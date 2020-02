Vorurteile und Verfassungsschutz: Studentenverbindungen in MV

Rostock

Rückwärtsgewandt und konservativ-nationalistisch: So sieht die Rostocker Universität Studentenverbindungen. In der Hanse- und Universitätsstadt gibt es derzeit mindestens acht dieser Gruppierungen. Zwei davon bezeichnen sich als Corps. Diese sind nach eigenen Angaben unpolitisch und verschreiben sich dem Toleranzprinzip – so auch die Verbindung der Visigothia.

Deren Haus wurde in der Vergangenheit aber immer wieder das Ziel von Angriffen. Dahinter vermuten die Mitglieder eine Unkenntnis der politischen Grundsätze. „Es sind vor allem die rechtskonservativen Burschenschaften, die im Fokus der Medien sind. Da werden keine Unterschiede gemacht“, sagt Philipp Münchow, Senior und Repräsentant des Rostocker Corps.

Corps und Burschenschaften

2013 ist die Rostocker Burschenschaft Alemannia Redaria in den Fokus der medialen Berichterstattung geraten, weil sie auf dem Treffen ihres ehemaligen Dachverbands der Deutschen Burschenschaft ( DB) einen Antrag auf Einführung eines „Ariernachweises“, wie es „Der Spiegel“ nannte, eingebracht hatte. Der Spiegel zitierte daraus: „Nur Bewerber, die männliche studierende Deutsche sind, können in eine Burschenschaft der Deutschen Burschenschaft aufgenommen werden. Deutscher ist grundsätzlich, wer sich durch Sprache, Kultur, gleiches geschichtliches Schicksal und Abstammung als Deutscher auszeichnet.“

Beim Corps Visigothia spiele hingegen die nationale Identität und die politische Ausrichtung seiner Mitglieder keine Rolle. Die Verbindung präsentiert sich nicht politisch und akzeptiert jede Herkunft oder politische Ausrichtung – leide aber unter der undifferenzierten öffentlichen Wahrnehmung. So würden Corps-Studenten als Nazis beschimpft und das Haus sei regelmäßig Ziel von Angriffen mit Steinen oder Farbbeuteln.

Die Vermischung von Corps und Burschenschaften sei auch in der Historie begründet. So haben Studentenverbindungen vor allem im 19. Jahrhundert eine progressive Rolle gespielt. „Es ging darum, die Kleinstaaterei Deutschlands aufzuheben und einen nach außen geschlossenen Nationalstaat auf freiheitlicher Grundlage zu begründen“, sagt Sissy Gudat von der Pressestelle der Universität Rostock.

Studentenverbindungen in Rostock und Greifswald

In Rostock spielten Studentenverbindungen in der Geschichte eine große Rolle. So war der bekannte Mediziner und zweimalige Rektor Dietrich Barfurth (1849–1927) zu seiner Zeit als Student Mitglied der Rostocker Burschenschaft Obotritia und blieb ihr zeitlebens verbunden. Heute gibt es immer noch mindestens acht aktive Verbindungen, die im universitären Betrieb jedoch kaum wahrnehmbar sind. „Sie zeigen sich lediglich als Gäste der feierlichen Immatrikulation, die als öffentliche Veranstaltung jedem Studierenden und auch jedem Bürger offensteht“, sagt Sissy Gudat.

Auch Greifswald weist eine Vielzahl von Studentenverbindungen auf. 2019 gerieten zwei dieser Gruppierungen ins Visier medialer Berichterstattung – weil sie offiziell vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Auch hier handelt es sich um Burschenschaften: die Rugia und die Markomannia Aachen. Einem Gutachten der Bundesbehörde zufolge wurden „erhebliche Überschneidungen zur NPD“ und zu anderen rechtsextremen Strukturen festgestellt.

Die Geschichte von Studentenverbindungen in MV Studentenverbindungen treten in der Regel in Städten mit Universitäten auf – in Mecklenburg-Vorpommern also in Greifswald und Rostock. Schon mit der Gründung der akademischen Einrichtungen im 15. Jahrhundert entstanden Zusammenschlüsse von Studenten. Die offiziell älteste Gruppierung, die heute noch aktiv sein soll, ist das Corps Pommerania Greifswald, welches seine Gründung im Jahr 1810 datiert. Trotz des deutlich kleineren Standorts zählt Greifswald heute offiziell mehr Verbindungen als Rostock. So gibt es hier etwa 13 Studentenverbindungen, darunter vier Corps, zwei Burschenschaften, zwei Damenbünde und auch Turnerschaften, also Verbindungen die sich aus akademischen Turnvereinen gegründet und sich im Speziellen der Pflege des Sports verschrieben haben. Rostock zählt derzeit acht aktive Verbindungen – darunter zwei Burschenschaften, zwei Corps, eine nautische Kameradschaft und auch eine Damenverbindung.

NS-Zeit und DDR

Im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts gehörten Studentenverbindungen zum typischen Bild einer Universität. In der Zeit des Nationalsozialismus wurden sie gleichgeschaltet und schließlich verboten. In der Bundesrepublik lebten viele traditionelle Gruppierungen nach dem Zweiten Weltkrieg wieder auf. Im Osten Deutschlands und damit auch in Rostock und Greifswald, war dies offiziell nicht möglich.

„Zur Zeit der Sowjetischen Besatzungszone und nach Gründung der DDR bis 1989 waren Burschenschaften verboten“, sagt Gudat. Das Corps Visigothia etwa war mit einem Teil der Mitglieder und dem Inventar schon während der NS-Zeit nach Würzburg gezogen, wo man sich dem Corps Nassovia anschloss.

Neugründungen ohne Erneuerung?

„Erst 1990 haben sie sich aus dem Geist ihrer Ursprünge neu gegründet“, so Gudat. Auch das Corps Visigothia hat 1990 unter finanzieller und personeller Mithilfe der Würzburger Verbindung in Rostock einen Neuanfang gestartet. Man erwarb das Haus in der Augustenstraße und begann noch einmal von vorn.

Jedoch kritisiert die Universität: Viele hätten sich zwar neu gegründet, aber „ohne sich selbst zu erneuern, so dass Burschenschaften zumeist als rückwärtsgewandt, konservativ-nationalistisch auftreten und ein Frauenbild propagieren, das dem Leitbild der Universität entgegensteht.“ Dies sei auch der Grund, warum die Universität in keiner Weise mit diesen Gruppierungen kooperiert – auch nicht mit dem Corps Visigothia, das keine Burschenschaft ist.

Das Corps Visigothia ist ein reiner Männerbund, der Frauen nicht zu internen Anlässen zulässt. Zwar gebe es sogenannte Corps-Schwestern, die etwa bei der Zubereitung von Essen und der Vorbereitungen der Veranstaltungen helfen, „doch zum offiziellen Teil einer Kneipveranstaltung müssen sie das Haus wieder verlassen“, sagt Philipp Münchow. Immerhin habe man dem einzigen Damenbund Rostocks – der AV Asteria – 2015 bei dessen Gründung geholfen.

