Rostocks Vize-Oberbürgermeister und Senator für Finanzen, Verwaltung und Ordnung, Chris Müller-von Wrycz Rekowski, wird sich demnächst vor dem Rostocker Amtsgericht verantworten müssen. Dem 53-Jährigen wird vorgeworfen, Fahrerflucht begangen zu haben.

Die Rostocker Staatsanwaltschaft hat gegen Müller-von Wrycz Rekowski einen Strafbefehl in Höhe von 30 Tagessätzen erlassen, den das Amtsgericht akzeptiert hat, weil ein massiver Anfangsverdacht vorliege. Damit hätte der SPD-Politiker ein Monatsgehalt als Strafe bezahlt und der Fall wäre erledigt gewesen.

Demnächst Verhandlung vor Amtsgericht

Doch Müller-von Wrycz Rekowski hat dagegen Einspruch eingelegt, so dass es zur Hauptverhandlung kommen wird. Rostocks Oberstaatsanwalt und Sprecher der Behörde, Harald Nowack, sagt: „Ich bin gespannt, wie er sich dazu äußern wird.“ Die Sprecherin des Amtsgerichts Gabriele Krüger bestätigt den Vorgang: „Es wird zu einer öffentlichen Verhandlung gegen den Beschuldigten kommen.“

Was war passiert? Der Audi Q5 eines Kühlungsborner Gastronomen war an einem Sonntagabend im August 2020 auf dessen Firmenparkplatz – also im ruhenden Verkehr – angefahren und beschädigt worden. Zwei Anwohner, die den Vorfall beobachtet hatten, notierten sich das Kennzeichen des Unfallfahrzeugs, einem BMW aus Rostock, der rückwärts gegen den Audi gefahren und dabei Teile der vorderen Stoßstange und das Nummernschild abgerissen hatte. Die Zeugen sagten aus, dass es einen lauten Knall gegeben habe, den auch der Unfallfahrer gehört haben müsste. Sie informierten die Polizei. Die OZ hat sowohl mit dem Gastronomen als auch einem der beiden Anwohner gesprochen.

Später stellte sich heraus, dass der BMW mit Rostocker Kennzeichen auf Chris Müller-von Wrycz Rekowski zugelassen ist. Ein weiterer Zeuge, der Hausmeister des Restaurants mit dem die OZ ebenfalls sprechen konnte, hatte zuvor beobachtet, wie zwei Pärchen sich lautstark am Parkplatz hinter dem Restaurant verabschiedeten. Der Zeuge sah, wie ein glatzköpfiger Mann mittleren Alters gemeinsam mit einer blonden Frau in den BMW stieg. Ob der Mann auf der Fahrer- oder Beifahrerseite eingestiegen ist, weiß er nicht mehr. Das Paar sei mit hoher Geschwindigkeit davon gefahren.

Schaden von rund 3000 Euro selbst reguliert

Erst später identifizierte der Zeuge den Rostocker Vize-OB anhand eines TV-Berichts über den Rostocker Stadthafen, wo dieser vor der Kamera auftrat. Zwei Urlauber aus dem Ruhrgebiet, die den Unfall beobachtet und auch den Unfallfahrer gesehen haben sollen, wurden von der Polizei nicht vernommen. Bemerkenswert ist, dass die Ermittlungen zu dem Vorgang mehr als ein Jahr dauerten. Der Geschädigte hat seinen Schaden in Höhe von rund 3000 Euro mittlerweile selbst über seine Kfz-Versicherung reguliert.

Chris Müller-von Wrycz Rekowski wurde also offenbar am Unfallort beobachtet, sein Auto wurde als Unfallfahrzeug identifiziert, er wurde aber nicht am Steuer gesehen. Und darauf stützt sich nun seine Verteidigung. Noch im Herbst 2020 sagte der Rostocker Politiker gegenüber der Versicherung aus, nicht am Unfallort gewesen zu sein – so zumindest schildert es der geschädigte Gastronom. Wer hat dann das Auto gefahren? Chris Müller-von Wrycz Rekowski jedenfalls nicht, so erklärt es sein Anwalt. Wer es dann gewesen ist, wisse er nicht.

Beschuldigter kann sich nicht erinnern, wer gefahren ist

Sein Anwalt, Professor Dr. Carsten Wegner von der Berliner Kanzlei Krause & Kollegen, die bereits den Rostocker Investor Peer Harald Lökkevik in dessen Subventionsbetrugsprozess vertreten hat, sagt, dass Müller-von Wrycz Rekowski kein Auto gesteuert habe, welches im ruhenden Verkehr in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Wegner: „Demgemäß kann er die ihm zur Last gelegte Tat eines unerlaubten Entfernens vom Unfallort weder tatsächlich noch rechtlich begangen haben. Ob eine andere Person am vermeintlichen Ereignistag in einen Ausparkunfall verwickelt war, ist Herrn Dr. Chris Müller-von Wrycz Rekowski aus eigener Wahrnehmung seinerzeit nicht bekannt geworden, wird von den Haftpflichtversicherungen aber sicherlich zu klären sein. Dies ist ein Vorgang, der täglich hundertfach im Straßenverkehr in Deutschland aufzubereiten ist.“

Weiterhin schreibt Wegner, dass mindestens ein Zeuge nicht die Wahrheit sage: „Die – eine – Person, die behauptet, Herr Dr. Chris Müller-von Wrycz Rekowski habe das Fahrzeug am Ereignistag gesteuert, lügt bzw. sagt falsch aus. Mir liegen Erklärungen anderer Personen vor, die dies – ebenso wie Herr Dr. Chris Müller-von Wrycz Rekowski – ausdrücklich in Abrede stellen. Alles weitere möge dann durch das Gericht geklärt werden, an dessen ordnungsgemäßer Entscheidung wir nicht zweifeln.“

