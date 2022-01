Vorwurf zu MV Werften: Bund und Land wollen Genting loswerden

Schwerin

Vorwürfe und Zweifel zur möglichen Rettung der MV Werften nach einer Finanzausschuss-Sitzung im Landtag: Die CDU unterstellt Land und Bund, die Insolvenz von Werften-Mutter Genting Hongkong bewusst in Kauf genommen zu haben, um den Konzern „aus dem Land zu drängen“.

Es sei „ein großer Fehler“ gewesen, dass der Bund Genting für den Bau des Kreuzfahrtschiffes „Global Dream“ zusätzlich Auflagen zur Baufinanzierung gemacht habe, erklärt Marc Reinhardt (CDU). Er unterstellt Bundes- und Landesregierung Kalkül, das am Ende mit zu den Pleiten von Werften und Mutterkonzern geführt habe.

Konzern wurde nicht über die Corona-Krise getragen

Reinhardt: „Es bleibt die Tatsache, dass die SPD-geführte Bundes- und Landesregierung einen Konzern und dessen Geschäftsmodell nicht über die Corona-Krise getragen haben.“ Tilo Gundlack (SPD) kontert: Die Insolvenz Gentings zeige doch, dass die Entscheidung, ein Landesdarlehen von 78 Millionen Euro nicht auszuzahlen, richtig gewesen sei.

Die MV Werften haben am 10. Januar wegen Geldmangels Insolvenz angemeldet, am Mittwoch trat der Konzern Genting auf Bermuda auch den Gang zum Gericht an, weil er Rechnungen nicht mehr bezahlen konnte. In Wismar, Stralsund und Warnemünde stehen rund 2000 Jobs auf dem Spiel.

Zweifel habe es im Ausschuss gegeben, ob die „Global Dream“ mit einer Insolvenz Gentings überhaupt noch verkauft werden kann, ist zu hören. Fiele der Konzern aus, würde es sehr schwer sein, ein für den asiatischen Markt gebautes Riesenschiff woanders zu veräußern. Zwar hat Christoph Morgen, vorläufiger Insolvenzverwalter der MV Werften, von „mehreren ernsthaften Interessenten“ berichtet. Im Finanzausschuss soll dies nach Berichten aber skeptischer geklungen haben.

Die SPD sieht das Heil der MV Werften weiterhin in der Umstrukturierung. Die AfD dagegen wirft der Regierung vor, die Werften-Pleite nur über die Landtagswahlen gerettet zu haben. Man könnte der Regierung unterstellen, „das Geld der Steuerzahler am Bermuda-Dreieck verschwinden lassen zu haben“, so Abgeordneter Martin Schmidt.

René Domke (FDP) fordert mehr Transparenz zu den Vorgängen und Hilfe für Zulieferer, die durch die Pleite in Not geraten. Auch müsse des Risiko des Steuergeld-Verlustes klar benannt werden.

Von Frank Pubantz