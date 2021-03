Vorzeigestadt Rostock jetzt Risikogebiet: Muss alles wieder schließen?

Rostock

Gut drei Wochen lang durften Shoppingwillige aus der Hansestadt wieder in die Läden. Es gab ein Hansa-Spiel vor Zuschauern und eine Premiere im Volkstheater. Ist es mit den gerade zurückgewonnenen Freiheiten aber jetzt gleich wieder vorbei?

Am Montag lag Rostock den dritten Tag in Folge bei den Inzidenzwerten – dem Wochenvergleich der Infiziertenzahlen pro 100 000 Einwohner – über der magischen Grenze von 50, zuletzt sogar bei 56,9. Das bedeutet normalerweise, dass der Einzelhandel nur noch für Kunden mit Termin öffnen darf. Hansa hat bereits erklärt, auf Zuschauer im nächsten Heimspiel verzichten zu wollen.

Doch die Regelungen der Landesregierung lassen der Hansestadt offenbar noch ein „Hintertürchen“: „Beim Überschreiten dieser Grenze ist es an Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen, zu entscheiden, ob die Hansestadt die Lage noch im Griff hat. Also ob den Zahlen ein größerer Ausbruch an einer Stelle zugrunde liegt oder eher ein diffuses Geschehen, das schwer einzugrenzen ist“, erklärt Regierungssprecher Andreas Timm. Die beim Gipfel am Wochenende beschlossene Schnelltest-Pflicht für das Einkaufen mit Termin soll in Rostock jedenfalls erst ab dem 10. April greifen.

Viele Einzelfälle im Privaten

Noch am Freitag hatte sich die Verwaltungsspitze der Hansestadt optimistisch gegeben, wollte nicht mehr so sehr wie bisher auf die Inzidenz schauen und die erreichten Öffnungen von Handel, Kultur und Zoo keinesfalls so schnell wieder hergeben.

Auch wenn Gesundheitssenator Steffen Bockhahn (Linke) schon da zugab, dass es sich bei den steigenden Zahlen von Infizierten in Rostock um viele kleine Einzelfälle handle. „Das macht mich nicht panisch, aber es ist der klare Hinweis darauf, dass diejenigen, die sagen, wir müssen mit Öffnungen vorsichtig sein, nicht völlig ahnungslos sind. Wir spüren, dass das Virus stärker um sich greift“, so Bockhahn am Wochenende bei n-tv.

Am Montag dagegen Ruhe aus dem Rathaus: Sowohl Bockhahn als auch Oberbürgermeister Madsen wollten sich auf OZ-Anfrage nicht dazu äußern, wie es in der Modellstadt Rostock nun weitergeht. Stadt-Sprecherin Kerstin Kanaa lässt ausrichten, dass man „nichts aus dem Handgelenk schütteln, sondern eine gut durchdachte Lösung hinkriegen will, die dann auch konsequent umgesetzt wird.“ Dazu soll es Dienstagmorgen ein Treffen des Verwaltungsstabes zum weiteren Vorgehen geben.

Gegenwind von der Kanzlerin

Gegenwind für das Öffnungskonzept, dem sogenannten Pilot Rostock, gibt es sogar von höchster Stelle: Im TV-Talk von Anne Will hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Sonntagabend nochmals gegen aktuelle Lockerungen ausgesprochen. Auch in Städten wie Rostock oder Tübingen würden die Zahlen steigen. Öffnungen und Modellversuche seien nicht der richtige Weg zum Brechen der dritten Welle.

Die Verantwortlichen aus der Schweriner Staatskanzlei und dem Rostocker Rathaus hatten in der Vergangenheit immer wieder erklärt, dass sie neben dem Impfen vor allem das Testen für einen wichtigen Schritt zum Umgang mit der Pandemie halten. Merkel sieht das offenbar anders. In einem exponentiellen Wachstum wie dem derzeitigen werde das Testen alleine nicht helfen. „Ich weiß nicht, ob das Testen und Bummeln, wie es jetzt in Berlin heißt, die richtige Antwort ist“, kommentierte sie entsprechende Öffnungsszenarien verschiedener deutscher Städte.

Werden Jugendweihe-Feiern durch Tests stattfinden?

Auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach spricht sich vehement gegen weitere Lockerungen aus. Das hatte er zuletzt auch in einer Fernsehdiskussion mit Claus Ruhe Madsen bei ZDF-Talkerin Maybrit Illner getan. Im Kurznachrichtendienst Twitter legt Lauterbach nun nach: „Die Menschen brauchten ein Signal, aber nicht das falsche. Das falsche Signal ist: ,Wir können jetzt lockern’“, so Lauterbach, der für einen erneuten und diesmal mehrwöchigen harten Lockdown plädiert.

Rostocks Gesundheitssenator Steffen Bockhahn hält dagegen: „Es gibt richtig viele richtig gute Gründe für einen harten Lockdown in bestimmten Situationen, aber das kann man nicht für immer durchhalten“, erklärte er bei n-tv. „Darum wollen wir – als eine Region, die über sehr lange Zeit sehr niedrige Inzidenzen hatte – mal gucken, was möglich ist. Und wenn wir demnächst Hochrisikogebiet sind, wäre das auch eine Erkenntnis: Lockerungen – auch mit Teststrategie – können wir vergessen.“

Wie lange diese Testphase noch andauern könnte, war am Montag aus dem Rathaus nicht zu erfahren. Bockhahn versichert, dass das Gesundheitsamt der Kommune derzeit in der Lage sei, die Kontakte nachzuverfolgen. „Derzeit brauchen wir dafür nur sechs zusätzliche Personen. Wir sind aber vorbereitet und hätten auch im Falle von Inzidenz 200 genug Personal da“, so der Senator.

Er könnte sich sogar vorstellen, in Rostock unter bestimmten Voraussetzungen die jährlich im Frühjahr stattfindenden Jugendweihen durchzuführen – mit entsprechenden Tests der Teilnehmer. „Wir feiern so, wie es sein sollte, aber als Willkommensgruß gibt es morgens bei allen erst mal ein Stäbchen in die Nase“, erklärte Bockhahn.

