WG Warnow feiert Richtfest auf ehemaligem Flugplatz

Der Neubau der Wohnungsgenossenschaft Warnow in Hohe Düne nimmt Form an. Am Freitag kamen der Vorstand, Genossenschaftsmitglieder und viele weitere Gäste zusammen, um gemeinsam das Richtfest zu feiern. Bis zum Frühjahr 2020 sollen auf dem ehemaligen Flugplatz von Arado die ersten Mieter einziehen. „Für uns ist das ein ganz besonderer Standort“, betont Thomas Paulus vom Vorstand der WG Warnow. Denn: 1954 wurde hier der Grundstein für die Genossenschaft gelegt.

Erschwerte Bedingungen

Ganz einfach lief der Bau in den vergangenen Monaten nicht, wie Paulus berichtet. „Das Schlimmste lag unter der Erde verborgen“, erklärt er. Während im Juli 2018 eine Kampfmittelsondierung erforderlich war, mussten zum Baustart genau 131 Bohrpfähle zwölf Meter tief in den Boden gerammt werden. Grund dafür waren der zunächst sandige und später sehr harte Erdboden. „Der Aufwand hat sich gelohnt“, findet Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski, der als Vertreter der Stadt ebenfalls anwesend war. „Für Rostock ist es immer gut, wenn bezahlbarer Wohnraum entsteht. Das hier ist ein tolles Vorhaben an einem tollen Standort.“

Senator Chris Müller-von Wrycz Rekowski beim letzten Hammerschlag. Quelle: Susanne Gidzinski

Barrierefreies Wohnen

Auf drei Etagen entstehen insgesamt 14 Wohnungen mit je zwei, drei und vier Zimmern. Sie sollen zwischen 59 und 97 Quadratmetern groß und über einen Aufzug barrierefrei zugänglich sein. Neben einer elektronischen Hausschließung über Transponder werden die Wohnungen auch mit Balkonen oder Terrassen und Smart-Home-Komponenten ausgestattet. Diese sollen den künftigen Bewohnern neue Nutzungsmöglichkeiten für ihre Wohnungen bieten – angefangen bei einer Videosprechanlage bis hin zur Beleuchtung. Die Außenwände erhalten eine langlebige Klinkerfassade.

Der Neubau in Hohe Düne ist bereits die zweite Großbaumaßnahme bei der die Wohnungsgenossenschaft ihre Handwerker vom WG Warnow Bauhof zur Fertigstellung einsetzen werde. „Heutzutage ist es nicht leicht Baufirmen an solche Projekte zu binden. Daher sind wir froh, dass wir sämtliche Maler- und Bodenbelagsarbeiten sowie die Außenanlagen in Eigenregie erbringen zu können“, meint Paulus.

Seit 1955 in der Siedlung

Ebenso wie die Genossenschaft selbst, freuen sich zahlreiche Anwohner über den Zuwachs im Viertel. Christa und Eberhart Paul leben seit 1955 in der Siedlung auf dem ehemaligen Flugplatz von Arado. Als Werft-Mitarbeiter haben sie bereits die Gründung der damaligen AWG Warnowwerft (heute WG Warnow) miterlebt. Weil ihnen ihre 6-Raum-Wohnung zu groß geworden ist, halten sie nun nach einer Alternative Ausschau. Der Neubau erscheint ihnen dabei besonders attraktiv. „Wir haben uns gleich als Erstes auf die Interessentenliste setzen lassen“, berichtet die 85-Jährige.

Christa und Eberhart Paul leben seit der Gründung der Wohnungsgenossenschaft in der Siedlung auf dem ehemaligen Flugplatz von Arado. Quelle: Susanne Gidzinski

Aus dem Viertel wegziehen wollen sie nicht. „Als Werft-Mitarbeiter haben wir schließlich beim Aufbau der Siedlung mitgewirkt und kennen die Gegend und die Leute sehr gut. Hier wollen wir nicht mehr weg“, sagt Eberhart Paul. Der 84-Jährige findet toll, wie sich die Gegend entwickelt hat, und begrüßt das Vorhaben der Genossenschaft.

Weiteres Bauvorhaben beginnt 2020

Im Frühjahr 2020 will die Wohnungsgenossenschaft Warnow mit einem weiteren Bauvorhaben in Hohe Düne starten. Für den Oberlotse-Voß-Weg sind derzeit 31 Reihenhäuser geplant. „Im ersten Abschnitt werden zunächst 23 Gebäude auf der Freifläche errichtet“, bestätigt Paulus. Die restlichen acht sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen. In zwei Wochen gehen die Kampfmittelsondierung auf dem Grundstück los.

