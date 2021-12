Rostock

Das erste Unternehmen im ersten klimaneutralen Industriepark Deutschlands steht vor dem Start seiner Produktion: Der Automobilzulieferer Rhodius, mit Kunden wie BMW, Bosch oder VW, will im Januar seine neue Halle in Rostock Laage, in unmittelbarer Nähe zum Wasserstoff-Erzeuger Apex beziehen. Ist das der Start für die industrielle Nutzung von grünem Strom aus dem Wundermolekül?

Fragt man Vertreter der Branche, lautet die kurze Antwort auf die Frage: jein. Noch wird in MV kein aus Wasserstoff gewonnener Strom genutzt, um Fließbänder und Maschinen anzutreiben. Dennoch spielt saubere Energie eine gewaltige und rasant wachsende Rolle in der Zulieferer-Industrie und auch dem Wasserstoff kommt eine überraschende Rolle für das Unternehmen Rhodius zu, wie Dr. Knut Kille, Chef der Rhodius Gruppe mit Hauptsitz in Bayern, erklärt.

Grüner Strom von Apex für Industriepark

„Der Strom, den wir in Laage nutzen werden, kommt nicht aus Wasserstoff. Aber wir beziehen grünen Strom direkt von Apex.“ Der Nachbar und Industriepark-Betreiber erzeuge grünen Strom, unter anderem aus Solarparks. Dieser werde von Apex in Wasserstoff umgewandelt, um ihn zu speichern oder direkt als Treibstoff zu verwenden. Dafür liege eine Leitung auf dem Gelände. Kille kann sich vorstellen, damit künftig die Gabelstapler für die 3300 Quadratmeter große Produktionshalle oder Firmenfahrzeuge zu tanken.

Wesentlich entscheidender aber für ihn: „Wenn Wasserstoff produziert wird, entsteht Wärme und die können wir zum Heizen nutzen.“ Das Prinzip ähnele dem einer Biogasanlage, bei der ebenfalls Abwärme oft zum Heizen umliegender Gebäude genutzt wird. Noch reiche die Wärme nicht aus, um die Halle und das 760 Quadratmeter große Verwaltungsgebäude zu heizen, deshalb habe man zusätzlich eine Wärmepumpe, aber Ende kommenden Jahres soll sich das ändern.

Rhodius produziert neuartige Ultra-Leichtbau-Teile

Kille erklärt: „Wir starten im ersten Halbjahr 2022 mit der Vorserie für unseren Kunden. Es handelt sich dabei um völlig neuartige Ultra-Leichtbau-Teile aus Metall. Ende des Jahres startet dann die Serienproduktion. Wir mussten dafür unterschreiben, dass im Zuge der Produktion nur grüne Energie genutzt wird.“ Konkret also auch die Energie für die Heizung. „Und auch Apex musste das unterschreiben. Wir können das durchgängig garantieren. Die grüne Kette wirkt.“

Knut Kille, Geschäftsführer Rhodius GmbH. Quelle: Dietmar Lilienthal

Der Unternehmenschef räumt ein: „Ich habe das Thema anfangs unterschätzt und hatte es früher als Marketinggag abgetan, aber es gibt einen ernsten Handlungsdruck.“ Dieser sei auch nicht allein politisch, sondern er spüre einen Marktdruck. „Den finde ich auch gut“, so Kille „So wie die Menschen heute T-Shirts kaufen wollen, die ohne Kinderarbeit hergestellt werden, wollen sie auch Fahrzeuge kaufen, die klimafreundlich produziert wurden.“

MV bei Standortwahl vor Bayern

Sein Kunde, ein Automobilkonzern, den er aus vertragsrechtlichen Gründen nicht nennen will, habe sich wiederum auf die Fahne geschrieben, in wenigen Jahren emissionsfrei zu produzieren. „Es gibt wenig Firmen, die das so konsequent durchziehen.“ Auch könne man diese Vorgaben am Firmensitz nicht erfüllen. „Wir haben die Infrastruktur am Standort in Bayern nicht, aber in Laage bei Apex finden wir das alles vor. Rhodius baut in MV im wahrsten Sinn auf der grünen Wiese.“

Und nicht nur das, insgesamt finde er in MV beste Bedingungen vor: „Die Landesregierung unterstützt uns, Apex – alle ziehen mit. Da gibt es andere Gegenden in Deutschland, in denen man beim Gedanken an Industrie die Nase rümpft.“ Hier dagegen setze man auf saubere Industrie. Seine Konkurrenz sitze in Rumänien oder China. Das Traditionsunternehmen Rhodius mit fast 100-jähriger Firmengeschichte werde künftig ein Viertel seines Gruppenumsatzes mit dem neuen Geschäftsfeld in MV erlösen. „Ich bin stolz, dass wir hier am Standort Deutschland investieren können.“

Von Juliane Schultz