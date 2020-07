Teterow

Jürgen Dettmann kandidiert für das Amt des Landrats im Landkreis Rostock. Die Wahl ist am 6. September. Warum er Landrat werden möchte, warum er keine Schwerpunkte setzt und was er zuerst anpacken möchte, beantwortet er im OZ-Interview.

Warum wollen Sie Landrat werden?

Der Landkreis braucht keinen Kandidaten, der den regierenden Parteien in Schwerin hörig ist, sondern die Interessen der Bewohner durchsetzt. Das Amt des Landrates sollte regelmäßig durch neue Personen frische Impulse erhalten. Ich traue mir aufgrund meiner langjährigen kommunalpolitischen Erfahrungen die Landratsfunktion zu.

Wo sehen Sie die größten Probleme, wo würden Sie zuerst anpacken?

Gesundheitsfürsorge, Lebensmittelerzeugung oder Energieversorgung sollte in der Verantwortung der Region liegen. Der Ausbau des Radwegenetz muss Chefsache sein, um Planung und Realisierung schneller umzusetzen. Um die Lebensbedingungen im Kreis anzugleichen, müssen leistungsstarke Gemeinden und Amtsbereiche mit Standortvorteilen solidarisch mit benachteiligten Ämtern sein.

Wie sollen Sie die Zusammenarbeit mit Rostock in der Metropole Rostock gestalten?

Ich würde auf unsere Partner im Rostocker Rathaus zugehen. Wir müssen die gegenseitige Abhängigkeit anerkennen und beiderseits Vorteile daraus ziehen. Rostocks wirtschaftliche Stärke und die Wohnattraktivität des Umlands stehen in stetiger Wechselbeziehung. Für die Bürger ist doch nicht zu verstehen, warum die Entwicklungsinteressen Rostocks und der umliegenden Gemeinden aufeinanderprallen.

Welchen Handlungsbedarf sehen Sie beim Nahverkehr im Landkreis Rostock?

Das Projekt Verkehrswende ist in einem Flächenkreis, wie dem Landkreis Rostock, behutsam anzupacken. Ich wünsche mir herausragend Beispiele in der Umsetzung, wie eine erweitertes S-Bahn-Netz. Doch auch dadurch ist der Individualverkehr nicht in Gänze zu ersetzen. Das eigene Auto wird noch lange gebraucht. Dieser Tatsache müssen wir ins Auge sehen.

Bildung, Wirtschaft, Tourismus, Soziale: Worauf setzen Sie ihren Schwerpunkt für den Landkreis Rostock?

Mit der Setzung von Schwerpunkten und einer einseitigen Ausrichtung kommen wir nicht weiter. Es ist notwendig, eine ganzheitliche Politik zu betreiben und neben den genannten Verwaltungsfeldern auch die Gesundheitsfürsorge, den Brand- und Katastrophenschutz sowie den ÖPNV als Kernelemente der Daseinsvorsorge zu begreifen. Nur so wird verhindert, dass die Lebensbedingungen innerhalb des Kreises weiter auseinanderdriften. Dabei gilt: Kontinuität dort, wo Sie sich bewährt hat, Wandel dort, wo es notwendig ist.

Von Werner Geske