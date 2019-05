Rostock

In der nächsten Rostocker Bürgerschaft wird es bunt zugehen. Zumindest was die Berufe der Abgeordneten betrifft. Während in anderen Parlamenten so gut wie immer Rechtsanwälte und andere Juristen zahlenmäßig dominieren, sind die 139 Bürgerschaftskandidaten für die Wahl am Sonntag, 26. Mai, fast so vielfältig wie im echten Leben.

Von wegen Juristenschwemme: Lediglich zehn der Bewerber haben einen rechtswissenschaftlichen Beruf wie Anwalt angegeben. Damit liegen sie gleichauf mit den ebenfalls zehn Ingenieuren, aber hinter den 13 Bewerbern, deren Berufsbezeichnung auf eine wissenschaftliche Tätigkeit schließen lässt – zum Beispiel Physiker ( Klaus Kilimann, SPD), Klimaforscher ( Florian Börgel, Grüne) oder Historiker ( Fred Mrotzek, CDU).

Studenten wollen ins Parlament

Unterrepräsentiert sind dagegen Handwerker. Die CDU schickt eine Friseurmeisterin ins Rennen ( May-Britt Krüger), die AfD den Handwerksmeister Peter Massel, die Wählervereinigung Rostocker Bund den Schornsteinfeger Axel Tolksdorf. Außerdem treten acht Studenten an, zwei Auszubildende und ein Schüler. Zwei Kandidaten sind – oder waren – Seeleute von Beruf.

Weniger bunt als bei den Berufen geht es bei der Herkunft der Kandidaten zu – mit Claus-Ruhe Madsen tritt ein Däne bei der parallel stattfindenden Oberbürgermeisterwahl an. EU-Bürger haben bei der Kommunalwahl das aktive und das passive Wahlrecht. Das heißt, sie dürfen wählen und gewählt werden.

Briten dürfen mitwählen

Ein Sonderfall sind die Briten: Zum Zeitpunkt, in der die Wahllisten erstellt wurden, galt es sicher, dass die Großbritannien am 26. Mai nicht mehr in der EU ist. Briten durften sich aus diesem Grund also nicht aufstellen lassen. Nun verzögert sich der Brexit und die Briten dürfen wieder bei der Kommunalwahl mitwählen. Es sei aber in Mecklenburg-Vorpommern kein Fall bekannt, bei dem ein Brite gehindert wurde, sich als Kandidat aufstellen zu lassen, heißt es im Schweriner Innenministerium.

Die Grauen haben die meisten Frauen

Die Geschlechtervielfalt unter den Bewerber ist ebenfalls noch ausbaufähig: 47 der 139 Kandidaten sind weiblich, was einem Anteil von 34 Prozent entspricht. Das geht aus den Vornamen auf den Listen aus dem Rathaus hervor, in denen das Geschlecht nicht genannt wird. So bleibt auch offen, ob eine Person mit diverser Geschlechtsangehörigkeit unter den Bewerbern ist. Was die Frauenquote betrifft, gilt bei Linken, SPD und Grüne die Parität. Bei ihnen ist der Anteil von Männern und Frauen mit je sieben exakt gleich.

Die höchste Frauenquote haben die Grauen: 60 Prozent. Eine reine Männerriege tritt für Die Partei in Rostock an, die vor allem durch ihren Bundesvorsitzenden, den Satiriker Martin Sonneborn, bekannt wurde. Bei der CDU sind fünf von 14 Kandidaten weiblich (36 Prozent), bei der FDP sind es zwei (14 Prozent). Die AfD schickt acht Bewerber ins Rennen, darunter eine Frau. Das entspricht einer Quote von 12,5 Prozent.

1,9 Prozent reichen für den Einzug

Die Fünf-Prozent-Hürde gibt es bei den Kommunalwahlen nicht. Bekommt ein Kandidat mindestens 1,9 Prozent der Stimmen, ist er mit hoher Wahrscheinlichkeit in der siebten Rostocker Bürgerschaft vertreten. Hundertprozentig sicher ist das allerdings nicht. Bewerber, die nicht an vorderster Stelle der Liste einer Partei oder Wählerliste stehen, können den Sprung ins Parlament auch mit weniger schaffen. Denn bei der Aufteilung der Sitze wird zuerst berücksichtigt, wie viele Stimmen die jeweilige Partei oder Wählerliste insgesamt bekommen hat. So kann es passieren, dass eine Person draußen bleiben muss, obwohl sie mehr Stimmen bekommen hat als jemand anderes, der es geschafft hat. Letzterer wurde in diesem Grenzfall von seinen besonders erfolgreichen Spitzenkandidaten „mitgezogen“. Das Prinzip gilt auch umgekehrt: Bekommt einer der sechs Einzelbewerber besonders viele Stimmen, blieben am Ende Sitze frei.

Häufeln und Verteilen

Die Listenplatz-eins-Kandidaten werden deshalb auch „Zugpferde“ genannt. Theoretisch ist es sogar möglich, dass ein Kandidat als gewählt gilt, der nicht eine einzige Stimme bekommen hat – weil ihn sein Zugpferd „mitgezogen“ hat. Praktisch gilt das allerdings als so gut wie unmöglich. Jeder Wähler hat drei Stimmen. Die kann er entweder alle einem einzigen Bewerber geben oder sie über mehrere Kandidaten, Parteien und Wählerleisten verteilen. Die Konzentration auf eine Person wird auch „häufeln“ genannt, die andere Taktik „verteilen“. Dieses Prinzip ist auch bekannt als „Kumulieren und Panaschieren“, was viel schlimmer klingt, als es ist.

Gerald Kleine Wördemann