Rostock

Ordnung und Sicherheit, die Häfen und die vielen, vielen Millionen der Stadtkasse – für all dies ist in Rostock ein SPD-Mann zuständig: Senator Chris Müller-von Wrycz Rekowski. Der Vizeoberbürgermeister gilt als der starke Mann im Rathaus, als Macher hinter den Kulissen. Doch ob er das auch weiterhin bleiben darf, soll die Bürgerschaft im Mai entscheiden.

Denn Mitte des Jahres endet die siebenjährige Amtszeit Müller-von Wrycz Rekowskis. Und er will weitermachen. Gut möglich aber, dass er Konkurrenz bekommt.

Stelle wird ausgeschrieben

Der Job als Nummer zwei im Rathaus ist durchaus reizvoll – auch finanziell: Um die 9000 Euro brutto pro Monat erhält der Vize-OB. Dafür ist das Arbeitspapier allerdings auf sieben Jahre befristet. Müller-von Wrycz Rekowskis erste Amtszeit endet Mitte des Jahres.

Auch wenn vor allem die Linken zuletzt verhaltene Kritik an der Arbeitsweise des Senators geäußert haben: Die nötige Mehrheit für eine Wiederwahl dürfte der 52-Jährige bereits sicher haben. Auch sein Chef, Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen, schreibt bereits, dass er die Wiederwahl empfehlen wird.

Theoretisch kann aber auch ein anderer, ein neuer Bewerber seinen Hut noch in den Ring werfen: Auf Drängen des Rostocker Bundes hat das Rathaus den Senatorenposten zumindest pro forma ausgeschrieben. Die „Befähigung zum Richteramt“ sollen Bewerber besitzen – also ein abgeschlossenes Jura-Studium mit zweitem Staatsexamen. Und wer Senator werden will, soll mindestens fünf Jahre Erfahrung im „höheren Verwaltungsdienst“ mitbringen.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bis zum 4. Mai können Bewerber nun ihre Unterlagen bei der Stadt abgeben. Zwei Wochen später – am 19. Mai – soll bereits in der Bürgerschaft gewählt werden. Ursprünglich wollte das Rathaus den Posten Müller-von Wrycz Rekowskis gar nicht ausschreiben.

Vize-OB: Stehen vor enormen Herausforderungen

Der Senator, um den es in der Vergangenheit immer mal wieder „Wechselgerüchte“ gab, kämpft jedenfalls für weitere sieben Jahre: „Die wirtschaftlichen und finanziellen Folgen der Corona-Pandemie sind eine riesige Herausforderung für den Stadthaushalt. An dieser Stelle kann ich mit meiner Erfahrung sicher helfen, die Zahlen wieder ins Lot zu bringen.“ Dabei dürfe es nicht nur ums Sparen gehen, sondern auch darum, „wichtige Zukunftsinvestitionen weiter zu ermöglichen“.

Müller-von Wrycz Rekowski ist zudem seit einem Jahr für die Digitalisierung der Verwaltung verantwortlich: „Das ist eine enorme Baustelle, aber auch eine riesige Chance für uns als Verwaltung, künftig schneller, transparenter und bürgernäher zu arbeiten. Darauf habe ich richtig große Lust. Kurz: Ich bin fit, ich bin motiviert und es gibt eine Vielzahl von Aufgaben.“

Von Andreas Meyer