Wahlen in MV: Ehepaar aus Satow fordert faire Bezahlung für harte Arbeit

Am 26. September wird in MV gewählt. OZ-Redakteurin Juliane Schultz war fünf Tage lang im Land unterwegs, um herauszufinden was die Menschen aktuell bewegt. Madlen und Uwe Kulla aus Satow (Landkreis Rostock) wünschen sich faire Bezahlungen für hart arbeitende Menschen. Was haben die Parteien dazu im Programm?