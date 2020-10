Rostock

Politiker reden gerne und oft auch sehr lange. Beim Wahlforum der Bündnisgrünen in MV am Sonntag in Rostock hatten die Veranstalter die ersten Redebeiträge daher streng limitiert: Exakt eine Minute hatten die 24 Kandidatinnen und Kandidaten für die Liste zur Landtagswahl 2021 Zeit, um sich den Parteimitgliedern vorzustellen. Da wurde im Zelt des Circus Fantasia am Stadthafen manche Rede mitten in Schlagworten wie Mobilität, Digitalisierung, Bildung, Artenvielfalt oder Klimaschutz abgewürgt. Mikrofon und Licht gingen aus, der oder die nächste bekam das Wort.

Drei Frauen und fünf Männer bewerben sich allein auf die Spitzenplätze – so viele wie noch nie in MV: Ulrike Berger, Claudia Schulz und Anne Shepley sowie Steffen Dobbert, Mathias Engling, Uwe Flachsmeyer, Harald Terpe und Raphael Wardecki wollen auf die Plätze des Führungsduos. Platz eins wird den Vorgaben gemäß mit einer Frau oder einer Transgenderperson besetzt, auf den zweiten Platz kann auch ein Mann gewählt werden, erklärt Grünen-Landesgeschäftsführer Denis Wermuth.

Kandidaten werben für ihre politischen Ziele

In straffen Reden warben die Kandidaten für ihre politischen Ziele: Für ein buntes und lebenswertes MV, in dem jeder Mensch seine Zukunft gestalten kann, will beispielsweise Anne Shepley aus Nordwestmecklenburg sorgen und der gesellschaftlichen Spaltung entgegentreten. Uwe Flachsmeyer, Fraktionsvorsitzender der Rostocker Grünen, sagt: Nach 17 Jahren, in denen er in vielen Funktionen ehrenamtlich für die Partei tätig sei, wolle er nun seine politischen und beruflichen Erfahrungen im Landtag einbringen, so der Diplom-Kaufmann. Das letzte Wort bei der Wahl zur Landesliste haben dann rund 100 Delegierte der MV-Grünen Anfang November.

Auch Uwe Flachsmeyer, Fraktionschef der Grünen in Rostock, bewirbt sich um einen Spitzenplatz für die Landtagswahlen 2021. Quelle: Axel Meyer-Stöckel

Nach dem Trauma der letzten Landtagswahl, bei der den Grünen rund 1500 Stimmen zum Einzug fehlten, wollen die Grünen jetzt mit breiter Brust ins Wahljahr gehen. „Wir spüren einen großen Rückhalt in der Bevölkerung“, erklärte Landesvorsitzende Weike Bandlow. Auch durch den enormen Zuwachs an Mitgliedern: Seit der Landtagswahl 2016 habe sich die Mitgliederzahl von 550 auf jetzt 1025 Mitglieder fast verdoppelt. Zudem könnten die Grünen in MV auch vom positiven Bundestrend der Partei profitieren, sagt Kandidat Johann-Georg Jaeger: „Wir haben in MV eine realistische Chance auf zehn Prozent.“

Parteienforscher sieht Grüne im nächsten Landtag

Das sieht auch Jan Müller, Politikwissenschaftler an der Universität Rostock so: „Parteien sind oft auch abhängig vom Bundestrend, und der sieht bei den Grünen gegenwärtig so aus, dass sie locker die Fünf-Prozent-Hürde überspringen.“ Nach aktuellem Stand sei es „sehr wahrscheinlich“, dass die Grünen in MV bei der Wahl 2021 in den Landtag einziehen werden. Während zur Landtagswahl 2016 die Flüchtlinge das beherrschende Thema waren, seien grüne Themen in der Öffentlichkeit derzeit viel präsenter, wie z. B. Klimawandel oder E-Mobilität, erklärt der Parteienforscher.

Von Axel Meyer-Stöckel