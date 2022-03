Rostock

Für Sandy Hillmann sind Tankstellen eine Art Seismometer der Gesellschaft. Ob es den Leuten gerade gut oder schlecht geht, an der Tankstelle spüre man das sofort, erklärt die Rostockerin, die zwei Shell-Stationen leitet. Im Moment sei die Stimmung „sehr schlecht“, sagt die 40-Jährige. Zwei Jahre Corona haben ihre Spuren hinterlassen. Und jetzt der Krieg in der Ukraine. Die irrsinnig hohen Spritpreise kämen auf das alles „noch oben drauf“.

Freitagvormittag an Hillmanns Tankstelle in Rostock-Dierkow. Sonnenschein und das nahe Wochenende sorgen für gute Stimmung unter den Kunden – obwohl die Preistafel 2,36 Euro für den Liter Diesel anzeigt. Das sind gut 60 Cent mehr als im Februar und ein Euro mehr als vor einem Jahr. „Ich muss ja fahren“, sagt Regina Köster, während sie an der Zapfsäule Benzin in ihren Renault Clio laufen lässt.

Tankgutschein als Geschenk vom Chef

Zwanzig Kilometer fährt die 57-Jährige jeden Tag von der Hansestadt zur Arbeit in den Landkreis. Sie würde auch öffentliche Verkehrmittel nehmen. „Aber es fährt ja nichts, schon gar nicht abends“, sagt sie resigniert. Zum Glück braucht ihr Auto nicht so viel Sprit, 5,8 Liter auf 100 Kilometer. Wo sie noch sparen soll, weiß die Gastronomie-Mitarbeiterin nicht. Regina Köster bildet schon Fahrgemeinschaften mit Kollegen, fährt eher langsam. Ihr Chef hat ihr vor ein paar Tagen einen 50-Euro-Tankgutschein geschenkt. Das sei eine nette Geste gewesen, helfe auf Dauer aber auch nicht.

Jörn Strelow (52) Quelle: Ove Arscholl

Seit Beginn der Corona-Pandemie ist der Ton in der Tankstelle rauer geworden. „Viele Leute sind aggressiv“, sagt Stationsleiterin Sandy Hillmann. Um die Mitarbeiter zu schützen, wird bereits 19 Uhr nur noch am Nachschalter verkauft, im Winter sogar ab 18 Uhr. Nach den tödlichen Schüssen auf einen Tankstellenmitarbeiter in Idar-Oberstein gilt an Hillmanns Tankstellen in Dierkow und Bad Doberan die Anweisung, Maskenverweigerer nicht zu ermahnen. „Das regeln die Kunden unter sich“, sagt Kassiererin Andrea Krenz (50).

Auch die Angestellten mit Tankkarte werden nervös

Viele der Kunden, die an diesem Vormittag zum Tanken kommen, sind Angestellte mit Dienstwagen und Tankkarte von ihrem Arbeitgeber. „Die sind auch nervöser geworden“, sagt Hillmann. Viele würden sich jetzt fragen, wie sicher ihr Job noch ist, wenn die Energiepreise keine Grenze mehr kennen.

Über die Zahlen auf der Preistafel hat auch die Tankstellen-Chefin keine Macht. Die werden zentral in einer Zentrale festgelegt. In den letzten Tagen, als die extreme Preisspirale begann, wechselten die Preise öfter als sonst, manchmal alle zehn Minuten. Aber ein paar alte Faustregeln würden immer noch gelten: Am Sonntag sind die Preise in der Regel den gesamten Tag lang hoch. Am teuersten im Tagesverlauf sei es täglich morgens etwa von sieben bis acht Uhr. Viele Handwerker und Geschäftsleute tanken dann trotzdem – weil sie es müssen. In den frühen Abendstunden gegen 18 Uhr flacht die Preiskurve dagegen auf ein Tagestief ab.

Paketbote fragt sich: Ist mein Job noch sicher?

Zu denen, die sich wegen des Preis-Irrsinns Sorgen um ihre Arbeit machen, gehört Mirko Schulz. Der 40-Jährige fährt als Angestellter eines Dienstleisters für Amazon Pakete aus. Jetzt gluckern 56 Liter Diesel in den Tank seines Transporters, 133,74 Euro wird nachher auf der Quittung stehen. Ein Wahnsinn sei das, meint der Fahrer. Vor ein paar Monaten wechselte Schulz von einem Paketdienst zu Amazon. Der Job sei gut – und könnte aber bald wieder vorbei sein, befürchtet der Rostocker: Falls die Preise noch mehr steigen und sein Arbeitgeber feststellen sollte, dass es sich nicht mehr lohnt.

Amazonfahrer Mirko Schulz (40) Quelle: Ove Arscholl

Seit 17 Jahren arbeitet Schulz als Lieferfahrer. Er mag die Arbeit, auch wenn er an manchen Tagen neben dem vielen Fahren noch 20 Kilometer laufen muss, um die Pakete bis zu den Wohnungstüren zu bringen. Die Fahrerkabine seines neu aussehenden Transporters ist mit zwei Hansa-Rostock-Wimpeln geschmückt, sein Vorname steht in Leuchtschrift hinter der Windschutzscheibe. „Demnächst kommt noch ein Teppich rein“, sagt Mirko Schulz.

80 000 Kilometer jährlich im Dienstwagen

Im nächsten Dienstwagen, der die Zapfsäule ansteuert, sitzt Jörn Strelow, Servicetechniker aus Kaltenkirchen (Schleswig-Holstein), am Steuer. Der 52-Jährige spult 80 000 Kilometer im Jahr ab, Woche für Woche quer durch Norddeutschland. Privat fährt er so wenig wie nötig, obwohl er die Tankkarten auch dafür nutzen kann. „Für viele Leute geht es jetzt um die Existenz“, meint der gebürtige Barther (Landkreis Vorpommern-Rügen). Denen müsse der Staat jetzt helfen, etwa indem er die Pendlerpauschale weiter anhebt.

Studentin Chiara Masljuk (23) Quelle: Ove Arscholl

Studentin Chiara Masljuk hat bereits Konsequenzen gezogen. „Wenn es geht, fahre ich fast gar nicht mehr mit dem Auto“, sagt die angehende Sport- und Religionslehrerin. Sie stammt ursprünglich aus Templin in Brandenburg. In Dierkow ist sie gerade mit einem älteren BMW vorgefahren. Allerdings besitze sie ein Pferd, das zehn Kilometer weit außerhalb im Stall steht. Da müsse sie öfter Ausstattung transportieren, was ohne Auto nicht machbar sei. Aber sonst bleibe der Wagen stehen.

Kein Rabatt für Tankstellen-Beschäftigte

Die Sprit-Krise trifft nicht alle gleich, hat Sandy Hillmann beobachtet. Im Dierkow würden vor allem private Kunden weniger tanken. In Bad Doberan, wo ihre zweite Tankstelle ist, sei das anders. „Da hat sich eigentlich nichts geändert.“ Selbst die teureren Premium-Spritsorten würden in der kleineren Stadt mit den höheren Durchschnittseinkommen noch genauso stark nachgefragt wie vor dem Preisschock. Der betrifft die 40-Jährige und ihre Mitarbeiterinnen übrigens genauso wie alle anderen auch: Mitarbeiterrabatt gibt es nicht.

Von Gerald Kleine Wördemann