Feuerwehr - Waldbrandgefahr in MV steigt: Großflächiges Feuer bei Krakow am See

Auf einer Fläche von vier Hektar ist am Dienstagnachmittag ein Waldstück bei Krakow am See (Landkreis Rostock) in Brand geraten. Aus zunächst unbekannter Ursache habe sich der Waldboden entzündet. Die Trockenheit sorgt dafür, dass das Risiko fast im ganzen Land steigt.