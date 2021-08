Mirow

In der östlichen Mittelmeerregion wüten immer noch die schlimmsten Waldbrände seit Jahrzehnten. Etwa 190 Feuer sind allein in der Türkei nach offiziellen Angaben der Regierung seit Mitte vergangener Woche ausgebrochen – 15 davon sind noch nicht unter Kontrolle. In Griechenland bedrohen die Feuer sogar das antike Olympia. Die Forstämter in Mecklenburg-Vorpommern melden zurzeit „nur“ Waldbrandgefahrenstufen von 1 bis 2. Doch können Feuer wie in Südeuropa auch im Nordosten ausbrechen?

Eher unwahrscheinlich – das ordnen die Experten der Waldbrandüberwachungszentrale MV in Mirow ein. Vom dortigen Forstamt aus werden vor allem die südlichen Waldgebiete MVs überwacht – mit ausgefeilter Kameratechnik. Die 360-Grad-Kameras, die über eine Sichtweite von 15 bis 20 Kilometern verfügen, sind auf Feuermeldetürmen im Süden Mecklenburgs installiert und liefern die Bilder live in die Zentrale nach Mirow. „Das Programm erkennt, ob sich die Umgebung, die die Kamera aufnimmt, innerhalb von ein paar Minuten verändert. Wenn das so ist, bekommen wir eine Meldung“, erklärt Peter Dinse.

Süden des Landes stärker von Waldbrandgefahr betroffen

Die Kameras überwachen vor allem den Süden des Landes und die dortigen gefährdeten Standorte. „Dort ist das Potenzial für Brände höher als im Norden. Wir haben hier einen großen Anteil an Nadelhölzern in den Wäldern. Die entwickeln bei einem Brand eine ganz andere Dynamik als in Mischwäldern“, sagt Angela Wilke, die das Forstamt in Mirow leitet. Die Waldbrandzentrale kann so 51,33 Prozent der Waldfläche von MV im Auge behalten, das sind etwa 350 000 Hektar. Einen Austausch gibt es auch mit den angrenzenden Ländern Brandenburg und Niedersachsen.

Er ist einer der Manager in der Waldbrandzentrale. Zurzeit bearbeiten er und die Mitarbeiter etwa 400 bis 1000 solcher Meldungen am Tag. Viel ist das nicht. „Zu Spitzenzeiten hatten wir schon bis zu 2500 Meldungen am Tag“, sagt Dinse. Schlimm war es vor allem in den Jahren 2018 und 2019. Ploppt eine Meldung auf einem der Computer auf, wird sie von einem Mitarbeiter genauer angeschaut. Das macht zum Beispiel Rainer Schulz. „Zurzeit erkennen die Kameras vor allem aufgewirbelten Staub von Erntearbeiten“, sagt er. Gemeldet werden aber auch Unfälle oder Ackerbrände – also Feuer auch außerhalb der Wälder.

Waldarbeit im Computer: Rainer Schulz überwacht MVs Wälder auf drei Bildschirmen. Melden die hochsensiblen Kameras eine Veränderung in den Wäldern, bekommt er eine Meldung. Quelle: Michaela Krohn

Größter Brand des Jahres in Waldbrandzentrale entdeckt

Erst 28 Waldbrände auf 14,7 Hektar gab es in diesem Jahr in Mecklenburg-Vorpommern. Der größte von ihnen – der Brand in einem munitionsbelasteten Waldstück bei Wöbbelin (Kreis Ludwigslust-Parchim) im Juni – wurde zuerst in der Waldbrandzentrale in Mirow entdeckt. Peter Dinse erinnert sich: „Den Brand konnten wir von zwei Kameras auf den Wachtürmen sehen und den Punkt bestimmen, an dem er ausgebrochen ist. Dann haben wir die Leitstelle informiert und die Koordinaten durchgegeben.“ Letztlich brannten dort fast zehn Hektar ab.

"Eine so niedrige Waldbrandgefahr wie in diesem Sommer habe ich in meiner Dienstzeit noch nicht erlebt." Angela Wilke, Forstamtsleiterin Mirow

Dennoch ist dieser Sommer ein eher ruhiger in MV – zumindest was die Gefahr für Waldbrände angeht. Ein Feuerdrama wie in Griechenland oder der Türkei schließen die Experten in Mirow für MV zudem aus. Waldarbeiter Rainer Schulz erklärt: „Die Wälder sind bei uns gut erschlossen, überall führen Wege hindurch.“ Das sei in großen Waldgebieten in Südosteuropa häufig anders. Forstamtsleiterin Angela Wilke ergänzt: „Uns helfen auch unsere Rettungspunkte im Wald. Die Koordinaten sind bei den Leitstellen hinterlegt.“ Die Temperaturen hierzulande seien außerdem lange nicht so extrem wie im Süden.

Hitzeperioden haben in diesem Jahr nicht lange angehalten

Die Forstamtsleiterin ist seit 40 Jahren im Einsatz für die Wälder. Sie sagt: „Eine so niedrige Waldbrandgefahr wie in diesem Sommer habe ich in meiner Dienstzeit noch nicht erlebt.“ Zwar habe es auch in diesem Jahr schon Hitzeperioden gegeben. „Die haben aber nicht so lange angehalten.“ Erst an zwei Tagen in diesem Jahr habe im Forstamtsbereich Mirow die Waldbrandgefahrenstufe 5 – die höchste – gegolten.

Die Waldbrandsaison beginnt in MV im März und geht bis Ende September. Gibt es in den nächsten Tagen allerdings keinen Niederschlag, könnten die Leitforstämter in MV die Gefahrenstufe für ihre Wälder schon am Wochenende auf 3 setzen – mittlere Gefahr. Die Ursachen für die meisten Waldbrände bleiben übrigens unklar. Besonders häufig werde allerdings Brandstiftung vermutet.

Von Michaela Krohn