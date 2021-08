Krankenhaus in Not - Rettung für Fachklinik Waldeck: Bekannte Unternehmensgruppe will Einrichtung übernehmen

Die Fachklinik Waldeck sorgte zuletzt vor allem für negative Schlagzeilen: eine drohende Pleite, ein Corona-Ausbruch und die Abwanderung zahlreicher medizinischer Fachkräfte. Jetzt soll ein neuer Eigentümer die Klinik retten. Der kommt aus einem in der Medizingeschichte sehr bedeutenden Ort.