Markgrafenheide

Ein knapp 130 Meter langer Waldweg mitten in Markgrafenheide wird derzeit zum Politikum: Denn über das kurze Stück, das vom Dünenweg hinter die Grundstücke der Waldsiedlung verläuft, erreichen sowohl die dort lebenden Anwohner als auch Gäste der Pension „Gestrandet“ ihre Garagen und Parkplätze. Jedoch ist vor etwa zwei Jahren ein Anlieger-frei-Schild durch eines vom Stadtforstamt ersetzt worden. Seither ist das Befahren mit Kraftfahrzeugen untersagt. Die Pension bangt um ihre Existenz und die Nachbarn bitten um die Einhaltung eines 1997 geschlossenen Vertrages.

Im Sommer erhält Dirk Rohrbach, Betreiber der Pension „Gestrandet“, einen Anruf von einem seiner soeben abgereisten Pensionsgäste. „Nachdem dieser auf den Waldweg gefahren ist, wurde er von der Polizei angehalten. Die haben ihm vermittelt, dass das Befahren des Weges untersagt ist“, sagt Rohrbach.

Anzeige

Ohne Weg keine Pension?

Dies gibt den Anstoß für die dortigen Anwohner den Status des Weges zu hinterfragen. Man wendet sich an den Ortsbeirat und Dirk Rohrbach stellt in der September-Sitzung seine Situation dar: „Wenn die Stadt mir die Nutzung des Waldweges untersagt, dann kann ich die Pension schließen“, sagt er dort.

Die Pension bietet acht Zimmer und macht für den Physiotherapeuten und seine Familie einen Großteil des Einkommens aus. Und da das Gebäude ganz hinten auf dem Familiengrundstück liegt und über die Straße Waldsiedlung nicht zu erreichen ist, sei die Nutzung des Waldweges notwendig.Die Rohrbachs haben das Grundstück 2014 gekauft – samt des Pensionsbaus. „Es gab seitdem nie Probleme mit der Nutzung dieses Weges“, sagt Rohrbach.

Am Eingang des Waldpfades befand sich nach Angaben der Anwohner bis vor zwei Jahren noch ein Anlieger-frei-Schild. Heute verweist ein Schild des Stadtforstamtes auf den Verbot der Durchfahrt von Kraftfahrzeugen. Quelle: Moritz Naumann

Verträge mit der Stadt

Drei weitere Parteien in der Waldsiedlung benutzen diesen Weg und können sogar einen Vertrag vorlegen, in dem sie 1997 ein Wegerecht mit der Stadt vereinbart haben. In Vertretung des Oberbürgermeisters Arno Pöker wurde eine Vereinbarung mit der damaligen Grundstücks- und Vermögensverwaltung geschlossen. Dafür haben alle drei Anlieger einen Betrag in vierstelliger Höhe gezahlt.

Darüber hinaus entstanden weitere Kosten, da jeweils weitere Grundstücksareale abgekauft, Entwässerungsrohre verlegt, Zufahrten geschaffen und der Weg geschottert werden musste. Außerdem habe man den Weg über Jahre selbst gepflegt. Und nun soll ein Befahren nicht mehr gestattet sein? „Wir haben alles, was die Ämter von uns wollten, in gutem Glauben gemacht und fühlen uns nicht im Unrecht“, sagt einer der Anlieger.

Was der Vertrag konkret beinhaltet? Die dort anliegenden Familien und deren Besucher dürfen den Weg demnach befahren. Eine Klausel innerhalb des Vertrages besagt außerdem, dass die Vereinbarung erst erlischt, wenn ein Grundstück veräußert wird. Ist das Wegerecht von Dirk Rohrbach und seiner Pension also mit dem Kauf des Grundstückes 2014 erloschen?

Seit 50 Jahren genutzt

Das bleibt fraglich. Denn tatsächlich hatten die Vorbesitzer des Rohrbach-Grundstückes wohl keine Vereinbarung mit der Stadt geschlossen. Hier wurde demnach ein Wegerecht mit dem nebenan befindlichen Nachbarn, dessen Grundstück über jenes von Familie Rohrbach zu erreichen ist, vereinbart.

Seit etwa 50 Jahren benutzen Anwohner der Waldsiedlung einen Waldweg, über den sie ihre Fahrzeuge von hinten auf ihre Grundstücke fahren können. Quelle: Benjamin Barz

Doch wie ist der Weg überhaupt entstanden? Nach Angaben einiger Anwohner war dieser bereits vor knapp 50 Jahren existent und wurde wohl vor allem für die Pension, die schon damals Gäste empfing, angelegt. In der DDR-Zeit habe es nie Probleme mit der Nutzung des Weges gegeben. Nach der Wende folgte sobald die offizielle Vereinbarung, nach der das 100-Meter-Teilstück auch im Katasteramt verzeichnet wurde.

Wildparker und fehlende Toiletten

Doch durch die derzeitige Waldwegwidmung ergeben sich weitere Probleme. Denn die Grundstücke liegen in direkter Nähe zum Strand. Und so sei es bereits vorgekommen, dass der Weg von Badegästen zugeparkt wurde. Den daraufhin alarmierten Ordnungsbehörden seien jedoch die Hände gebunden gewesen, da auch ein Abschleppdienst diesen Waldweg nicht befahren darf. Den Falschparkenden droht daher höchstens eine Geldbuße, während die Anlieger und auch Pensionsgäste keine Möglichkeit haben, die Grundstücke zu erreichen oder zu verlassen.

Auch das Fehlen von öffentlichen Toiletten in dieser Gegend sei ein Problem. Auf der Suche nach geeigneten Stellen, um sich der Notdurft zu entledigen, komme es häufiger vor, dass Badegäste sich in den Waldweg verirren. Laut Rohrbach rieche es regelmäßig unangenehm, immer wieder finde man entlang des Weges benutztes Toilettenpapier.

Die derzeitige Widmung des Waldweges sorgt für Probleme. Zum einen können Wildparker hier nicht abgeschleppt werden und zum anderen können Gäste der Pension „Gestrandet“ ihre Parkplätze nicht erreichen. Quelle: Moritz Naumann

Geschlossene Bitte um Klärung

Die Anwohner bitten nun geschlossen um eine für alle Parteien verträgliche Lösung. Diese könne in einer Umwidmung des Weges gefunden werden.

So wünsche man sich, dass abermals ein Anlieger-frei-Schild aufgestellt wird, damit es nicht zu Komplikationen kommt, sollten Besucher der Familien die Grundstücke über den Waldweg erreichen wollen.

Statt Wegumwidmung: Stadt prüft Rechtmäßigkeit der Pension

Doch Aussagen der Stadt machen deutlich: Am Ende könnte es vor allem für den Pensionsbetreiber größere Schwierigkeiten geben. Denn nachdem der Ortsbeirat offiziell bei der Stadt die Klärung des Sachverhaltes beantragt hat, vermittelt das Ortsamt, dass eine Wegumwidmung vorerst kein Thema ist. Tatsächlich wolle die Stadt erst einmal prüfen „ob bauordnungsrechtlich die Grundstücke durch Ferienwohnungsnutzung genutzt werden dürfen.“

„Wenn ich jetzt auf einmal meine Pension nicht mehr betreiben dürfte, wäre das eine Katastrophe. Es ist ein eingetragenes Hauptgebäude und ich habe eine Gewerbegenehmigung“, macht Rohrbach deutlich. Bei einer vor Kurzem durchgeführten Vor-Ort-Begehung habe demnach selbst das Forstamt empfohlen, den Weg zugunsten der Anwohner umzuwidmen.

Von Moritz Naumann