Wandel in Rostocker Südstadt: Darum wird der Stadtteil immer jünger

Rostock

Die Rostocker Südstadt wird immer jünger. Innerhalb der letzten zehn Jahre ist das Durchschnittsalter der Stadtteilbewohner um knapp zwei Jahre gesunken. Als Gründe führen Vertreter der Wohnungsgesellschaften und auch die Bewohner einen Generationenwechsel an. Darüber hinaus spiele die Lage des Stadtteils eine bedeutende Rolle für den Wandel.

„Ich finde es wunderbar, dass in meiner Umgebung jetzt so viele junge Leute leben“, sagt Rentnerin Christa Ternes, die gerade für einen Einkauf durch das Südstadtcenter schlendert. Seit 40 Jahren lebt sie in der Lomonossowstraße und sie beobachtet, wie die Wohnungen in ihrer Nachbarschaft immer häufiger von jungen Menschen bezogen werden. „Seit zwei Jahren ist das wirklich sichtbar und es ist eine Bereicherung für den Stadtteil“, sagt sie.

Anzeige

„Sonst wäre es ja wie im Altenheim“

Sie ist nicht allein. Auch ihre Freundin, die sie auf dem Weg getroffen hat, bestätigt dieses Bild. „Über mir sind junge Leute eingezogen. Manchmal ist es etwas laut, aber auch lebendig. Sonst wäre es ja wie im Altersheim“, sagt die Rentnerin und lacht.

Im Jahr 2010 stand die Südstadt noch auf Platz zwei in der Alters-Tabelle der Rostocker Stadtteile. Mit 51,6 Jahren waren die Menschen hier hinter den Warnemündern die ältesten der Hansestadt. Doch in den vergangenen Jahren hat sich das verändert. Zum Zeitpunkt der letzten statistischen Erhebung aus dem Jahr 2019 lag der Stadtteil plötzlich nur noch auf Platz sieben – die Menschen scheinen hier jünger zu werden. Das Durchschnittsalter beträgt nur noch knapp 49,1 Jahre. Doch wie ist das möglich?

Liebe zum Stadtteil

Eigentlich herrscht in der Südstadt wenig Fluktuation. „Bewohner in der Südstadt lieben ihren Stadtteil und verlassen ihn nur sehr ungern, zum Beispiel aus Altersgründen“, sagt Carsten Klehn, Pressesprecher der größten Rostocker Wohnungsgesellschaft Wiro. Doch sei es oft gerade das Alter, das die Bewohner dazu zwingt, ihren Stadtteil zu verlassen. Denn viele Südstädtler seien Erstbezieher, leben seit der Gründung des Stadtteils hier, doch können ihre Wohnung heute entweder nicht mehr selbstständig bewirtschaften oder versterben.

Geschichte der Südstadt Die Planungen für den Bau des Viertels begannen 1957 unter dem Rostocker Chefarchitekten Prof. Wolfgang Urbanski. Zwischen 1961 und 1965 entstand in Rostock auf einer Fläche von 115 Hektar die erste einheitliche Großwohnsiedlung in Plattenbauweise mit 7917 Wohnungen für rund 20 000 Menschen. Die Großbauplatten für die Bauten stammten anfangs aus dem Plattenbauwerk im Rostocker Stadtteil Reutershagen. Diese wurden auf einer Strecke von fünf Kilometern durch den Barnstorfer Wald in den neuen Stadtteil transportiert. Besonderheit: Die Straßen in der Südstadt wurden bis auf wenige Ausnahmen nach Wissenschaftlern benannt.

Die Wiro hat etwa 2700 Wohnungen im Südstadtbereich in ihrem Bestand. Und man merkt den Generationenwechsel. Denn die Wohnungen mit einem durchschnittlichen Wiro-Quadratmeterpreis von 6,30 Euro kommen nicht nur in der älteren Generation gut an: „Bei den Neueinzügen vermerken wir eine steigende Nachfrage bei jüngeren Menschen“, sagt Klehn.

Lage ist entscheidend

Josh Thiesen etwa ist neu in der Südstadt. Der 26-Jährige ist im Oktober 2020 nach Rostock gezogen. „Ich studiere medizinische Biotechnologie“, sagt der gebürtige Flensburger. Bei der Wohnungssuche habe die Südstadt vor allem durch die Nähe zur Uni, zum Zentrum und durch den gut angebundenen ÖPNV gepunktet.

Josh Thiesen lebt seit Oktober in Rostock und hat in der Südstadt relativ schnell und unkompliziert ein WG-Zimmer gefunden. Quelle: Moritz Naumann

„Mir war von vornherein klar, dass ein Stadtteil wie Lütten Klein aufgrund der Lage nicht infrage kommt. Hier fühle ich mich wirklich wohl.“ Er lebt heute hier mit zwei Studentinnen zusammen, eine kommt gebürtig aus Taiwan und eine aus Hamburg. Die WG war eine Neugründung, der Vermieter privat.

Generationenwechsel in der Südstadt

„Vorher hat in der Wohnung ein 93-jähriger Mann gelebt. Der ist als junger Mann eingezogen und bis zum Schluss geblieben. Nachdem er verstorben ist, ist aus seiner Wohnung die studentische Wohngemeinschaft entstanden“, erzählt ein Nachbar von Thiesen.

Auch Jörg Kemmer, Abteilungsleiter Vermietung bei der Rostocker Wohnungsgesellschaft WG Union, kann die Verjüngung des Stadtteils in seiner Statistik nachvollziehen. Demnach registriere man auch hier einen Generationenwechsel. „Die Gründe für Neuvermietungen, die wir in der Südstadt registrieren, haben zu einem erheblichen Anteil mit dem Alter der Bewohner zu tun“, sagt Kemmer.

Große Arbeitgeber und Anbindung an die A 20

Um der veränderten Nachfrage gerecht zu werden, setzen die Gesellschaften in diesem Stadtteil vermehrt auf Wohnungen, die über die Größe von zwei Zimmern hinausgehen. Daher sind die Neubauten auch für Familien attraktiv. „Wir haben erst im letzten Jahr die Wohnanlage ‚Am Hellberg‘ fertiggestellt“, sagt Kemmer. Die Wohnungen haben zwei bis vier Räume, sind barrierefrei und verfügen über eine Tiefgarage. Das Durchschnittsalter bei Neuvermietungen in der Südstadt habe laut WG Union im Jahr 2020 bei 44,7 gelegen. Der Wert liegt damit noch unter dem Rostock-Schnitt von 45,2.

Zudem gilt bei der Wiro wie auch bei der WG Union: Es ist nicht schwer, eine Wohnung in diesem Stadtteil neu zu vermieten. „Es gibt hier viel Grün, Ruhe und eine hervorragende Anbindung. Die Südstadt hat einfach ein gutes Image“, sagt Kemmer. Carsten Klehn von der Wiro ergänzt, dass das Südstadtklinikum und die Uni sehr große Arbeitgeber seien und die gute Anbindung an die A 20 für Pendler ein Vorteil ist.

Von Moritz Naumann