Wanderkultur im Ostseebad: So lief der erste Warnemünder Freitag

Bei besten Bedingungen startete Warnemünde am Freitag in ein neues Kulturformat: Bei den Warnemünder Freitagen zogen verschiedene „Walking Acts“ nicht nur durch die Straßen des Ostseebades, sondern auch die dortigen Besucher in ihren Bann. Im Kurhausgarten fand am Abend dann noch das erste Konzert der Reihe „ Warnemünde in concert“ statt. Der Versuch, die Händler von Warnemünde mit einzubeziehen, ist jedoch vorerst gescheitert.

„Oh Mama, da, eine Tuba“, sagt der kleine Noel zu seiner Mutter Carmen Jung. Beide wandern gerade gemütlich am Warnemünder Strom entlang als die „Marching Saints“ ihren Weg kreuzen. Der 4-Jährige zieht seine Mutter an der Hand in Richtung der Geräuschkulisse. „Es ist mega und einfach mal wieder schön nach der Corona-Zeit wieder etwas Kultur zu erleben“, sagt die Urlauberin aus Karlsruhe.

Spontane Symbiose

Der wandernden Musiktruppe hat sich Hula-Hoop-Künstlerin Solvana angeschlossen. Ohne vorherige Absprache präsentiert sie ihr Können am Reifen im Takt zur Musik. Dabei ergeben beide Künstler eine Symbiose, die so vorher gar nicht geplant war und dennoch viele begeistert.

Denn auf der Route sieht man viele lachende Gesichter, Menschen zücken ihre Telefone, um zu filmen, zu fotografieren. Dabei bildet sich zu keinem Zeitpunkt eine größere Menschentraube. „Genau so war das gedacht. Wir wollen den Ort einfach nur etwas beleben“, sagt Matthias Fromm, Chef der Rostocker Tourismuszentrale.

Ungläubige Kulturkunde

In Kooperation mit der Kongreß & Veranstaltungsagentur, Goliath Productions und dem NDR wurde der Warnemünder Freitag als Format geschaffen. Dabei bildet die Veranstaltung die Essenz an Kultur, die im Rahmen der Corona-Verordnungen noch möglich ist.

Vor den „Marching Saints“ hat bereits die Warnemünder Trachtengruppe die Route abgelaufen. Dabei kamen sie auch am „Nieger Ümgang“-Brunnen vorbei, wo sie auf den begeisterten Silvio Sparmann getroffen sind. „Ich habe mir gerade den Brunnen angesehen und mich zu den Trachten und der Tradition belesen. Auf einmal kommen hier wirklich Menschen in Trachten vorbei“, sagt er etwas ungläubig und lacht. Es sei schön zu sehen, wie Tradition in Warnemünde noch gelebt werde, ergänzt der Koblenzer.

„Das Thema ist für mich durch“

Der erste Teil des Warnemünder Freitages nennt sich „Kultur im Vorübergehen“. Dieser wurde als Möglichkeit kommuniziert, den Händlern im Ortskern etwas Publikum in die Läden zu bringen. Denn viele Gewerbetreibenden hatten sich zuvor gegen die Warnemünder Sommerpromenade und den dortigen Budenzauber aufgelehnt – das Format sollte ein Versuch sein, gemeinsam etwas für Warnemünde auf die Beine zu stellen, die Wogen zu glätten.

Die Gewerbetreibenden haben dementsprechend die Möglichkeit Patenschaften für einige der „Walking Acts“ übernehmen und somit die Künstler zu unterstützen. Hat dies geklappt? „Das Thema ist für mich durch“, sagt Steve Zimmermann. Der Inhaber der Samba Cocktailbar in der Seestraße hatte federführend gegen den Warnemünder Budenzauber über 130 Unterschriften von Händlern gesammelt. Nach einigen Gesprächen mit den Organisatoren wollte er dem guten Frieden willens aber eigentlich auch eine Patenschaft übernehmen.

Warum er dies dann doch nicht getan hat? „Ich kann ja verstehen, dass man den Schaustellern helfen will. Aber Anfang August hat man eine neue Bude vom Weinhandel Pallhuber aufgebaut und mir direkt vor meinen Laden gesetzt. So hilft man den Händlern hier jedenfalls nicht.“

Fromm hat weiter Hoffnung

Zimmermann sieht die Absprachen mit der Tourismuszentrale mittlerweile lediglich als Beschwichtigungsversuch. „Ich glaube jedenfalls, dass keiner der Händler tatsächlich eine Patenschaft übernommen hat.“ Damit hat er recht. „Leider gab es keine positive Resonanz von Warnemünder Händlern“, sagt Fromm am Rande der Veranstaltung. Dennoch hat er die Hoffnung noch nicht aufgegeben. „Es finden noch vier Freitage statt und wir bieten weiter die Möglichkeit, sich zu beteiligen.“

Es sei wichtig den Ort für alle Gäste attraktiv zu präsentieren. Und es gebe verschiedene Möglichkeiten diese Veranstaltung auch für die Händler attraktiv zu gestalten. „Wenn sich jemand für eine Patenschaft entscheidet, könnten wir Schilder der Unternehmen präsentieren oder Gutscheine verteilen“, regt der Chef der Tourismuszentrale an.

„ Warnemünde in concert“

Den zweiten Teil des Warnemünder Freitages – „ Warnemünde in concert“ – füllte übrigens die Band „Seelenschiffe“. Diese spielte im Kurhausgarten ein Karat-Tribute-Konzert, nachdem die „Marching Saints“ ihren Marsch am Konzertort beendeten. Etwa 300 Menschen besuchten den Kurhausgarten zum Abschluss des ersten Warnemünder Freitages.

Warnemünde in Concert Im Zuge der „Warnemünder Freitage“ werden im Kurhausgarten Konzerte stattfinden. Einlass ist jeweils um 18.30, Beginn um 19.30 Uhr. Tickets kosten jeweils zehn Euro. Die Erlöse kommen den Künstlern zugute. Folgende Bands treten in den kommenden Wochen im Kurhausgarten auf: 14. August: Les Bummms Boys – Eine Mischung aus Pop, Ska, Balkan und Rock 'n' Roll 21. August: Max Zeug und Band – Bruce Springsteen Tribute Show 28. August: Five Men on the Rocks – Rock-Musik aus den 70ern 4. September: Biest of Bourbon – Das Biest singt Rockmusik à la Tina Turner

Von Moritz Naumann