Müritz/Darßer Ort

Die Pauschalreise ist storniert, der Flug verschoben, zusätzlich gelten vielerorts noch immer strikte Einreisebeschränkungen. Zu Hause rumsitzen wollen viele deshalb dennoch nicht – ganz im Gegenteil. In Zeiten von Corona ist Wandern zu einem beliebten Hobby geworden. Ob entlang von Steilküsten, quer durch die Wälder oder ganz entspannt am Strand entlang: Immer mehr Menschen zieht es raus in die Natur. Die OSTSEE-ZEITUNG hat die fünf schönsten Touren in Mecklenburg-Vorpommern zusammengetragen.

Rundwanderweg Darßer Ort

Gestartet am Regenbogen Camp Prerow geht es in Richtung Nordwesten zum Nothafen Born. Über Sandwege und Stege führt ein Weg durch eine einmalige Dünenlandschaft und Freiflächen im Wald bis hin zum Leuchtturm Darßer Ort. Erklimmt man die 134 Stufen des backsteinroten Seezeichens, wird man mit einem fantastischen Blick über die Baumwipfel und das Meer belohnt.

Am Fuße des Turms lädt das Natureum mit Strand- und Dünengarten sowie Ausstellungen auf eine spannende Erlebnisreise in die einzigartige Flora und Fauna der Darßer Landschaft. Mehr als 30 verschiedene Fische und wirbellose Tiere können im Ostsee-Aquarium bestaunt werden. Der Rückweg führt den Kremserpfad zurück Richtung Prerow. Der knapp vier Kilometer lange Familienwanderweg lässt sich ideal mit einer Kutschfahrt oder Radtour von Prerow aus kombinieren.

Etapenziel ist der Weststrand mit dem Natureum Quelle: Klaus Haase

Staunen im Nationalpark Jasmund

Der Nationalpark Jasmund ist 3003 Hektar groß und damit Deutschlands kleinster Nationalpark. An der berühmten weißen Kreideküste treffen schattige grüne Wälder auf das Blau des Meeres. Los geht es am Parkplatz in Hagen. Von dort aus führen gleich mehrere Touren durch die Buchenwälder. Besonders beliebt ist die Strecke über den Herthasee bis hin zum Königsstuhl.

Auch an verregneten Tagen ist man hier nie allein. Der Herthasee hat eine Tiefe von elf Metern und ist damit der tiefste See Rügens. Ein perfekter Ort für eine kleine Rast. Wer nach dieser Runde noch immer nicht genug von der atemberaubenden Landschaft Rügens hat, findet zahlreiche Wegweiser und weitere Routenoptionen. Es lohnt sich, den Park auch auf eigene Faust zu erkunden.

Die Kreidefelsen sind das Highlight im Nationalpark Jasmund. Quelle: Susanne Gidzinski

Entdeckerpfad Graal-Müritz

Der sieben Kilometer lange Entdeckerpfad durch das Ostseeheilbad Graal-Müritz ist ein Naturerlebnis für Groß und Klein. Schautafeln und Mitmachstationen laden zum Staunen, Spielen und Erforschen ein. Los geht es am Rhododendronpark auf einem Barfußpfad. Mit nackten Füßen können hier Steine, Holz und Tannenzapfen hautnah gespürt werden. Durch den Küstenwald führt der Weg in Richtung Ostsee.

Direkt hinter der Düne befindet sich die Erlebniswelt Küstenschutz. Auf dem noch immer naturbelassenen Weg geht es schließlich zur Seebrücke, wo sich die salzige Meeresluft mit dem süßen Duft der Kiefern vermischt. Gut zu erkennen sind von hier aus die sogenannten Windflüchter. Weiter geht es entlang der Promenade – die Ostsee immer im Blick. Auf dem Rückweg am Strand können Silbermöwen und Miesmuscheln dann direkt in der Natur beobachtet werden. Wer aufmerksam ist, kann mit etwas Glück sogar einen funkelnden Bernstein finden.

Der sieben Kilometer lange Entdeckerpfad durch das Ostseeheilbad Graal-Müritz ist ein Naturerlebnis für die ganze Familie. Quelle: Anke Hanusik

Entlang des Ufers am Schweriner See

Seine Ursprünge führen bis auf die Eiszeit der Weichsel zurück. Mit einer Fläche von 61,54 Quadratkilometern gilt der Schweriner See als zweitgrößter Sees in Norddeutschland. Am besten startet man seine Tour am Pfaffenteich mit Blick auf die Altstadt. Unter schattigen Linden führt der 19 Kilometer lange Weg aus dem Stadtzentrum zum Ziegelsee.

Traumhafte Gärten und Bootshäuser geleiten die Wanderer zum Schweriner Außensee. Hier lassen sich zahlreiche idyllische Rastplätze finden. Weiter geht es immer am Ufer entlang. Am Steilufer über dem Schweriner See liegt malerisch das ehemalige herzogliche Residenzschloss Wiligrad. Auf der letzten Strecke geht es auf teilweise feuchten Uferwegen in den Ort Bad Kleinen. Noch immer nicht genug? Rund um den Schweriner See kommen Naturliebhaber garantiert auf ihre Kosten.

Blick über den See und die Weideinsel Lieps. Quelle: Michaela Krohn

Neun Etappen im Müritz-Nationalpark

Der Müritz-Nationalpark Weg ist mit 167 Kilometern der längste Wanderweg durch einen Nationalpark in Deutschland. Der Weg schlängelt sich vorbei an Flüssen, Seen und Teichen. Gleich hinter Waren (Müritz) breitet sich die Wildnis des Nationalparks aus. Naturliebhaber können die gesamte Strecke in neun Etappen absolvieren. Aber auch in Teilstücken ist die Landschaft atemberaubend.

Zahlreiche Plattformen bieten die Möglichkeit, Tiere in freier Wildbahn zu beobachten. Aber auch kulturhistorische Denkmäler wie Hügelgräber, kleine Dorfkirchen und einen Wolfsfang findet man auf dem Weg. Innerhalb der Saison sollte man sich rechtzeitig um Übernachtungsmöglichkeiten bemühen.

Der Müritz-Nationalpark-Weg ist mit 167 Kilometern der längste Wanderweg durch einen Nationalpark in Deutschland. Quelle: petra.haase@ln-luebeck.de

Von Susanne Gidzinski