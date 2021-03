Wann kommt die Digitalisierung auf der Fähre zwischen Warnemünde und Hohe Düne an?

Rostock

Rechnet die „Weiße Flotte“ auf ihrer Fähre zwischen Hohe Düne und Warnemünde undurchsichtig ab? Zumindest sagen dies einige Passagiere, die sich mit dem Problem an den Ortsbeirat Markgrafenheide gewandt haben. „Die Zehner-Karte werde laut einer Bürgerin nicht richtig kontrolliert“, berichtet Beiratschef Henry Klützke (Linke).

Sie könne nicht erkennen, wie viele Fahrten sie von ihrem Ticket schon eingelöst habe. Ortsbeiratsmitglied Florian Gross (CDU/UFR) findet zudem, die „Weiße Flotte“, die die beiden Fähren zwischen Hohe Düne und Warnemünde betreibt, müsse schneller digitalisieren.

Fährpersonal rechnet nur mit Bargeld ab

Der Selbsttest zeigt: Die Zehner-Karte können Autofahrer unproblematisch direkt beim Fährpersonal kaufen – eine Angelegenheit von wenigen Sekunden. 31 kostet das Ticket für ein Auto, das nicht mehr als drei Tonnen wiegt. Bezahlen können Passagiere auf dem Schiff allerdings nur bar. Auf dem Ticket selbst befindet sich ein QR-Code, den das Fährpersonal bei jeder Überfahrt erneut einscannt. Selbst nachprüfen, wie viele Fahrten schon mit dem Ticket gemacht wurden, das können Passagiere jedoch nicht so einfach. Das Fährpersonal gibt aber einen Tipp: „Wir lochen die Tickets nicht mehr. Einfach bei jeder Überfahrt kurz das Ticket einreißen.“ Anhand der Risse können Fährgäste dann erkennen, wie viele Fahrten sie schon gelöst haben. Nur: Darf das dann nicht vergessen werden, sonst ist der Überblick schnell dahin.

„Nicht kundenfreundlich“, das findet Florian Gross vom Ortsbeirat Markgrafenheide. Das System sei nicht gerade ideal. Man müsse als Passagier auf einen Blick erkennen können, wie viele Male das Ticket schon durch den Scanner der Kontrolleure gelaufen ist. Auch online sollte man zudem erkennen können, wie viele Fahrten schon gemacht wurden. Eine Idee wäre nach seiner Meinung ein Online-Ticket für Smartphones. Das sei längst überfällig.

„Weiße Flotte“ will digitaler werden

Knut Schäfer, Geschäftsführer der „Weißen Flotte“ mit Sitz in Stralsund, versprach allerdings schon Ende vergangenen Jahres: Das Bezahlsystem werde modernisiert. Ziel sei es, in der kommenden Saison die Angebote an Bezahlmöglichkeiten zu erweitern. In einem ersten Schritt sollen zumindest EC-Kartengeräte auf den Schiffen zur Verfügung stehen. Darüber hinaus will man in Verbindung mit der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald (VVG) in Zukunft auch die Möglichkeit bieten, online Tickets zu buchen. „Das ist ein notwendiger Prozess und wir wollen für die Digitalisierung in der Schifffahrt unseren Beitrag leisten“, so Schäfer.

Warnow-Fähre Die Fähren der „Weißen Flotte“ zwischen Hohe Düne und Warnemünde sollen in diesem Jahr umgerüstet werden. Zum einen soll mindestens eines der beiden Schiffe einen hybriden Antrieb bekommen. Ende des Jahres soll nach der Tourismus-Saison mit der Arbeit dazu begonnen werden. Zudem sollen in der Saison die Bezahlmöglichkeiten erweitert werden. Es soll zumindest ein EC-Kartenmodul auf der Fähre installiert werden. Online-Tickets sollen auch bald gebucht werden können. Die „Weiße Flotte“ hat ihre Schiffe bundesweit im Einsatz. Unter anderem in Wolfsburg und in Berlin werden Passagiere auch mit Solarfähren befördert. Auf den Motorfähren „Warnow“ und „Breitling“, die zwischen Hohe Düne und Warnemünde im Einsatz sind, können jeweils 25 Autos und bis zu 250 Passagiere untergebracht werden. Sie sind aus den Baujahren 1994 und 1995.

Und auch an den Tarifen für die Überfahrt zwischen Warnemünde und Hohe Düne wolle man schrauben. „Es muss einen größeren preislichen Abstand zwischen Fahrrädern und den Autos geben“, sagte Schäfer. Demnach können Autofahrer sich künftig wohl auf eine Preiserhöhung einstellen. Außerdem prüfe man Mehrfahrkartenmodelle, um die Berufspendler zu bevorteilen. Zehner-Karten gibt es zurzeit nur für Autos und Transporter. Anwohner hatten schon vor Jahren gefordert, dass auch Radler und Fußgänger Mehrfahrtenkarten nutzen können.

Kritik an den Fahrpreisen gab es schon im vergangenen Jahr – weil zwei Radler zusammen mehr zahlen mussten als zwei Personen in einem Auto. Der Preisunterschied ist auch heute noch minimal: Zwei Menschen, die in einem Auto auf der Fähre sitzen, zahlen zusammen 5,50 Euro, zwei Radler zusammen 5,40 Euro. Hintergrund ist der, dass Fahrradpreise Teil des Öffentlichen Personennahverkehrs sind, die Preise für Autos die „Weiße Flotte“ aber selbst festlegen kann.

Von Michaela Krohn