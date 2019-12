Rostock

Wenige Tage nur noch, dann endet Rostocks großer Feiermarathon: Mit dem Jahreswechsel ist auch das Doppeljubiläum in der Hansestadt Geschichte. 800 Jahre Rostock, 600 Jahre Uni – die Party ist vorbei.

Zeit für einen Kassensturz: Fast fünf Millionen Euro Steuergeld gab Rostock in den zwei Jahren für das Jubiläum aus. In der Politik wird nun diskutiert, ob das Ganze wirklich so viel wert war.

Eine Million für das Personal

Bereits 2017 hatte im Rathaus ein eigenes „Amt“ die Arbeit am Jubiläum aufgenommen – das Projektbüro 800/600. Insgesamt sechs Stellen hatte Ex-Oberbürgermeister Roland Methling geschaffen, um die Aktivitäten zum Stadt- und Uni-Geburtstag zu koordinieren. Hinzu kamen Honorarkräfte, die sich um verschiedene Aufgaben kümmern sollten – um die Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel. Allein für Honorare und die Hauptamtlichen im Jubiläumsbüro gab Rostock mehr als eine Million Euro aus, rechnet Stadtsprecher Ulrich Kunze vor.

Insgesamt beläuft sich die Rechnung für die Feierei bisher auf 4,87 Millionen Euro. Info-Broschüren und Plakate wurden von dem Geld gedruckt, Geschenke angeschafft und auch Veranstaltungen unterstützt. „Den größten Anteil machen die Projektförderungen im Kulturbereich aus“, sagt Kunze. Wie viel Geld die Firmen der Stadt – die sich unter anderem als Sponsoren des Riesenradtreffens betätigten – ausgegeben haben, sei der Verwaltung nicht bekannt. Es dürfte aber um weitere Hunderttausende gehen.

Die Mitarbeiter des Jubiläumsbüros stehen nun größtenteils vor einer ungewissen Zukunft: „Alle Personen haben die Möglichkeit, sich auf freie Stellen in der Stadtverwaltung zu bewerben“, so Kunze. Eine Person habe bereits eine neue Aufgabe übernommen. Nach OZ-Informationen soll die Chefin des Jubiläumsbüros, Franziska Nagorny, als Assistentin der Amtsleiterin ins Kulturamt wechseln.

Rathaus spricht von Erfolg

Im Rathaus sind sich die Verantwortlichen einig: Die fünf Millionen Euro aus der Stadtkasse waren gut angelegt – unter anderem für 289 Veranstaltungen, die unter der Flagge des Doppeljubiläums stattfanden. Zu diesen Veranstaltungen zählen Dauerbrenner wie die Hansetour Sonnenschein, die schon seit Jahren stattfindet. Für die größten Veranstaltungen – den MV-Tag 2018 und den Hansetag im selben Jahr – gab die Stadt kaum Geld aus. Die beiden Höhepunkte wurden größtenteils von Dritten – etwa dem Land und dem Hanse-Sail-Büro – organisiert und bezahlt.

Dennoch sind die Macher mit sich selbst und ihrer Leistung höchst zufrieden: Sie hätten beispielsweise neue Veranstaltungsformate für Rostock etabliert – den Jubiläumsflashmob zum Beispiel. Und sie hätten auch neue Orte für Feste in den Fokus gerückt. Das Jubiläumsbüro listet unter anderem den Neuen Markt auf, auf dem schon seit Jahren nicht nur der Weihnachtsmarkt stattfindet.

Zu den großen Erfolgen zählen, so heißt es aus dem Jubiläumsbüro, der Deutsche Archivtag, der 2018 in Rostock stattfand, ein parlamentarischer Abend in der Berliner MV-Landesvertretung und eines neues „ Merian“-Heft über die Hansestadt.

„Feiern waren nachhaltig“

Auch an der Nachhaltigkeit ihrer Aktivitäten lässt die Stadt keinen Zweifel: Auch nach dem Doppeljubiläum bleibe Rostock – trotz eines anfänglichen Gift-Skandals – das Kuscheltier „Greifi“. Mit dem Schachtelmarathon habe es in die Hansestadt in das Guinness-Buch der Rekord geschafft. Es seien Sammlermünzen, -briefmarken und Ersttagsbriefe mit Rostock-Motiv erschienen.

Politik zieht gemischtes Fazit

In der Stadtpolitik fällt das Urteil hingegen nicht ganz so positiv aus: „Die Stadt hatte ein schönes Doppeljubiläum, aber es wäre noch mehr drin gewesen“, sagt beispielsweise Linken-Chefin Eva-Maria Kröger. „Knapp fünf Millionen Euro sind viel Geld. Ob das Geld wirklich gut angelegt war, sollte in der Bürgerschaft diskutiert werden.“

Das sieht die SPD ganz ähnlich: „Die reinen Kosten sind natürlich hoch, weshalb wir als Fraktion das Doppeljubiläum nun nach Abschluss noch einmal kritisch auswerten wollen. Bei den vielen tollen Einzelevents muss man auch festhalten, dass eine Gesamtstrategie nur im Ansatz vorhanden war“, so Fraktionschef Steffen Wandschneider-Kastell.

Auch die Grünen sind unzufrieden: „Vieles ist nicht optimal gelaufen und vieles auch teurer als geplant. Das war etwas zu blauäugig“, sagt Fraktionschef Uwe Flachsmeyer. Und: „Der Hansetag oder der MV-Tag wurden nicht wirklich als Veranstaltung zum Doppeljubiläum wahrgenommen. Die Stadt sollte daraus für die Buga lernen.“

Einzig die CDU ist komplett zufrieden: „Natürlich kann man so ein Großereignis nicht jedem Recht machen, aber ich denke, dass die allermeisten Rostocker das Jubiläum unserer Stadt und unserer Universität wahrgenommen haben und auch stolz auf ihre Heimat sind“, urteilt Parteichef Daniel Peters. Sein persönlicher Höhepunkt sei der internationale Hansetag gewesen: „Damit hat sich Rostock einen echten Namen gemacht.“

Von Andreas Meyer