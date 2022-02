„Warm-up“ für Rostocker Koggenzieher

Stadtmitte

„Das war wie eine Feuertaufe“, meinte Erik Raab erleichtert nach dem Auftritt. Zusammen mit Kabarettpartner Christopher Dietrich hatte er zum ersten Mal Teile aus dem neuen Programm „Neustart im Endstadium“ auf die Bühne gebracht, Premiere soll es am 25. Februar haben. Eine runde halbe Stunde lang präsentierten die beiden Kabarettisten Ausschnitte daraus, darunter eine nicht offizielle Hymne zur Bundesgartenschau 2025 in Rostock. In rascher Folge feuerten die beiden Rostocker Kabarettisten ihre Pointen ab.

Michael Ruschke in mehreren Rollen

Das Duo Dietrich & Raab war Teil im „Koggenzieher Warm-up“ am Donnerstagabend in der Bühne 602. Gedacht war diese Veranstaltung als künstlerischer Testlauf für die 18. Ausgabe des Rostocker Koggenziehers, der vom 3. bis 7. März in der Bühne 602 stattfindet. Ebenfalls dabei im „Warm-up“ war der Kabarettist Michael Ruschke. Er schlüpfte während seines Programms in mehrere Rollen: Zunächst war er der Facility-Manager – also Hausmeister – der Bühne 602, dann verkörperte er den MV-Landwirtschaftminister Till Backhaus. Natürlich war bei Michael Ruschke wie bei vielen Kabarettisten die Corona-Krise im Programm ein Thema. Schließlich hatte Corona besonders Bühnenkünstler hart getroffen. „Es war schön, wieder auf der Bühne zu stehen“, sagte Ruschke nach der Veranstaltung. Er hatte dieses Programm kurzfristig und auf den Punkt für das „Koggenzieher Warm-up“ geschrieben.

Fiete & Schiete mit „künstlicher Dummheit“

Komplettiert wurde der Abend durch Fiete & Schiete. Das Duo begnügte sich nicht mit der Moderatoren-Rolle, es lieferte nebenbei auch ein kleines Programm. Fiete & Schiete gingen mit ihrer zugespitzten mecklenburgischen Behäbigkeit, mit der sie ihre Intelligenz clever verbergen, auch aktuelle politische Themen an. Und in der Bühnenpräsenz blieben sie sich treu: „Innen Rio, außen Teterow“, so lautet ihre Beschreibung der mentalen Verfassung des mecklenburgischen Menschenschlags. Darin fügte sich auch die Episode über die angeblich in Mecklenburg entwickelte „künstliche Dummheit“ gut ein. Fiete & Schiete werden auch dem kommenden Koggenzieher wieder als Moderatoren zur Verfügung stehen. „Ich freue mich, dass die beiden uns erhalten bleiben“, sagte Martina Witte, Leiterin der Bühne 602. Und zur Moderation des Finalabends am 6. März wird übrigens wieder Kabarettist René Sydow erwartet.

Künstler, Veranstalter und Sponsoren ziehen an einem Strang

So gibt es also wieder viel Zuversicht – 2021 war es schwierig für den Koggenzieher, Corona hatte das Festival in Gefahr gebracht, es wurde pandemiebedingt erstmals als digitale Veranstaltung abgehalten. In derselben Weise wurde auch für 2022 geplant und ein Koggenzieher-Streaming ansetzt. Also ziehen Künstler, Veranstalter und Sponsoren auch jetzt wieder an einem Strang. Zu den Sponsoren gehören die OSTSEE-ZEITUNG, die Rostocker Volks- und Raiffeisenbank eG, die Steuerberatungsgesellschaft Freund & Partner GmbH, Niederlassung Rostock, sowie die Bathel Planungsbüro GmbH.

Koggenzieher als Stream und mit Publikum

Seit Ende Januar ist in Theatern im MV wieder in beschränktem Maße ein Publikum zugelassen. Obwohl das „Warm-up“ des Koggenziehers zunächst als rein digitale Veranstaltung geplant war, konnten in der Bühne 602 also 55 Besucher unter Sicherheitsbedingungen live vor Ort sein. Auch die Resonanz im Netz war erfreulich: Dauerhaft schalteten 80 Nutzer den Live-Stream ein, konnte die Technik-Crew vermelden, insgesamt gab es 500 Aufrufe der Sendung. Das am Donnerstag aufgezeichnete Video bleibt zunächst im Netz, zu sehen ist es auf Youtube, kostenfrei erreichbar auch über die Internetseite der Bühne 602.

Auch technisch war „Warm-up“ ein Testlauf

„Für uns war dieser Abend auch technisch ein Testlauf“, sagte Martina Witte über die Veranstaltung am Donnerstagabend. „Es waren dazu alle Techniker vor Ort“, ergänzt sie. Auf diese Weise wurde die rund zweistündige Veranstaltung auch eine Generalprobe für die dazugehörigen technischen Abläufe, um gute Ergebnisse in Licht, Ton und Bild zu erzielen. Auch die Technik-Crew in der Bühne 602 ist bestens eingespielt, wie das Streaming zeigte. Der Blick geht nun nach vorn. Der 18. Koggenzieher wird wie geplant als Stream angeboten, dazu gibt es auch ein beschränktes Kartenkontingent für den Besuch vor Ort.

18. Koggenzieher vom 3. bis 7. März Der 18. Koggenzieher wird vom 3. bis 7. März in der Bühne 602 in Rostock stattfinden. An den ersten drei Abenden (3. bis 5. März) werden jeweils drei Kabarettisten gegeneinander antreten. Am Finalabend (6. März) werden die Gewinner des Goldenen, Silbernen und Bronzenen Koggenziehers gekürt, zusätzlich wird der Publikumspreis vergeben. Am 7. März wird der Gewinner sein Soloprogramm in der Bühne 602 präsentieren. Künstler am 3. März: Ustus Krux, Alicja Heldt, Nils Brunschede Künstler am 4. März: Johann Theisen, Bermuda Zweieck, Tim Whelan Künstler am 5. März: Thomas Kornmaier, Annika Blanke, Olaf Bossi Tickets für den Livestream für den 18. Koggenzieher können unter www.mvticket.de/koggenzieher bestellt werden. Ticketpreise: 5 Euro pro Veranstaltungstag, das Festivalticket für alle Veranstaltungstage und den Siegerabend kostet 15 Euro. Der Vorverkauf ist bis zum Veranstaltungstag um 16.30 Uhr möglich. Die Käufer erhalten am Vortag der jeweiligen Veranstaltung bzw. kurz vor der Veranstaltung von der OZ Rostock eine E-Mail mit dem Streaming-Link. Berücksichtigung findet hierbei die E-Mail-Adresse, mit welcher der Käufer im Shop registriert ist. Nutzer von OZ+ haben übrigens die Möglichkeit, die Livestreams des 18. Rostocker Koggenziehers kostenlos zu schauen. Dazu einfach am Veranstaltungsabend mit dem OZ+ Abonnement auf www.ostsee-zeitung.de anmelden. Da wieder ein Publikum vor Ort sein kann, ist in der Bühne 602 begrenztes Kartenkontingent für den Koggenzieher 2022 verfügbar.

https://www.youtube.com/watch?v=gpHq9QCk170

Von Thorsten Czarkowski