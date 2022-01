„Warmbad“ gehört zur KTV-Geschichte

Kröpeliner-Tor-Vorstadt

Die Vorgeschichte des „Warmbads“ reicht zurück in eine Zeit, als es in den Wohnungen der Kröpeliner-Tor-Vorstadt kaum Badewannen gab. Die damals in der Niklotstraße 2 ansässige Warmbadeanstalt bot aber den Einwohnern des Stadtteiles Gelegenheit, hier ein richtiges Wannenbad zu nehmen. Diese Einrichtung gab es noch weit bis in das 20. Jahrhundert hinein. Ein altes Foto zeigt die frühere Fassade der heutigen Kneipe, damals noch mit der Aufschrift „Kur- und Warmbadeanstalt“.

Lena Brandt führt das „Warmbad“-Team

Die Kröpeliner-Tor-Vorstadt hat sich in den letzten dreißig Jahren stark gewandelt. Auch in diesem Fall: Seit 1992 steht der Name „Warmbad“ für Gastronomie. „Bis 22 Uhr Restaurant, danach Kneipe“, so beschreibt Lena Brandt (35) den gastronomischen Charakter. Seit Anfang 2018 hat sie hier das Sagen. Vorher hatte sie Wirtschaftswissenschaft studiert, aber nebenbei schon in der Gastronomie gearbeitet. Zum Beispiel in der Bühne 602 und im Mau-Club, „dort war ich elf Jahre Tresenchefin“, blickt sie zurück. Ende 2017 bekam Lena Brandt das Angebot, das „Warmbad“ von den Vorbesitzern Gunnar Fust und Gunnar Bärwolf zu übernehmen. „Eigentlich wollte ich erst später im Leben eine Kneipe übernehmen“, sagte sie jetzt. Aber schnell war der Entschluss gefasst. Lena Brandt ist ein Kind der Kröpeliner-Tor-Vorstadt und stark im Viertel verwurzelt. Hier lebt sie mit ihrer zweieinhalbjährigen Tochter und ihrem Freund.

Die gefüllten Champignons sind ein Klassiker

Nun ist Lena Brandt also die Chefin des „Warmbad“-Teams. Dazu gehört derzeit ein Stamm von rund 16 Kellnerinnen und Kellner, die sich in ihren Diensten abwechseln. „Jeder macht alles“, sagt die „Warmbad“-Chefin über die Verteilung der Arbeit. Zum Team gehört auch ein fest angestellter Koch, er ist wichtig, um zu halten, was die Speisekarte verspricht. Ganz oben auf der Beliebtheitsskala der Gäste stehen weiterhin die gefüllten Champignons mit Spinat und Gorgonzolasoße. Das ist im „Warmbad“ längst ein Klassiker, der von Stammgästen immer wieder verlangt wird. „Bier- und weinbegleitende Speisen“, so umschreibt Lena Brandt den Inhalt der Speisekarte. Das Publikum schätzt die „Warmbad“-Chefin als bunt gemischt ein, es sind nicht nur Studenten, auch ganz normale Einwohner aus dem Viertel oder Theaterleute, auch Gäste der Stadt. Mit den anderen Gastronomen in der KTV gibt es übrigens ein gutes Miteinander, gleich gegenüber liegt das „Stadtkind“. „Die Corona-Krise hat uns noch weiter zusammengeführt“, sagt Lena Brandt heute. Alle zusammen müssen durch diese schwierige Zeit. Auch zu den ehemaligen „Warmbad“-Besitzern hat sie heute noch ein gutes Verhältnis, manchmal schaut „Warmbad“-Gründer Thomas Berger hier vorbei.

Uriges Interieur beherrscht die Gasträume

Der Gastraum schlängelt sich durch das Haus bis hinein in den hinteren „Warmbad“-Bereich, wo das Rauchen noch erlaubt ist. „Dort soll künftig noch eine kleine Bühne hin“, plant Lena Brandt. Rund 60 Plätze gibt es derzeit innen. Im Sommer stehen zusätzlich Tische mit Stühlen draußen, wie es bei vielen Kneipen in der KTV Sitte ist. Die Inneneinrichtung im „Warmbad“ hat sich über die drei Jahrzehnte hinweg optisch kaum verändert, wird aber bei Bedarf erneuert. Das Interieur der Kneipe lebt weiterhin von den bunt gemischten Tischen und Stühlen, die den Vintage-Charme des Innenlebens ausmachen, dazu gehört auch der urige Tresen.

Familiäres Miteinander – in der Kneipe und im Kiez

Zum Einrichtungskonzept gehört aber auch wechselnde Kunst an den Wänden, etwa alle vier Monate werden die Werke ausgetauscht, so der Plan. Derzeit stellt im „Warmbad“ der Künstler Harry Dose seine zum Teil großformatigen Werke aus. Während des Corona-Lockdown im Jahr 2021 erhielt die Kneipe übrigens einen neuen Innenanstrich. Und nicht nur das: Nun durchlaufen auch die Textzeilen des Songs „Beautiful Freak“ von den Eels die Wände. Es ist eine deutliche Botschaft von Lena Brandt, dass sich hier wirklich alle Gäste gut aufgehoben fühlen können. Überhaupt herrscht im „Warmbad“ eine familiäre Atmosphäre – ob nun die Leute vor dem Tresen oder die dahinter.

Infos und Öffnungszeiten „Warmbad“ (Niklotstraße 2, 18057 Rostock); Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, derzeit von 18 Uhr bis open end Kontakt: Telefon 0381 / 38312552 Besonderheiten: uriges Ambiente, wechselnde Kunst an den Wänden Kennen Sie eine Rostocker Traditionskneipe mit spannender Geschichte, die es verdient, vorgestellt zu werden? Dann schreiben Sie uns unter: oz-reporter@ostsee-zeitung.de

Von Thorsten Czarkowski