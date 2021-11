Rostock/Schwerin

Die Corona-Warnampel steht für Mecklenburg-Vorpommern den dritten in Tag in Folge auf rot. Die wichtige Zahl der Sieben-Tage-Inzidenz der Krankenhauseinweisungen lag am Montagabend bei 9,9. Konkret bedeutet dies nun einen Lockdown für alle Ungeimpften im Land.

707 Neuninfektionen meldete das Landesgesundheitsamt am Montag. Acht neue Todesfälle kamen hinzu, die Inzidenz in MV liegt inzwischen bei 402,0.

Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte

Ab Mittwoch greifen daher vor allem für Ungeimpfte strengere Regeln. Auf sie kommen Kontaktbeschränkungen hinzu. In Innenräumen dürfen sich maximal zehn Personen aus zwei verschiedenen Haushalten treffen. „Wie sich Gruppen in Zukunft treffen können, wird aber noch Teil der Gespräche des Kabinetts am Dienstag sein“, kündigt Andreas Timm, Sprecher der Staatskanzlei in Schwerin an. Denkbar wären also noch strengere Regeln.

Auch im Einzelhandel müssen Ungeimpfte Verzicht üben. „Einkaufen ist dann nur noch in Geschäften des täglichen Bedarfs möglich, zum Beispiel für Lebensmittel“, so Timm weiter. Denn in Bekleidungsgeschäften soll ab Mittwoch ebenfalls die 2G-Regel gelten. Shoppen gehen darf dann nur, wer geimpft oder genesen ist.

Weihnachtsmärkte bleiben unter 2G plus geöffnet

Aber auch Geimpfte müssen mit mehr Einschränkungen rechnen. Auf allen Weihnachtsmärkten im Land gilt ab Mittwoch die 2G-plus-Regel. Zutritt haben also nur noch Geimpfte und Genesene, die einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorlegen können.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch Veranstaltungen werden nur noch mit 30 Prozent ihrer maximalen Kapazitäten stattfinden können. Das gilt laut Staatskanzlei auch für Fußballspiele im Ostseestadion. Dort können dann nur noch maximal 7250 Fans bei Spielen dabei sein. Für Konzerte in der Rostocker Stadthalle hätten nur noch etwas mehr als 1250 Gäste Platz.

Die Weihnachtsmärkte im Land dürfen weiter geöffnet haben, allerdings ebenfalls nur unter der 2G-plus-Regel. Auch Vereinssport ist nur noch für Geimpfte mit Testnachweis möglich.

Von Michaela Krohn