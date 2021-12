Warnemünde

Über 15 Jahre war Klaus Papenfuß die musikalische Säule des Warnemünder Shantychores „De Klaashahns“. Sein plötzlicher Tod am 23. November hinterlässt eine große Lücke bei den Männern und Frauen des Chores. Gemeinsam mit seinem Stellvertreter Günther Hamann und Chormitglied Uwe Radtke erinnert die OSTSEE-ZEITUNG an den musikalischen Leiter und wagt einen Ausblick darauf, wie es mit den „Klaashahns“ nun weitergehen kann.

„Er konnte Noten lesen, bevor er schreiben konnte“, sagt Günther Hamann. Als Sohn von Dr. Hans-Jürgen Papenfuß, Gründer des Shantychores „Luv un Lee“, waren die Wege des Zöglings vorgezeichnet. Er spielte Keyboard in einer Schülerband, das Schifferklavier war ein ständiger Begleiter, doch sein Talent und seine Fähigkeiten sollten erst Jahrzehnte später einem breiteren Publikum deutlich werden.

Entdeckung im Schrebergarten

2005 in einer Rostocker Kleingartenanlage: „Klaashahns“-Mitglied Peter Zech verweilt in seinem grünen Kleinod, als er die virtuosen Akkordeon-Klänge von Klaus Papenfuß, der hier für ein paar Freunde Lieder auf dem Akkordeon spielt, vernimmt. „Ihm war sofort klar, dass Klaus wirklich Ahnung von der Materie hat“, sagt Günther Hamann. Also wird Papenfuß zur nächsten Probe eingeladen.

Dieser folgt und es funkt. Der damals 49-Jährige wird von Dietmar Bellmann, damaliger musikalischer Leiter und heute Ehrenmitglied auf Lebenszeit, eingearbeitet. Als Bellmann dann nach über 30 Jahren aus gesundheitlichen Gründen den Chor verlassen muss, schlägt die große Stunde von Klaus Papenfuß. Er übernimmt die musikalische Leitung, seine Frau Petra unterstützt ihn und den Chor, übernimmt viele der organisatorischen Aufgaben.

Klaus Papenfuß war über 15 Jahre der musikalische Leiter des Warnemünder Shantychores "De Klaashahns". Quelle: De Klaashahns

Fit für die Zukunft

„Er wollte nicht nur die alten Seemanns- und Shantylieder singen. Er wollte auch junge Leute begeistern, den Chor für die Zukunft aufstellen“, sagt Chormitglied Uwe Radtke. So sollten die „Klaashahns“ nicht länger nur mit Akkordeon und Gitarre, sondern durch eine ganze Band begleitet werden. Der Anteil an Instrumenten wuchs somit um Ukulele, Bass und Cajon an. „Er hat junge Leute integriert, sie behutsam an den Chor herangeführt“, sagt Hamann. Auch das Repertoire wurde umfangreicher und moderner.

„Er wollte auch nicht, dass wir immer stocksteif dastehen und unsere Lieder singen. Wir sollten uns bewegen“, sagt Radtke. Der Chor tritt im Schnitt 50 Mal im Jahr auf, reist ins Ausland, nimmt an Wettbewerben teil und ist bis heute kulturelles Aushängeschild des Ostseebades. Ob Hanse Sail, Warnemünder Woche oder Kuttersingen: „De Klaashahns“ und Klaus Papenfuß gehören fest zum Klang- und Erscheinungsbild des alten Fischerdorfes.

Plötzlich versagt das Herz

Die Corona-Pandemie stellte den Chor vor besondere Herausforderungen. Neben Auftrittsverboten war ihnen auch das traditionelle Proben in der Warnemünder Vogtei untersagt. Man nutzte zwischenzeitlich ein Ausweichquartier in Brodersdorf, wo man die Corona-Bedingungen einhalten konnte. Mittlerweile sind die 34 Mitglieder aber wieder „Zuhause“ angekommen und haben bereits den einen oder anderen Auftritt absolvieren können.

„Jetzt im Advent hatten wir insgesamt sieben Auftritte geplant“, sagt Günther Hamann. Die Vorbereitungen waren bereits weit fortgeschritten. Am 27. November wollte man für den baulichen Erhalt der Warnemünder Kirche ein Benefizkonzert geben. Doch am Tag vor der Generalprobe ereilt die „Klaashahns“ die Nachricht vom Tod ihres musikalischen Leiters. Plötzlich versagte sein Herz. „Er war völlig gesund“, sagt Günther Hamann, während ihm Tränen in die Augen schießen.

„Er hat uns unsere Stimmen geschenkt“

Dennoch findet sich der Chor zur geplanten Probe zusammen. Die „Klaashahns“ nutzen die Zusammenkunft, um gemeinsam den Verlust ihres Chor-Kapitäns zu betrauern. „Es war so ruhig. Man hätte eine Stecknadel fallen hören können“, sagt Hamann. Sie entschließen sich, alle geplanten Events abzusagen.

Es sei der Verdienst, das Vermächtnis, von Klaus Papenfuß, dass der Chor auch in Zukunft bestehen wird. Zuletzt hat man zwei junge Mitglieder im Alter von 36 und 37 Jahren in den eigenen Reihen willkommen heißen dürfen – ein Novum für einen Shantychor. Klaus habe es mit der musikalischen Ausrichtung und seiner Art geschafft, die Neuen zu überzeugen. Sein Verlust reiße daher ein großes Loch in den Bug des Chorkutters. „Er hat uns unsere Stimmen geschenkt“, sagt Hamann.

„De Klaashahns“ Der Shantychor „De Klaashahns“ wurde 1963 von jungen Seglern gegründet. Seither führten Auftritte die Chormitglieder durch die damalige Sowjetunion, Polen, Frankreich oder sogar bis in die USA. Für musikalische Leistungen und die Traditionspflege wurde der Chor mehrmals ausgezeichnet, unter anderem mit dem Kulturpreis der Stadt Rostock. Die Mitglieder suchen nun einen neuen musikalischen Leiter und auch darüber hinaus interessierte Instrumentalisten und Sänger in allen Stimmlagen. Weitere Informationen: www.klaahahns.de

„Gute Nacht“

Wie es nun weitergeht? Vorerst wird Monika Milles als stellvertretende musikalische Leiterin den Chor führen. Dies könne jedoch keine langfristige Lösung sein. Papenfuß sei nicht zu ersetzen, dennoch suche man nun nach einem neuen Chorleiter, der den 1963 gegründeten Shantychor zu neuen Ufern führt.

Anfang Dezember wird Klaus Papenfuß auf dem Rostocker Friedhof beigesetzt. Zwischen den zahllosen Gräbern wird der Chor ihn dann auf seinem letzten Weg begleiten, unter anderem mit dem Shanty „Leise kommt die Nacht“: „Stets auf´s Neu´zu besteh´n gilt es jeden Tag. Doch nun; Schlafen geh´n! Gute, gute Nacht“.

Von Moritz Naumann