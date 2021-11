Warnemünde

„Niemand darf vergessen werden“ – unter diesem Motto gingen auch in diesem Jahr die Planungen für die Neuauflage einer Obdachlosengala im Warnemünder Dock-Inn-Hostel los. Es sollte am 5. Dezember ein großes Festessen und Geschenke für die Bedürftigen aus Rostock geben. Doch aufgrund der aktuellen Pandemieentwicklung haben die Rostocker Weihnachtsengel die Pläne verworfen und werden nun – wie im letzten Jahr – Essen und Geschenkbeutel direkt zu den Obdachlosen bringen.

„Wir befinden uns im Austausch mit den jeweiligen Einrichtungen. Die wissen am besten, was die Bedürftigen brauchen“, sagt Sarah Burr, Organisatorin der Rostocker Weihnachtsengel. Man wolle die entsprechenden Beutel mit Dingen wie Hygieneartikeln, Kaffee, Tabak, Feuerzeuge oder auch Süßigkeiten befüllen– „Waren des alltäglichen Bedarfes“, sagt Burr.

Rippenbraten für die Obdachlosen

Insgesamt seien etwa zehn „Weihnachtsengel“ an der Aktion beteiligt – darunter auch der Sänger der Rostocker Band „Feine Sahne Fischfilet“ Jan „Monchi“ Grokow. „Am Freitag, 3. Dezember, werden wir die Geschenkbeutel füllen. Am 4. Dezember wird gekocht“, sagt Burr. Das Dock Inn stelle den kulinarischen Teil – es soll Vorspeise, als Hauptgang Mecklenburger Rippenbraten und eine Nachspeise geben.

„Es ist jedes Jahr so schön, zu sehen, wie dankbar diejenigen sind, die davon profitieren. Sie haben am Ende ein ganz anderes Selbstwertgefühl“, sagt Sarah Burr, die bereits das fünfte Mal hilft.

150 Obdachlose in vier Einrichtungen

Insgesamt sollen am 4. Dezember 150 Obdachlose von der Aktion profitieren. „Wir beliefern Einrichtungen im Hawermannweg, am Güterbahnhof, in Toitenwinkel und eine Wohngruppe im Zentrum von Rostock.“

Wie man helfen kann? „Wir wollen kein Risiko eingehen und brauchen keine weiteren helfenden Hände. Für Unterstützung bitten wir um Geldspenden für die Artikel, die wir den Bedürftigen in die Beutel tun“, sagt Burr. Inhaber des Spendenkontos ist die Rostocker Stadtmission e.V., IBAN: DE45 1305 0000 0202 2222 33, Verwendungszweck: Weihnachtsengel.

Von Moritz Naumann