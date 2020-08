Warnemünde

Es sind echte Kunstschätze, die die Warnemünder Kirche beherbergt. Einer, der genau weiß, was es zu dem Danziger Altar, der Kanzel oder der großen Christopherus-Statue zu erzählen gibt, ist Hans-Peter Dahnke. Er ist einer von vier Kirchenführern, die Interessierten etwas zu dem Warnemünder Kircheninventar berichten. Ihn selber verbindet ein interessanter Fakt mit dem Altar aus dem 15. Jahrhundert.

„Mit vier Jahren bin ich nach Warnemünde gekommen“, sagt der heute 76-jährige Hans-Peter Dahnke. Als Adoptiv-Kind ist er im Ostseebad aufgewachsen und wurde hier auch konfirmiert. Seine erste Erinnerung an die Warnemünder Kirche? „Ich erinnere mich, wie beeindruckt ich von der großen Christopherus-Statue war, an die Modellschiffe an der Decke und die Kanzel, die wie ein Haus in der Kirche wirkte.“

Ein gelernter Kirchenführer

Nachdem Dahnke für Studium und Arbeit in Orten wie Dresden, Hannover und Schwerin gelebt hat, ist er 2009 wieder nach Warnemünde und damit in seine Heimat zurückgekehrt. Seit 2012 ist er für die Kirche des Ostseebades aktiv, erst als Aufsicht und später dann als Kirchenführer. „Ich habe bereits in Schwerin Schlosskirchenführungen gemacht und dafür auch einen Kurs besucht.“ Heute gibt er im Wechsel mit drei weiteren Kollegen jeden Dienstag nach der Orgelmusik eine kleine Führung durch das Gebäude.

Eine besondere Verbindung gibt es zwischen Dahnke und dem Altar in der Warnemünder Kirche. Denn beide sind in Danzig „geboren“, aber in Warnemünde groß geworden. Und um den Altar rankt sich eine besondere Geschichte. Denn dieser ist 1475 im heutigen Polen gebaut worden. Auf einem Schiff sollte dieser und ein weiterer Altar dann Richtung Westen gebracht werden. Auf Höhe von Warnemünde ist das Schiff aber in Seenot geraten. „Die Warnemünder haben dann geholfen, bevor das Schiff gesunken ist. Zum Dank wurde Ihnen einer der Altäre überlassen“, sagt Dahnke.

Eine Geschichte anhand kunsthistorischer Belege

Doch woher weiß man das? „Experten haben den Altar eindeutig als Danziger Arbeit identifiziert.“ Ein Pendent dieses Altares befindet sich darüber hinaus in der polnischen Stadt. „Normalerweise hat man solche Arbeiten mit Rechnungen belegen können. Doch zu diesem Altar gibt es keinerlei Belege“, sagt Dahnke. Und so habe sich über die Jahrhunderte die Geschichte des sinkenden Danziger Schiffes etabliert.

Heute steht der Altar sehr präsent im Chor der Kirche. Bis in die 60er Jahre fristete er im nördlichen Querschiff nur ein Schattendasein. Er zeigt zahlreiche heilige Figuren, darunter Jesus, Katharina, den heiligen Georg oder Petrus. Frauen und Männer sind durch einen Pfeiler getrennt. Es sieht aus, als würden die Figuren keiner Handlung nachgehen, sondern eher für ein Foto posieren. „Wenn es dunkel ist und das Kerzenlicht scheint auf die Figuren, dann wirkt es manchmal, als würden sie sich bewegen“, sagt Dahnke.

Kirchengeschichte Warnemünde Bereits im 13. Jahrhundert soll es eine Kirche in Warnemünde gegeben haben. Diese wurde jedoch bereits 1312 wieder abgerissen. Die zahlreichen Nachbauten aus den folgenden Jahrhunderten erfolgten alle an gleicher Stelle – Am Alten Strom. Als die Kirche jedoch im 19. Jahrhundert zu klein wurde, begann man 1866 mit dem Bau der heutigen Kirche. Nach der Fertigstellung 1871 wurde der Vorgängerbau komplett abgerissen. Zahlreiche der heutigen Ausstattungsstücke wurden aber in die neue Kirche integriert – so etwa der Altar, die Kanzel, die Christopherus-Statue und Teile des Gestühls. Die Kirchenführung findet bis September immer dienstags um 18.30 Uhr nach der Orgelmusik statt.

Im Fokus von Langfingern

Auch hinter den Flügeln sind noch Heilige dargestellt, doch die sieht man nur zu Ostern. „Zum Gedenken an Jesus Tod wird der Altar zugeklappt.“ Dies sei heute aber ein schwieriges Unterfangen, denn das Holz ist Jahrhunderte alt, jede Bewegung kann Risse zur Folge haben.

Auch war das Prunkstück der Warnemünder Kirche bereits Opfer von Dieben. „Eine Figur und ein Schlüssel aus der Darstellung wurden einmal entwendet und sind bis heute nicht mehr aufgetaucht“, sagt Dahnke.

Kanzel , Jesusbild und Schiffsmodelle

Ein weiteres Prunkstück der Warnemünder Kirche ist die Kanzel. „Diese wurde 1591 von einem Warnemünder Schnitzmeister gebaut und hat sich lange in einem Rostocker Museum befunden, bevor sie wieder einen Platz in der Warnemünder Kirche bekommen hat“, sagt Dahnke. Aus der Tür zur Kanzel hat man übrigens den heutigen Lesepult hergestellt.

In den jeweiligen Querschiffen hängen zwei Modellschiffe von der Decke. „Das eine, die Marie, wurde 1887 vom Warnemünder Lotsenkommandeur Stephan Jantzen gestiftet, das andere im Jahr 1825 von einem Lotsenkommandeur namens Davids.“ In der Ecke des südlichen Querschiffes hängt ein großes Jesusbildnis. „Dieses wurde aus dem Altar herausgebaut, der vor dem Danziger Pendent im Chor gestanden hat. Es zeigt die Auferstehung von Jesu und stammt aus dem Jahr 1870.“

Seit Jahrhunderten an gleicher Stelle

Und was hat es nun mit der großen Christopherus-Statue auf sich? „Diese stand bereits in der alten Warnemünder Kirche, die sich damals noch am Strom befunden hat, an ähnlicher Stelle“, sagt Dahnke. Woher man das weiß? Auf einem Bildnis von Otto Dörr aus dem Jahr 1864 sieht man sie etwa an fast exakt gleicher Stelle stehen. Sie ist 3,72 Meter groß, eine gotische Schnitzarbeit aus dem 15. Jahrhundert.

Noch bis Ende September können Interessierte die Kirchenführung in Warnemünde erleben und dabei noch viele weitere Kunststücke entdecken. Woran die Menschen am meisten Interesse zeigen? „Die Warnemünder Geschichte und den Altar. Ich merke das immer daran, wenn die Leute nicken, wenn ich was erzähle“, sagt Dahnke und lacht.

Von Moritz Naumann