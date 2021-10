Wie hat der Neustart der Kreuzfahrtbranche in Rostock-Warnemünde in 2021 funktioniert? Der Geschäftsführer des Rostocker Hafens zieht Bilanz.

01.07.2021: Als erstes Kreuzfahrtschiff der Saison 2021 in Warnemünde läuft die „Aidasol“ in den Seekanal ein. Das Ostseebad Warnemünde war zuvor zum letzten Mal am 02.10.2020 Ziel für ein reguläres Kreuzfahrtschiff mit Passagieren an Bord gewesen Quelle: Bernd Wüstneck/dpa