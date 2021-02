Rostock

Es geht um alles oder nichts: In den kommenden Monaten entscheidet sich, ob die MV Werften eine Zukunft haben. Um bei den Politikern Druck zu machen, die in Berlin über das Schicksal des Unternehmens entscheiden, versammelten sich am Mittwoch Hunderte Schiffbauer vor dem Warnemünder Werktor – zur symbolischen Uhrzeit um fünf Minuten vor zwölf. 32 Minuten später löste die veranstaltende IG Metall die Kundgebung auf Anraten der Polizei auf. Wegen der Corona-Auflagen dürfen beim derzeitigen Inzidenz-Wert maximal 150 Menschen demonstrieren. Vor dem Werfttor zählte die Polizei etwa 500 Teilnehmer.

„Wir stehen am Scheideweg“, rief IG-Metall-Bezirksgeschäftsführer Stefan Schad per Mikrofon in die Menge. „Entweder es gelingt, die Werften zu retten, oder im Frühjahr gehen die Lichter aus“. In den kommenden Wochen entscheidet sich, ob das Unternehmen weitere Finanzhilfen in dreistelliger Millionenhöhe aus dem Corona-Rettungsschirm des Bundes (WSF) bekommt. Andernfalls droht die Insolvenz. 1200 Mitarbeiter, wie die Werftleitung vergangene Woche bestätigte, müssen auf jeden Fall gehen.

Von der Ausbildung in die Kurzarbeit

Marius Biniasz (24) ist einer von den vielen, die hoffen, dass hier weiter große Schiffe gebaut werden. Im Sommer schloss er seine Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker ab, wurde übernommen und ist seitdem in Kurzarbeit. Sein vorerst letzter Arbeitstag war die praktische Prüfung. „Ich habe schon als Kind davon geträumt, Schiffbauer zu werden“, sagt er. Nach der Schule begann er erst ein Studium, zog dann aber für die Ausbildung von Berlin an die Ostsee. Sein größter Wunsch wäre: „Dass wir an der ,Global 2’ weiterbauen können.“

Ein Weiterbau des zweiten Riesen-Kreuzfahrtschiffs brächte viele Monate Arbeit für die laut IG Metall 2800 Beschäftigten in Warnemünde, Wismar und Stralsund. Warnemünde ist mit rund 850 Mitarbeitern der zweitgrößte Standort nach Wismar, wo 1300 Schiffbauer arbeiten. Ob die Arbeiter bald meterlange Schweißnähte an mächtigen Segmenten für die „Global 2“ ziehen können, ist offen.

Für Warnemünde wäre das die derzeit einzige Chance, wieder Leben in die verwaisten Hallen zu bringen. Gearbeitet wird derzeit noch in Stralsund an der Luxuskreuzfahrtjacht „Crystal Endeavor“ sowie an der „Global 1“ in Wismar. 1900 Beschäftige sind in Kurzarbeit.

Insolvenzverwalter war schon informiert

Der Werfteigner, der Glücksspiel- und Kreuzfahrtkonzern Genting aus Malaysia, hat die Schiffe bestellt. Durch die Corona-Krise selbst schwer angeschlagen, kann oder will der Konzern die Bauzeitfinanzierung für die „Global 2“ nicht mehr aufbringen. Üblich sind Bürgschaften vom deutschen Staat. Dafür soll Genting 40 Prozent Eigenkapital statt der eigentlich üblichen 20 Prozent beisteuern. Das sorgt für Unmut bei Gewerkschaften, Arbeiter und Politik. „Dann kann man auch gleich sagen: Wir wollen es nicht“, kritisierte der Landtagsabgeordnete Jochen Schulte (SPD) vor den Warnemünder Werftarbeitern.

Wie knapp die MV Werften Weihnachten am Rand der Pleite standen, schildert Betriebsrat Harald Ruschel. Heiligabend waren bereits ein Insolvenzverwalter ausgewählt und die Gerichte informiert, als der Bund in letzter Sekunde einer Bürgschaft über 53 Millionen Euro zustimmte. „Die Lage ist sehr deprimierend“, sagte Ruschel. Man wolle „niemandem auf der Tasche liegen, wir wollen die ,Global 2’ weiterbauen“.

Nächste Woche kommt der Genting-Chef

„Es ist wichtig, dass wir gemeinsam hier sind“, sagte Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos), der den Werftarbeitern Mut zusprach. Es sei „extrem bedrückend“, nicht zu wissen, wie es in Zukunft an dem Standort aussehen wird. Eva-Maria Kröger (Linke) kündigte einen Fragenkatalog für den Wirtschaftsausschuss des Landtags an, in dem es unter anderem um die Ausstattung einer Transfergesellschaft für die Mitarbeiter, die entlassen werden, gehen soll.

Als alle Reden gehalten waren, erklärte Versammlungsleiter Stefan Schad die Kundgebung für beendet. Zuvor hatte der Gewerkschafter immer wieder an die Teilnehmer appelliert, mehr Abstand zu halten. Versuche, die Menge in zwei Einzeldemonstrationen aufzusplitten, hatten nicht funktioniert. Es soll nicht der letzte Protest gewesen sein.

„Notfalls fliegen wir nach Hongkong“, sagte der IG-Metall-Mann. Dort sitzt die für die MV Werften zuständige Konzernsparte. Kommende Woche fliegt von dort Colin Au, Kreuzfahrt-Chef bei Genting, zu Gesprächen nach Berlin. Mit hoffentlich guten Nachrichten im Gepäck.

Von Gerald Kleine Wördemann