Die Impfkampagne vorantreiben und möglichst vielen Menschen Schutz vor dem Coronavirus bieten: Das ist das Ziel des Hamburger Arztes Hein Martens. Regelmäßig ist er zu Besuch im Ostseebad. Zum Jahreswechsel bietet er in Kooperation mit der evangelischen Kirche zwei Impftage an. Was ihn motiviert und warum er gern nach Warnemünde kommt.