Alexander Prechtel wurde am 23. August 1946 in München geboren. Er studierte Jura und erhielt nach seinem Referendariat eine Stelle bei der Staatsanwaltschaft Lübeck. Dort war er unter anderem für politisch motivierte Straftaten an der innerdeutschen Grenze zuständig. 1984 wurde Prechtel zum Oberstaatsanwalt am Bundesgerichtshof ernannt und war darüber hinaus Pressesprecher und Referent von Generalbundesanwalt Kurt Rebmann. 1990 löste er die General- und Militärstaatsanwaltschaft der DDR auf und wurde anschließend Generalstaatsanwalt von MV. Zur Jahrtausendwende ging Prechtel in die freie Wirtschaft, arbeitete als Rechtsanwalt und Unternehmensberater. 2002 trat er als Kandidat für das Oberbürgermeisteramt der Hansestadt Rostock an. Ehrenamtlich war er von 2004 bis 2019 Ortsbeiratsvorsitzender von Warnemünde.