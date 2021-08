Warnemünde

Sein Name ist Anton, er ist mittlerweile über 23 Kilogramm schwer und ein lebensfroher und neugieriger Seehund – das erste per Hand aufgezogene Tier seiner Gattung in MV. Dass er überlebt hat, ist lediglich dem Engagement des Marine Science Centers (MSC) in Warnemünde zu verdanken. Der Leiter der Forschungsstation, Guido Dehnhardt, hat sich persönlich des Tieres angenommen. Am Ende profitieren beide von einer sehr innigen Verbindung.

„Er ist sehr zurückhaltend und lieb, aber auch neugierig“, sagt Guido Dehnhardt, während er Anton mit ein paar leckeren Happen aus dem Wasser lockt. Eine Möwe nimmt in sicherem Abstand Platz und schielt auf den Fisch. „Das ist Karl Gustav. Der frisst Anton immer die Fische weg. Deswegen mag Anton Möwen nicht“, sagt er und lacht.

Polizisten mit Herz für Tiere

Am 1. Juli wird ein junger Heuler am Strand von Markgrafenheide angespült. Das Tier wurde von seiner Mutter verlassen und ist dadurch eigentlich nicht überlebensfähig. Zahlreiche Touristen entdecken den gerade ein paar Tage alten Seehund. Gleichzeitig führt die Polizei auf Höhe des Parkplatzes Stubbenwiese eine Verkehrsmessung durch. Die Beamten werden auf das Tier aufmerksam und handeln schnell.

„Das hat ihm vermutlich das Leben gerettet“, sagt Guido Dehnhardt. Sie schirmen das Tier ab und verhindern so, dass Touristen zu nah an ihn herankommen. Dehnhardt wird kontaktiert und macht sich direkt auf den Weg. „Es sah nicht gut für ihn aus. Er war komplett dehydriert.“ Sein Schluss: Die Mutter hat ihn bereits schon länger verlassen.

Am 1. Juli wurde Anton am Strand von Markgrafenheide gesichtet und gerettet. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Anton: Eine echte Ausnahme

Dehnhard kontaktiert die Tierrettung der Feuerwehr und die Veterinärbehörde. Der junge Heuler wird zunächst medizinisch gecheckt. „Sie haben ihn geröntgt und sein Blut getestet. Dabei wurde deutlich, dass er bis auf die Dehydrierung in Ordnung ist“, sagt Dehnhardt.

Das sei nicht der Normalfall. Seehunde, die bereits sehr früh von ihrer Mutter verlassen werden, sind oft krank. „Typischerweise leiden sie an Parasiten oder haben eine Lungenentzündung. Es gibt selten Tiere, die gerettet werden können.“ Das MSC habe es mehrfach probiert, doch sei immer wieder gescheitert. Das Veterinäramt rechnet dem Tier jedoch eine realistische Überlebenschance aus und empfiehlt es zu versuchen. „Wir haben das dann übernommen“, sagt Dehnhardt.

Ein hochgepäppelter Wurm

Der Leiter der Forschungsstation erklärt es sogar zur Chefsache. „Von morgens halb acht bis abends halb zehn haben ich und mein Team ihn umsorgt. Ich hatte wochenlang keinen einzigen freien Tag.“ Das Tier wird auf den Namen Anton getauft und zunächst über eine Sonde ernährt. „Er hat neun Kilogramm gewogen, als er zu uns gekommen ist.“ Zum Erstaunen des Stationsleiters macht Anton seine Sache sehr gut, wird kräftiger und beginnt bald schon festere Nahrung zu akzeptieren.

„Wenn du so einen Wurm hochpäppelst und siehst, wie er kräftiger und lebenslustig wird, da wächst er dir schon sehr ans Herz“, sagt Dehnhardt. Anton jagt bald schon selbstständig und hat durch sein großes Einzelbecken auch viel Platz zum Erkunden und Spielen. „Dadurch hat er auch einen höheren Kalorienbedarf. Aktuell frisst er vier Kilo Fisch am Tag. Eigentlich muss er nur aus Magen bestehen“, sagt Dehnhardt und lacht.

Seehund „Anton“ wächst bei Guido Dehnhardt in der Robbenforschungsstation in Hohe Düne auf. Quelle: Ove Arscholl

Sanfte Auswilderung

Ihn mit den anderen Seehunden zusammenzubringen sei aktuell aber noch keine gute Idee. „Die ausgewachsenen Seehund-Männchen sind infantizid. Das heißt, sie töten Jungtiere, da sie die Weibchen decken wollen.“ Aktuell werde darüber nachgedacht, Anton zumindest mit den jungen Seehunden der Station mal zusammenzubringen, um ihn auch an Artgenossen zu gewöhnen.

Das Marine Science Center Das Marine Science Center gewährt seit 15. Juni wieder täglich von 10 bis 16 Uhr Einlass für Besucher. Es zählt auf dem Gebiet der Meeressäugerforschung zu den weltweit führenden Forschungszentren. In innovativen Experimenten werden die Sinnessysteme und die kognitiven Fähigkeiten der Meeressäuger erforscht. Es ist innerhalb des Instituts für Biowissenschaften der Universität Rostock angesiedelt. Sollten Sie einen offensichtlich kranken Seehund an der Küste entdecken, können Sie das Tier beim Deutschen Meeresmuseum Stralsund unter der Nummer 038 31 / 26 50 33 33 melden. Auch die Tierrettung der Feuerwehr kann man kontaktieren.

Denn schon bald soll Anton auf eigenen Flossen stehen. „Wir füttern ihn weiter, bis er zwischen 25 und 30 Kilogramm wiegt. Das wäre das optimale Gewicht, um ihn auszuwildern. Er braucht eine gute Grundlage, um den Herbst und den Winter zu überleben“, sagt Dehnhardt. Die Auswilderung solle sanft passieren. „Wir werden ihm das Tor öffnen, so dass er selbstständig raus und wieder rein kann, ganz nach eigenem Ermessen.“ Dehnhardt hofft, dass er sich Rosi, der wilden Seehündin, die den Sommer rund um Hohe Düne verbringt, anschließen und von ihr lernen kann.

Dehnhardt fordert klare Regeln für die Tiere

Die Arbeit mit dem jungen Heuler passiert übrigens ehrenamtlich und wird aktuell nicht gefördert. „Wir zahlen seine Nahrung und geben unsere Arbeitsstunden aus eigenem Engagement“, sagt Dehnhardt. Und das sei teuer. „In Niedersachsen und Schleswig-Holstein gibt es vom Land geförderte Aufzuchtstationen. So was gibt es in MV nicht. Es braucht klare Regelungen, wie man zukünftig mit solchen Tieren hier umgehen will.“ Denn jeden Sommer komme es vor, dass Jungtiere an Rostocks Stränden gefunden werden. Doch die Politik kümmere sich nicht um die Problematik.

Dennoch: Dehnhardt profitiere auch von dem Engagement, das er in Anton investiert hat. „Ich habe viel gelernt“, sagt er. So habe er vorher niemals beobachten können, wie ein Heuler sich ganz ohne Hilfe seiner Mutter entwickelt, wie es zu einem natürlichen Abnabelungsprozess oder Saugreflex kommt. „Ich arbeite jetzt schon dreißig Jahre mit Seehunden, aber das ist bislang eine einmalige Erfahrung.“

MSC bekommt Auffangstation

Demnächst werde das Marine Science Center offiziell eine vom Land geförderte Auffangstation eröffnen, in der verletzte Tiere behandelt werden können. „Dies könne aber nur für die hiesige Region geleistet werden. Für Tiere, die rund um Usedom oder Rügen Hilfe brauchen, gibt es noch keine Lösung“, sagt Dehnhardt.

Von Moritz Naumann