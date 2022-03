Rostock

Es ist ein Ritual, das Bärbel Witt bereits seit Jahren pflegt. Genau genommen seit dem Tod ihrer Eltern vor über einem Jahrzehnt. Einmal im Monat kauft die Rostockerin einen bunten Strauß Blumen, setzt sich ins Auto, fährt ins Ostseebad Warnemünde und stattet ihren verstorbenen Verwandten einen Besuch auf dem Friedhof ab. „Das ist der Ort, an dem ich mich meiner Mutti und meinem Vati wieder sehr nahefühlen kann“, berichtet sie mit ruhiger Stimme. „Ich genieße das immer sehr.“

Doch nicht jedes Mal verläuft der Besuch so friedvoll ab wie an diesem Morgen. Vor allem in den Sommermonaten herrsche großer Trubel vor den Toren in der Parkstraße. Allen voran auf den wenigen Parkflächen direkt am Eingang. Zwar sind diese für die Besucher des Friedhofs kostenfrei nutzbar, doch werden sie immer wieder von rücksichtslosen Strandbesuchern blockiert – teilweise über mehrere Stunden hinweg, obwohl maximal zwei Stunden erlaubt sind. „Das ist einfach nur ärgerlich“, sagt die 68-Jährige.

Alternative zu teuren Parkgebühren?

Mehrfach, so berichtet es die gelernte Schneiderin, habe sie Menschen, die als Strandbesucher zu erkennen waren, angesprochen und gebeten, den Platz zu räumen. Doch auf Verständnis sei sie nur selten gestoßen. „Den Leuten ist es völlig egal, dass sie ihr Auto dort gar nicht abstellen dürfen. Hauptsache, sie können sich die teuren Parkgebühren auf den großen Plätzen sparen“, meint Witt. Ein weiterer Friedhofsbesucher pflichtet ihr bei: „Die meisten interessiert es nicht einmal, dass sie dafür vom Ordnungsdienst zur Kasse gebeten werden könnten. Sie vertrauen darauf, dass sie nicht erwischt werden.“

Warnemünder Parkplatz Friedhof Quelle: Dietmar Lilienthal

Ähnliche Beobachtungen hat auch Wolfgang Nitzsche (Linke), Chef des Ortsbeirates Warnemünde, gemacht. Er selbst ist regelmäßig auf dem Friedhof zu Besuch, wie er verrät. Dabei sei ihm schon oft aufgefallen, dass hauptsächlich Fahrzeuge mit auswärtigem Kennzeichen auf den Parkflächen abgestellt werden. „Das ist leider keine Seltenheit mehr.“

Mehr Kontrollen gefordert

Dass das rücksichtslose Verhalten einiger Strandbesucher sich nicht nur vor dem Friedhof bemerkbar mache, weiß Alexander Prechtel, ehemaliger Chef des Ortsbeirates und Anwohner der Parkstraße. „Die ganze Ecke dort ist ein Problem“, betont er. Noch bis vor kurzem haben Falschparker fast täglich den Kleinen Sommerweg blockiert. Mit Hilfe einer Schranke sei dem aber zumindest teilweise ein Ende bereitet worden.

Warnemünde Kleiner Sommerweg Quelle: Dietmar Lilienthal

Nun hofft er, wie viele Warnemünder, auf eine Lösung vor dem Friedhof. „Die Leidtragenden sind nämlich besonders die älteren Mitbürger, die ohnehin nicht immer gut zu Fuß unterwegs sind. Oftmals haben sie Utensilien zur Grabpflege dabei, die sie dann auch noch den ganzen Weg schleppen müssen.“

Ortsbeirat setzt Thema auf die Tagesordnung

In seinen Augen sei es zwingend notwendig, nicht nur den Kontrolldruck in diesem Teil Warnemündes zu erhöhen, sondern ebenfalls die Beschilderung auf den entsprechenden Parkflächen zu erneuern. „Ansonsten werden die Leute die Parkplätze immer weiter dazu missbrauchen, um ihr Fahrzeug möglichst kostenfrei und nah am Wasser abzustellen.“

Dass dies bald ein Ende hat, dafür möchte sich der Ortsbeirat ebenfalls einsetzen. Der Vorsitzende verspricht: „Wir werden das Thema zeitnah auf unsere Tagesordnung setzen und uns mit der Stadt darüber verständigen, welche Möglichkeiten wir hier haben.“

Von Susanne Gidzinski