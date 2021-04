Warnemünde/Rostock

Die Warnemünder Woche, Hanse Sail, Budenzauber und viele weitere Veranstaltungen im Ostseebad haben sich in den vergangenen Jahren zu waschechten Besuchermagneten entwickelt. Sie sind aus dem Stadtbild kaum noch wegzudenken. Dass sie einmal allesamt abgesagt werden müssen – noch vor wenigen Jahren wäre das undenkbar gewesen. Und doch machte die Corona-Pandemie 2020 allen Beteiligten einen Strich durch die Rechnung.

Auch für die kommende Saison mussten schon einige Events auf einen späteren Termin verschoben werden – darunter das traditionelle Stromerwachen. Trotz des aktuellen Infektionsgeschehens habe man sich jedoch dazu entschieden an den Planungen für die kommenden Monate festzuhalten, wie Tourismusdirektor Matthias Fromm während der letzten Ortsbeiratssitzung verkündete. „Ich bin optimistisch, dass wir in diesem Jahr mehr bieten können, als man sich derzeit vorstellen kann“, sagte er.

Händler und Gastronomen in Aufruhe

Demnach soll die Warnemünder Woche im Zeitraum vom 3. bis zum 11. Juli stattfinden, sofern es die Pandemie tatsächlich zulässt. Dann allerdings in abgespeckter Form. Eine Bühne direkt unterhalb des Leuchtturms oder auch die gewohnte Sport-Beach-Arena werde es nicht geben. Dafür aber andere Sportveranstaltungen, Segelwettbewerbe und eine Händlermeile.

Gerade Letztere bereitet derzeit vielen Unternehmern im Seebad Kopfschmerzen. Schuld daran ist die im vergangenen Jahr organisierte Sommerpromenade. Mehr als zwei Monate lang konnten Händler aus verschiedenen Regionen ihre Waren von ihren Buden in unmittelbarer Strandnähe aus vertreiben. Für die lokal ansässigen Gewerbetreibenden bedeutete dies jedoch einen erheblichen Umsatzeinbruch, wie Steve Zimmermann, Inhaber der Samba-Cocktailbar bestätigt. „Aufgrund der direkten Konkurrenz in erster Reihe sind uns viele Kunden durch die Lappen gegangen“, berichtet er. „Und das in einer Zeit, in der die Geschäfte ohnehin schon um ihre Existenz bangen müssen.“

Rostocker Unternehmen stärken

Dem kann Burkhard Rohde, Geschäftsführer der Mare Baltic Handelsgesellschaft, nur zustimmen. Gemeinsam mit Zimmermann und anderen Betroffenen hat er eine Händler-Initiative ins Leben gerufen, die sich nun speziell für die lokalen Unternehmen starkmachen möchte. Ziel ist es, dass bei zukünftigen Veranstaltungen vorrangig Gewerbetreibende aus Rostock ein Anrecht auf einen Stand auf der Promenade bekommen. „Es ist jetzt wichtiger denn je, dass wir der hiesigen Wirtschaft unter die Arme greifen und den Händlern eine Perspektive bieten.“

Dabei wolle man keinesfalls solche Veranstaltungen wie die Sommerpromenade verteufeln, stellt Rohde klar. „Wir wollen lediglich auf die Problematik aufmerksam machen und wünschen uns, dass die Stadt uns alle mit ins Boot holt. Sprich: Mit uns plant, statt für uns.“

Langfristige Strategie entwickeln

Dass solch ein Konzept nicht nur in Zeiten von Corona von Interesse ist, sondern auch darüber hinaus, findet Melanie Banhagel vom Warnemünder Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus. Auch sie ist der Meinung, dass jegliche Stände auf Flaniermeilen vorrangig lokalen Gastronomen und Händlern angeboten werden sollten – „nicht umsonst, das ist klar“, sagt sie. Auf diese Weise könnten einheimische Produkte besser beworben werden. Sollte das Interesse seitens der Rostocker Gewerbetreibenden nicht groß genug sein, spreche nichts dagegen, auch Unternehmer aus anderen Regionen zuzulassen.

Die Warnemünderin weiß, dass es nicht leicht ist, solch ein Konzept ad hoc umzusetzen. Schließlich würden für viele der Veranstaltungen bereits Verträge mit langjährigen Partnern bestehen. „Es ist ein langfristiger Prozess. Wenn wir aber jetzt die ersten Schritte einleiten, können wir auf lange Sicht vieles für die lokalen Unternehmen erreichen“, ist sie sicher.

Von Susanne Gidzinski