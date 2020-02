Warnemünde: Autofähren der Weißen Flotte müssen in die Werft – das ist der Grund

Rostock

Aufmerksame Beobachter haben es schon bemerkt. Seit vergangener Woche verkehrt zwischen Warnemünde und Hohe Düne eine neue Fähre – die „Wittow“. Doch wie kommt es, dass auf dem Seekanal plötzlich ein neues Fahrzeug unterwegs ist und wo ist die altbekannte „Breitling“ abgeblieben?

Detlev Düwel, Vertriebsleiter bei der Weißen Flotte, weiß Bescheid und verrät, warum in den nächsten Wochen auch die „ Warnemünde“ ihr Einsatzgebiet verlassen wird.

Planmäßige Inspektion in der Werft

Ursprünglich kommt die Autofähre „Wittow“ von Rügen, wo sie zwischen der Nord- und Südseite der Insel pendelt. Weil aber die „Breitling“ und die „ Warnemünde“ – die normalerweise auf der Warnow unterwegs sind – in diesem Jahr nacheinander zur Inspektion in die Werft geschickt werden, musste Ersatz her. „Die Wittow hat sich bereits in der Vergangenheit bewehrt. Da lag es nahe, sie auch diesmal herzuholen“, sagt Düwel.

Auf den ersten Blick ist sie von ihren beiden nahezu baugleichen Schwesterschiffen kaum zu unterscheiden. Alle drei wurden zwischen 1994 und 1996 in Eisenhüttenstadt gefertigt und können bis zu 25 Autos gleichzeitig befördern. Selbst für Experten sind die Wasserfahrzeuge nur schwer auseinanderzuhalten, wie der Vertriebsleiter bestätigt.

„Ohne den Namen zu lesen, kann ich als Fachmann mit dem bloßen Auge nicht erkennen, um welche der Fähren es sich jeweils handelt“, gesteht er. Die „Wittow“ sei nur minimal größer und könnte eine etwas höhere Geschwindigkeit aufnehmen. Letzteres sei auf der kurzen Strecke aber kaum von Bedeutung. „Für die Passagiere ändert sich nichts. Der planmäßige Fahrplan wird ganz normal eingehalten“, heißt es vonseiten der Weißen Flotte.

Anpassung an Rampe bei Wind schwierig

Lediglich bei Sturm könnte es sein, dass der Betrieb der „Wittow“ eingestellt werden muss. Denn bei starkem Wellengang sei die Anpassung an die Rampe des Anlegers schwierig. „Wenn dieser Fall eintritt, ist es möglich, dass die Autos wegen des Höhenunterschiedes nicht auf die Fähre oder von der Fähre kommen“, so Düwel.

Er ist aber zuversichtlich, dass es nicht so weit kommen wird. „Das passiert tatsächlich nur sehr selten“, versichert er. Aber selbst wenn: Schlimmstenfalls müssten Autofahrer auf die nächste Fähre warten, um ans andere Ufer zu gelangen.

Seit einer Woche pendelt die Fähre „Wittow“ zwischen Warnemünde und Hohe Düne. Quelle: Susanne Gidzinski

Ersatz fürs Ersatzfahrzeug

Während die „Wittow“ in Rostock als Ersatzfahrzeug fungiert, musste auch für sie eine Vertretung organisiert werden, berichtet der Vertriebsleiter. Praktisch, dass die Rügen-Fähre nur innerhalb der Saison zwischen Glewitz und Stahlbrode verkehrt. Somit konnte eines der dort zuständigen Schiffe vorübergehend umgesiedelt werden.

Doch warum so umständlich? Hätte alternativ nicht die „Stahlbrode“ nach Rostock geholt werden können? Nein – meint Düwel. Aufgrund ihrer Größe würde sie hier nicht an den Anleger passen. Im Nordosten könne sie hingegen problemlos fahren.

Wartungsarbeiten bis Mitte März abgeschlossen

Sobald die „Breitling“ ihren Aufenthalt in der Werft beendet hat, macht sich die „ Warnemünde“ auf den Weg dorthin. „Das ist wie bei Autos. Alle zwei Jahre wird gründlich überprüft, ob die Wasserfahrzeuge verkehrstauglich sind. Auch erforderliche Reparaturen, Anpassungen und Wartungsarbeiten finden in diesem Zeitraum statt“, erklärt Düwel.

Ab Mitte März aber sollen die Warnow-Fähren wieder gemeinsam Passagiere befördern. Dann nämlich geht es für die „Wittow“ zurück in ihr ursprüngliches Einsatzgebiet. Doch der Abschied wird mit Sicherheit nicht von allzu langer Dauer sein. Spätestens wenn die Schwesterschiffe erneut zur Inspektion müssen, könnte die 24 Jahre alte Motorfähre zwischen dem Ostseebad Warnemünde und Hohe Düne aushelfen.

Platz für 150 Passagiere Die Weiße Flotte betreibt seit mehr als 60 Jahren zusammen mit ihrem Tochterunternehmen Reederei Hiddensee Linien-, Ausflugs- und Fährverkehre in Mecklenburg-Vorpommern. Zwischen den Rostocker Ortsteilen Warnemünde und Hohe Düne verkehren insgesamt zwei Fähren – die „Breitling“ und die „ Warnemünde“. Sobald eines der beiden Wasserfahrzeuge zur Inspektion oder für Wartungsarbeiten zur Werft geschickt wird, setzt die Weiße Flotte das nahezu baugleiche Schiff „Wittow“ auf der Strecke ein. Alle drei Fähren wurden zwischen 1994 und 1996 in Eisenhüttenstadt gebaut und können bis zu 150 Passagiere und 25 Autos gleichzeitig befördern.

Von Susanne Gidzinski