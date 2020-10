Warnemünde

Es war die große Hoffnung vieler Anwohner zwischen dem historischen Zollamt und der Haltestelle Warnemünde Werft: Mit der Sanierung des Bahnhofes könnte auch die Lautstärke der ein- und ausfahrenden Züge minimiert werden. Doch relativ kurz nachdem die Züge wieder rollten, wurden viele enttäuscht. Es quietscht und kreischt auch heute noch. Beschwerden über die derzeitigen Zustände erreichten sogar das Eisenbahnbundesamt. Nun hat die Bahn einen Lösungsvorschlag präsentiert.

„Ich habe mir selber die Zeit genommen, um mir ein Bild von der Situation zu machen“, sagt Roberto Koschmidder. Er arbeitet für die Deutsche Bahn als Referent für Umweltschutz und ist für den Bereich Rostock und Warnemünde bereits seit den 90er-Jahren tätig. Dabei wurde ihm vor allem eines deutlich: „Mal quietscht es und mal nicht. Vor allem bei Regen sind Geräusche kaum hörbar. Schlimmer wird es, wenn es warm und trocken ist.“

Anzeige

Züge aus beiden Richtungen verursachen Geräusche

Alle siebeneinhalb Minuten fährt eine Bahn nach Warnemünde ein oder aus. Viele Anwohner berichteten, dass es vor allem die aus Rostock kommenden Züge seien, die den Lärm verursachen. Roberto Koschmidder hält dies für unwahrscheinlich. „Es gibt Züge, die in beiden Richtungen Geräusche erzeugen.“

Das Unternehmen nehme die Problematik ernst. Im Rahmen der Warnemünder Ortsbeiratssitzung präsentierten die Bahnvertreter Frank Haberland vom Anlagen- und Instandhaltungsmanagement, der Abschnittsmanager Olaf Körner und Koschmidder eine Erklärung für die Ursache und sogar einen Lösungsvorschlag.

Ein schwer beherrschbares Phänomen

„Es handelt sich dabei um ein schwer beherrschbares Phänomen“, macht Koschmidder direkt deutlich. Der Spurkranz, der die Räder in der Spur hält, drückt im Kurvenbereich so gegen die Schiene, dass es je nach Geschwindigkeit und Fliehkräften sowohl zu Reibungen als auch Verschleiß kommt. Der unangenehme Nebeneffekt sind die Geräusche, die eine Vielzahl der Anwohner als grobe Belästigung empfinden.

Dies könne man vor Ort auch nachvollziehen. So habe man einen Schmierfilm an den Innenseiten des Gleises festgestellt, der aus der Spurkranzschmiereinrichtung (soll den Verschleiß an Schiene und Rad verringern) stammt und die Reibung an den entsprechenden Stellen verdeutlicht. Außerdem kann man Reibungserscheinungen auch direkt auf der Lauffläche der Räder erkennen.

Lösungsansatz: Umprofilierung

Wie man das Problem nun in den Griff bekommen will? Die DB-Netz-AG will die Schienen in der Kurve umprofilieren. Damit wolle man die Gleit- und Haftreibung der Räder so optimieren, dass die Geräusche zwar nicht gänzlich eliminiert, jedoch für das menschliche Gehör nicht mehr, beziehungsweise kaum vernehmbar sind. Dafür werden die drei entsprechenden Gleise Mitte November in einer Nacht gesperrt und auf mehreren Hundert Metern angepasst.

Klar sei jedoch: „Gewisse Eisenbahngeräusche können in Gleiskurven nicht vermieden werden“, sagt Koschmidder. Das Problem sei kein Warnemünder Einzelfall, sondern könne man in ganz Deutschland beobachten. Als Beispiel führt Koschmidder die Stadtbahn in Berlin an.

Eisenbahnkreischen: Eine Beschwerdechronik Im Zuge der Baumaßnahmen am Warnemünder Bahnhof hatte die Deutsche Bahn AG die Radien der Gleisbögen aufgeweitet. Die Hoffnung war, dass das Kurvenquietschen dadurch verhindert wird. Jedoch hat dies nicht zum gewünschten Ergebnis geführt. Eine Beschwerdechronik: 24. Mai 2020 – Die Deutsche Bahn erhält nach Inbetriebnahme des Bahnhofes am 19. Mai bereits erste Beschwerden 18. Juni 2020 – Vertreter der Bahn treffen sich mit sechs betroffenen Personen vor Ort. Es folgen weitere interne und externe Gespräche. 27. August 2020 – Erfassung und Dokumentation der Problematik 25. September 2020 – Begehung zur Planung eines verschleiß- und geräuschreduzierenden Schienenprofils 13. Oktober 2020 – Besuch und Informationsaustausch in Warnemünder Ortsbeiratssitzung Mitte November 2020 – Durchführung der Baumaßnahme

Lärm trotz jahrhundertelange Erfahrung

Und dennoch: „Wir haben nun seit gut 200 Jahren Eisenbahnen. Da muss es doch langsam mal möglich sein, solche Probleme in den Griff zu kriegen“, sagt Reinhard Köster von der Wohnen am Molenfeuer GmbH. Er ist selbst Anwohner nahe der Quietschkurve, hatte kurz nach der Fertigstellung des Bahnhofes die hiesigen geplagten Anwohner mit Briefen und in Gesprächen mobilisiert – so dass sie die Bahn mit zahlreichen Beschwerden flankierten.

„Ich bin froh, dass sich der Ortsbeirat der Sache angenommen hat. Ich habe das Gefühl, das Problem liegt jetzt in guten Händen“, sagt Köster. Ob er nach der Präsentation glaubt, dass die Bahn eine für die Anwohner verträgliche Lösung finden wird? „Da müssen wir natürlich abwarten. Aber das sind Fachleute und die werden das schon positiv zu Ende bringen.“

Erfolgskontrolle im Frühjahr 2021

Auch Warnemündes Ortsbeiratsvorsitzender Werner Fischer (Linke) ist nach der Vorstellung der Deutschen Bahn optimistisch. „Ich begrüße es sehr, dass die Bahn eine Lösung gefunden hat. Ich hatte auch den Eindruck, dass die betroffenen Einwohner, die bei der Präsentation vor Ort gewesen sind, zufrieden waren.“ Im Frühjahr will man die Vertreter abermals in eine Ortsbeiratssitzung laden, um den Erfolg der Maßnahme zu besprechen.

Von Moritz Naumann