Es klingt fast nach einer Geschichte, die aus einem Krimi stammen könnte: Seit dem 6. Oktober ist eines der Schließfächer am Warnemünder Bahnhof belegt, die Nutzungsdauer ist deutlich überschritten. Am Sonntag öffnet eine Bahnmitarbeiterin das Schließfach und findet darin, verpackt in einem blauen Sack neben Männerklamotten, insgesamt 16 barocke Gemälde. Die Bundespolizei nimmt sofort die Ermittlungen auf, auch wegen des Verdachts von potenziellem Diebesgut. Mittlerweile ist das Geheimnis um den Fund gelüftet.

Bartolomé Esteban Murillo, Raffello Santi oder Jan Vermeer: Werke dieser Künstler gehen auf Auktionsbörsen für Millionenbeträge über den Auktionstisch. Am Sonntag wurden nun einige ihrer Bilder in einem Schließfach der Deutschen Bahn in Warnemünde entdeckt. Außer, dass sie sich zwischen männlicher Kleidung befunden haben, hat nichts auf die Personalien des Schließfachmieters hingewiesen.

Diebesgut mit Millionenwert?

Die Bahn-Mitarbeiterin verständigte die Bundespolizei, die sämtliche Utensilien zur Prüfung entgegennimmt und sie in der Asservatenkammer einlagert. „Da es nicht auszuschließen ist, dass die Werke aus einer Diebstahlshandlung stammen können, hat die Bundespolizei die Ermittlungen aufgenommen“, sagt Frank Schmoll, Pressesprecher der Bundespolizeiinspektion Rostock.

Die Bilder zeigen nach Polizeiangaben religiöse und maritime Motive, es gebe Landschaftsbilder und Gemälde mit Szenen rund um Speis und Trank. Eines der Bilder stamme laut Widmung von Bartolomé Esteban Murillo, ein berühmter spanischer Maler des Barocks. Die meisten seiner Werke bewegen sich auf dem Markt in einem Preissegment zwischen 1000 und 5000 Euro. 2005 wurde eines seiner Gemälde jedoch für fast fünf Millionen Euro im Londoner Auktionshaus Christies versteigert.

Barocke Kunstwerke in Warnemünde

Name des Bildes: „Die kleine Obsthändlerin“. Das Original ist 1675 angefertigt worden und befindet sich in der Bayrischen Staatsgemäldesammlung. Dennoch gibt es hochwertige Reproduktionen, die auf Online-Kunstbörsen wie „Ars mundi“ für knapp 500 Euro über die digitale Ladentheke gehen.

Ein weiteres Werk aus dem Sammelsurium stammt von Raffello Santi, einem der bedeutendsten Maler der italienischen Hochrenaissance: Es ist ein Porträt von Johanna von Aragonien. Auch Werke dieses Künstlers sind weltweit begehrt. Eine 500 Jahre alte, 30 Zentimeter große Kohlezeichnung von Raffaello Santi wurde 2009 für insgesamt 32 Millionen Euro versteigert. Und auch Jan Vermeers „Herr und Dame beim Wein“ ist ein berühmtes barockes Kunstwerk, das sich in dem blauen Sack befindet.

Stempel verraten Ursprung

Doch würde jemand solche Originale beziehungsweise dessen wertvolle Reproduktionen wirklich einfach in einem Schließfach vergessen? „Wir wissen ja nicht, was dem Inhaber zugestoßen ist. Vielleicht ist er krank geworden oder ihm ist etwas passiert“, argumentiert Schmoll noch am frühen Nachmittag. Zumindest so viel sei gesichert: „Einbruchwerkzeuge habe man zwischen Klamotten und Gemälden nicht finden können.“

Schließfächer der Bahn Die Bahn bietet unterschiedliche Schließfächer in Warnemünde an. Bei den herkömmlichen Varianten gilt eine Mietdauer von 24 Stunden. Die maximale Mietdauer der Kurzzeit-Schließfächer am Warnemünder Bahnhof beträgt sechs Stunden. Wird die Mietdauer überschritten, muss der Mieter nachzahlen. Nach 72 Stunden wird das Schließfach in der Regel von Mitarbeitenden der Bahn geöffnet und der Inhalt in das regionale Fundbüro gebracht, wo sie etwa 70 Tage gelagert werden. Nach Bahnangaben gelangen 60 Prozent der Funde zurück zum Eigentümer. Der Rest wird versteigert. Bei Waffen-, Drogen- oder anderen auffälligen Funden wird die Bundespolizei verständigt.

Im weiteren Ermittlungsverfahren sollten Sachverständige nun aufklären, ob es sich um wertvolle Kunst handelt. Am Nachmittag folgt dann jedoch bereits die Entwarnung: Ein Stempel auf der Rückseite verrät auch den Beamten den Ursprung der Bilder. „Es handelt sich um lithografische Nachdrucke der VEB Kunstdruckveredelung Seemann in Leipzig“, sagt Schmoll. Bei Onlinebörsen erzielen solche Bilder einen geringen zweistelligen Preis. Somit handelt es sich weder um Originale noch um wertvolle Reproduktionen.

Zu viel Gepäck

Auch der Eigentümer wurde mittlerweile ausfindig gemacht. Ein schwerbehinderter Mann habe sich demnach am 6. Oktober von Warnemünde aus auf den Weg nach Schwerin gemacht. Da er aber zu viel Gepäck mit sich führte, ließ er einen Teil zurück in dem Schließfach. Die Gemälde wurden nun der Deutschen Bahn übergeben.

