Nicht nur den Deutschen wird das Oktoberfest fehlen. Auch bei Gästen aus Skandinavien ist das Fest in Rostock immer beliebter. 2021 soll es deshalb gleich zwei Mal am Stadthafen stattfinden. Um aber auch in diesem Jahr den Appetit zu stillen, werden Bier und Weißwürste ab Freitag in den Gondeln des Riesenrads auf der Warnemünder Mittelmole serviert.