Warnemünde

Martin Ebendorf hatte die Nase voll. Zu lange hat der Berliner IT-Produktmanager im Homeoffice versauert. Es brauchte ein Abenteuer, eine Herausforderung, die seinem Unternehmergeist gerecht wird. Inspiration ist der Fischmarkt in seiner zweiten Heimat Warnemünde. Mit seinem Schulfreund und Gastroexperten Kristof Mulack entwickelt er ein Konzept um Fritten, Kaviar und Fisch, mit dem er seit einigen Wochen eine außergewöhnliche Alternative zum Fischbrötchen bietet.

„Wir sind aus Berlin kulinarisch verwöhnt. Und in Warnemünde fehlt neben dem Fischbrötchen einfach etwas“, sagt Martin Ebendorf. Seit seiner Kindheit ist das Ostseebad ein Zufluchtsort für ihn und seine Familie, die hier im Besitz einer Wohnung ist. „Die Liebe zu Warnemünde gebe ich auch an meine beiden Kinder weiter, mit denen ich viel Zeit hier verbringe.“

Mit Koch-Casting-Sieger zur Idee

Außerdem schlummere in ihm der Unternehmergeist, die Lust, sich mit einer Idee selbst zu verwirklichen. Doch neben dem sicheren Job als IT-Produktmanager und der Familiengründung konnte Ebendorf den Drang nach einem wirtschaftlichen Abenteuer bislang nicht wirklich ausleben.

Ganz gelegen kam ihm daher die langjährige Freundschaft mit Kristof Mulack. Der Gastro-Konzeptentwickler ist kein Unbekannter, seit 15 Jahren autodidaktisch in der kulinarischen Szene Berlins unterwegs. 2015 wird er in der Sat.1-Koch-Casting-Show „The Taste“ mit Tim Mälzer gar als bester Koch ausgezeichnet. Seither berät er Gastronomiebetriebe im ganzen Bundesgebiet.

Pommes mit Toppings

Es war Mulacks Idee, hoch im Norden „Loaded-Fries“ auszuprobieren. „Das ist ein Trend, der statt dem Brötchen Pommes als Grundlage hat. Dazu kann man dann verschiedene Toppings wählen.“ Und was passt besser auf den Warnemünder Fischmarkt als Zutaten aus dem Meer? Sie entwickeln ein Konzept um nachhaltige regionale Ware, das sie im Frühjahr dem Großmarkt vorstellen. „Doch die haben uns nicht viel Hoffnung gemacht. Die Warteliste für Stellplätze ist lang“, sagt Ebendorf.

Doch letztlich überzeugen sie die Entscheidungsträger. „Nach drei Monaten erhielten wir einen Anruf. Jemand ist abgesprungen und sie fragten, ob wir schon in einer Woche bereit wären. Ich musste laut lachen“, sagt Ebendorf. So schnell können sie das Projekt nicht verwirklichen, wollen sich diese Chance aber auch nicht entgehen lassen. In knapp drei Wochen legen sie diverse Nachtschichten ein und stellen auf die Beine, was sie sich über Monate erdacht haben.

Franchise-Anfragen aus Bundesgebiet

In einem gemieteten Imbiss-Anhänger bieten sie am Hanse-Sail-Wochenende erstmals ihre Frittenkompositionen mit Matjes, Stremellachs, Forellenkaviar, Salz-Zitronenmarmelade und Co. an. „Der Start war etwas chaotisch. Mit einem einzigen Teelöffel haben wir alle Soßen angerührt“, sagt Ebendorf. Doch das Konzept geht auf. Schnell werden Besucher und auch die Branche auf das Geschäftsmodell der „Frittenbuhne“ am Alten Strom aufmerksam.

„Da treffen Globetrotter, Millionäre, Urlauber aus Sachsen und traditionelle Fischer aufeinander. Das sind geile Kontraste“, sagt Ebendorf. Und das Angebot der Berliner „Fischköppe“ kommt besser an als die beiden erwartet haben. „Wir hatten sogar bereits Franchise-Anfragen aus Heidelberg und Lübeck.“

Expandierende „Frittenbuhne“

Bislang betreiben beide das Gewerbe noch nebenberuflich. „Wir stehen aktuell nur am Wochenende auf dem Warnemünder Fischmarkt und seit diesem Freitag auf dem Street Food Festival am Rostocker Stadthafen. Wir pendeln noch zwischen zwei Welten“, sagt Ebendorf. Zukünftig wollen sie das Konzept aber gerne ausbauen und aus der Neben- eine Hauptbeschäftigung machen.

Von Moritz Naumann