Warnemünde: Betrunkener randaliert und beißt Polizisten in die Beine

Rostock

Ein betrunkener Mann hat in der Nacht zum Sonntag in Warnemünde mehrere Polizisten verletzt. Wie ein Sprecher mitteilte, hatte der 25-Jährige zunächst zwei Beamten in die Beine gebissen. Bei der darauffolgenden Festnahme verletzte er einen weiteren Polizisten an der Hand. Ihre Verletzungen mussten später in einer Klinik versorgt werden.

Zuvor war der Mann aufgefallen, weil er gegen 1 Uhr am Kirchenplatz mehrere Blumentöpfe zerstörte. Als die alarmierten Beamten eintrafen, versuchte der 25-Jährige zu fliehen. Dabei rannt er gegen ein parkendes Auto, das er beschädigte, und wurde schließlich in der Schulstraße gefasst. Er war wegen ähnlicher Delikte schon in den letzten Tagen aufgefallen. Die Polizisten brachten den jungen Mann mit einem Atemalkoholwert von 1,75 Promille in eine Ausnüchterungszelle.

Inzwischen ist der Randalierer wieder auf freiem Fuß und wurde wegen Sachbeschädigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung angezeigt.

Von OZ