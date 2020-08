Warnemünde

Ungewöhnlich ruhig präsentiert sich die Ostsee am Freitag vor den Molenfeuern von Warnemünde. Einige Frachter liegen auf Reede, Angler dümpeln mit ihren Booten. Am Horizont zeichnet sich vor dem grauen Himmel ein dunkelgrauer Umriss eines Schiffes ab. „ Warnemünde Traffic. Hier ist der Kommandant der Fregatte , Sachsen-Anhalt’“, kündigt der Kapitän sich an. Ein Kriegsschiff nähert sich Warnemünde. Nicht irgendeines. Der neueste, modernste Schiffstyp der Deutschen Marine.

Die „ Sachsen-Anhalt“ ist auf Erprobungsfahrt mit 115 Mann Besatzung und einigen Werftarbeitern. Kurz vor 9.30 Uhr: Die Fregatte lässt die Scandlines-Fähre „Copenhagen“ noch passieren, bevor sie in den Warnemünder Seekanal einfährt, auf der Wendeplatte dreht und dort festmacht, wo in anderen Jahren weiße Kreuzfahrtschiffe festmachen. „Wish you were here“ (Ich wünschte, Du wärest hier) steht da, wo jetzt statt Traumschiffen die Fregatte liegt.

Größtes Kampfschiff in Warnemünde

Von den Ausmaßen kann die „ Sachsen-Anhalt“ zwar nicht ganz mit den Ozeanriesen mithalten, aber immerhin: „Es ist das größte Kampfschiff, das je in Warnemünde festgemacht hat“, sagt Kommandant Elmar Bornkessel stolz.

Elmar Bornkessel, Kommandant der Fregatte "Sachsen-Anhalt" Quelle: E-Mail-OZ-Reporter

Deutsche Fregatten waren – vor allem zur Hanse Sail – schon öfter im Ostseebad. Doch noch nie eine der neuen „ Baden-Württemberg“-Klasse, die nach dem ersten Schiff der Reihe benannt ist. Mit knapp 150 Metern sind sie sieben Meter länger als ihre Vorgänger von der „Sachsen“-Klasse. Die „ Sachsen-Anhalt“ ist die dritte von vier geplanten Fregatten des auch F 125 genannten neuen Typs.

Top gelaufen

Für die Ansteuerung von Warnemünde war Navigationsoffizier Ronny Berthold zuständig. „Wir sind bestens reingekommen“, freut er sich. „Sogar der Schlepper-Kapitän hat gesagt, es sei top gelaufen: So gut habe er das noch nie gesehen.“

Für die Mannschaft Delta, die die „ Sachsen-Anhalt“ sozusagen für die Marine einfährt, ist Warnemünde der erste Hafen außerhalb ihrer bisherigen Übungshäfen Wilhelmshaven, Kiel, Hamburg und Eckernförde. „Eigentlich sollte der erste Besuch ja in einen ausländischen Hafen gehen, aber wegen Corona ging das nicht“, erklärt Kommandant Bornkessel. Warnemünde sei aber keinesfalls zweite Wahl: „Es gibt für die Mannschaft kaum einen besseren. Wo kommt man sonst in 15 Minuten vom Schiff zum Strand?“

Mannschaft zusammenschweißen

Offizielle Termine gibt es während des dreitägigen Besuches nicht, er soll nur der Mannschaft, die seit gut einem Jahr wochentags ständig unterwegs und dabei rechnerisch fast einmal um die Welt gefahren ist, ein wenig Abwechslung bieten. „Es ist das erste Wochenende, an dem nicht die meisten nach Hause fahren. Das schweißt eine Mannschaft auch zusammen“, so Bornkessel.

Eine andere Abwechslung gab es in dieser Woche schon: Zum ersten Mal übte die „ Sachsen-Anhalt“ das Schießen mit der 127-Millimeter-Hauptkanone. „Da geht ordentlich was raus, das geht durch Mark und Bein“, beschreibt der Kommandant diese Erfahrung.

Gänsehaut beim Feuern

Artilleriewaffenmeister Sebastian Ehm ist sichtbar stolz: „Der erste Schuss ging ohne Probleme raus.“ Die erste fast einen Meter große Hülse hat auch gleich einen Ehrenplatz in der Kommandantenkajüte gefunden. Und von diesen großen Kalibern kann das Geschütz vom Typ „Leonardo“ bis zu 35 pro Minute abfeuern. Beim ersten Schießen waren es aber nur sechs in rund zehn Sekunden. „Das macht schon Gänsehaut“, gibt Ehm zu. „Das Geschütz schießt gut, wir sind sehr zufrieden.“

Sebastian Ehm (l.), Artilleriewaffenmeister auf der Fregatte "Sachsen-Anhalt", mit der Hülse eines 127-mm-Geschosses. Daneben Waffentechnikoffizier Martin Voß. Quelle: E-Mail-OZ-Reporter

Und auch mit dem Rest des Schiffes ist Kommandant Bornkessel zufrieden. „Die , Sachsen-Anhalt’ ist ein gutes Schiff. Sie hat auch weniger Kinderkrankheiten, da sie schon das dritte Schiff der Klasse ist. Bei der , Baden-Württemberg’ lief vieles nicht.“

Schlechter Start

Das ist schon fast eine Untertreibung: Eigentlich sollte die neue Klasse schon viel früher kommen, doch es gab zahlreiche Probleme vom Hauptantrieb bis zum falschen Anstrich. 2017 musste die „ Baden-Württemberg“ sogar an die Werft zurückgegeben werden. Schließlich konnte sie im Juni 2019 in Dienst gestellt werden, drei Jahre später als geplant.

Doch für die „ Sachsen-Anhalt“ sieht der Kommandant lange nicht so schwarz. „Jedes Schiff hat seine kleinen Macken. Aber das gehört auch zur Seele eines Schiffes, die muss man erst erfahren.“

Seefahrt, die Spaß macht

Bornkessel lobt vor allem die guten Manövrier- und Fahreigenschaften. Dank der Elektromotoren „gleitet man auch bei Höchstgeschwindigkeit sanft durch die See“, schwärmt er. „Wenn dann bei rauer See die Gischt bis an die Brückenfenster spritzt – das ist Seefahrt, die Spaß macht.“

Von Andreas Ebel und Axel Büssem