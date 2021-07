Mitten in der Saison und trotz all der Unsicherheiten soll am Alten Strom in Warnemünde bald ein neues Restaurant eröffnen – dort, wo sich bisher die beliebte Szenebar „Zwanzig Zwölf“ befand. Die Betreiber erzählen, was sie zukünftig kochen und wann sie öffnen wollen.