Rostock

Als Rostock vor gut zehn Jahren über den Bau eines neuen Riesenhotels in bester Lage diskutierte, war es eines der wichtigsten Themen für Bürger und Bürgerschaft: Das Aja-Resort in Warnemünde sollte seine Schwimmbecken nicht nur für Urlauber, sondern auch für die Rostocker öffnen. Vor allem für Schulkinder, die das Schwimmen erst noch lernen müssen.

Das Resort eröffnete im März 2013, Schulschwimmen gab es dort aber nur für kurze Zeit. Jetzt nimmt sich der Ortsbeirat der Sache an – und könnte damit ein Großprojekt im Nordwesten befeuern.

„ Schwimmhalle nicht geeignet“

Franziska Raeuber – sie sitzt für die CDU/UFR-Fraktion im Ortsbeirat Warnemünde – hat das Thema Schulschwimmen im Ostseebad wieder auf die Agenda der Stadtpolitik gebracht. Was Raeuber stört: „Aktuell findet der Schwimmunterricht für alle Rostocker Grundschüler in der Neptun-Schwimmhalle statt.“ Für die Kinder aus Warnemünde, Lichtenhagen, Groß Klein, Lütten Klein und Schmarl sei das ein weiter, langer Weg durch quer durch die Stadt.

Deshalb bringt sie das Resort wieder ins Gespräch. Doch die Stadt winkt ab: „ Schwimmunterricht im Aja-Hotel in Warnemünde kann aus Arbeitsschutzgründen nicht durchgeführt werden“, schreibt Schulsenator Steffen Bockhahn (Linke) an die Bürgerschaft.

Für die „Freizeitgestaltung“, so formuliert es das Schulamt, sei die Schwimmhalle „hervorragend“ geeignet. Nicht aber für das Schulschwimmen: „Das Becken des Aja-Hotels hat eine erhöhte Umrandung. Diese ist arbeitsschutztechnisch zur Begehung nicht geeignet, so dass die Lehrer die Schüler nicht im Blick behalten können. Dies ist aber erforderlich, um den Schwimmunterricht ohne Risiko durchzuführen.“

Stadt macht keine klaren Vorgaben

Ja, bestätigt auch Stadtsprecher Ulrich Kunze, das Schulschwimmen war bei den Planungen des Resorts direkt am Meer ein Thema. Doch verbindliche Vorgaben für die Schwimmbecken gab es aus dem Rathaus nicht: Im Bebauungsplan sei das nicht zulässig gewesen, im Erschließungsvertrag mit dem Eigentümer des Hotels sei ebenfalls keine Regelung zum Schwimmen getroffen worden. „Vonseiten der Stadt wurde damals auf den Investor eingewirkt, es gab auch entsprechende Zusagen.“

Verbindlich geregelt wurde das aber nicht, so Kunze. Und außerdem: Nach einem „Probebetrieb“ im Schuljahr 2013/2014 habe sich gezeigt, dass das Nebeneinander von Schulschwimmen und Hotel-Spa-Nutzung „ungünstig“ sei. Seit Sommer 2014 müssen also auch die Kinder aus dem Nordwesten wieder im Hansaviertel das Schwimmen lernen.

Rückenwind für Neubau-Pläne?

In Rostock haben nach Angaben von Senator Bockhahn alle Schüler der kommunalen Grundschulen Schwimmunterricht – in der dritten Klasse. „Insgesamt 1483 Kinder“, so Bockhahn. Hinzu kommen fast 450 Schüler aus neun Schulen im Landkreis Rostock. Und auch im Lockdown gehe die Seepferdchen-Ausbildung weiter.

Auch ohne das Aja-Hotel: „Die Kapazitäten sind ausreichend“, so Bockhahn. Aber er sagt auch: „Richtig ist, dass wir das Schulschwimmen in Gehlsdorf und an der Kopernikusstraße abdecken können. Dadurch gehen aber Zeiten für Vereine und Freizeitschwimmer auf Schmalspur. Wir brauchen eine dritte Halle.“

Für die gibt es längst Pläne: In Schmarl soll eine kombinierte Eis- und Schwimmhalle entstehen. Wettkampftauglich. Kosten: um die 47 Millionen Euro.

Lesen Sie auch: Neue Eis- und Schwimmhalle für Rostock: Jetzt soll es ganz schnell gehen

Die Klagen aus dem Ortsbeirat in Warnemünde – sind Wasser auf die Mühle der Neubau-Befürworter: „Für die Schüler aus Rostocks Nordwesten wäre ein kurzer Weg zu einer Schwimmhalle wichtig. Mit Sack und Pack durch die ganze Stadt zu tingeln, ist keine Lösung“, sagt auch Linken-Chefin Eva-Maria Kröger. Und: „Kinder müssen in der Schule schwimmen lernen und zwar so früh wie möglich. Das sommerliche Planschen in der Ostsee ersetzt keinen Schwimmunterricht.“

Die SPD hat jüngst von Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen einen konkreten Plan für den Neubau einer Eis- und Schwimmhalle in Schmarl gefordert – spätestens bis August 2021. Und: Madsen soll in den kommenden Etats der Stadt bereits Geld für das Vorhaben einplanen.

„Die Situation im Schulschwimmen ist lange bekannt. Wir als SPD haben jetzt Bewegung in die Situation gebracht. Wir gehen davon aus, dass unser Antrag eine breite Unterstützung in der Bürgerschaft finden wird“, so Fraktionschef Steffen Wandschneider-Kastell.

Von Andreas Meyer