Rostock

Die Warnemünder blicken hoffnungsvoll auf 2021. Nachdem im vergangenen Jahr viele beliebte Veranstaltungen ausgefallen sind, soll es in den kommenden Monaten wieder aufwärts gehen. „Wir können nur nach vorne schauen“, sagt Klaus Möller, Vorstand des Leuchtturmvereins. „Wir sind alle optimistisch, dass es viele Highlights geben wird.“

Dem stimmt Ingeborg Regenthal vom Warnemünde Verein zu. „Wir wollen 2021 wieder durchstarten – das ist unsere Hoffnung“, sagt sie. „Wir werden das gesamte Jahr mit allen schönen Veranstaltungen vorbereiten, damit es wieder Kultur zum Anfassen in Warnemünde geben wird.“ Inwiefern das möglich sein wird, werde die jeweilige Situation entscheiden. „Ansonsten überlegen wir uns Alternativen.“ Als Beispiel nennt sie das Programm „Kultur im Vorbeigehen“ – unter diesem Motto zog im vergangenen Sommer regelmäßig ein Unterhaltungsprogramm durch den Ort. Um Menschenansammlungen zu vermeiden, wurden alle Aufführungen als „Walking Act“ durchgeführt, die ständig in Bewegung blieben.

Leuchtturm soll wieder öffnen

Traditionell wird der Warnemünder Leuchtturm jedes Jahr am Sonnabend vor Ostern für den Besucherverkehr geöffnet. 2020 blieb das Wahrzeichen für Gäste jedoch komplett geschlossen. „Wir hatten keinen einzigen Besucher auf dem Turm, das ist nicht schön“, so Klaus Möller. Von den Einnahmen werde vor allem der Erhalt des Leuchtturms finanziert, außerdem werden andere Vereine und Projekte in und um das Seebad gefördert. „Da hoffe ich sehr, dass in diesem Jahr wieder Geld reinkommt“, so der Vorstand.

2020 hätten die Bedingungen und Hygienemaßnahmen eine Öffnung unmöglich gemacht. Möller betont: Das Wichtigste sei, die Leuchtturmmänner zu schützen. „Ich gehe davon aus, dass, wenn dann auch das Impfen funktioniert und sich die Situation entspannt, wir den Turm auch 2021 wieder aufmachen können.“ Ob das planmäßig zu Ostern funktioniert, könne er noch nicht sagen. „Wir werden alles vorbereiten und kurzfristig entscheiden.“

Beliebt sind auch Hochzeiten auf dem Leuchtturm – normalerweise von Ostern bis Ende der ersten Oktoberwoche möglich. Anmeldungen gebe es bereits einige – unter anderem verschobene Trauungen vom vergangenen Jahr.

Stromerwachen im Mai

Der Warnemünde Verein möchte mit dem Stromerwachen (29. April bis zum 2. Mai) ins Jahr starten. „Sicherlich werden wir damit noch etwas ruhiger sein müssen und uns eine coronakonforme Variante überlegen. „Das Highlight zum Stromerwachen ist immer die Drehung der alten Bahnhofsbrücke. Wenn das Bauwerk gedreht wird und da ein paar Boote durchfahren“, nennt Regenthal ein Beispiel. Zudem gebe es Musik und ein Unterhaltungsprogramm. „Aber das ist alles mit viel Menschenansammlung verbunden, das muss man dann sehen“, sagt sie.

Warnemünder Woche mit Sommerfest und Ümgang

Das Sommerfest der Warnemünder Woche (3. bis 11. Juli) und auch den Ümgang möchte der Verein wie gewohnt durchführen – am Liebsten ohne Einschränkungen. „Mein persönliches Highlight ist gleich der Ümgang zum Beginn“, sagt die Vorsitzende. Der Warneminner Ümgang fand in früheren Jahrhunderten immer dann statt, wenn die Warnemünder gegenüber der Stadt Rostock erfolgreich einen neuen Wortführer bestimmt haben. Zur Eröffnung der Warnemünder Woche wird diese Tradition aufgelebt. „De Niege Ümgang“ formiert sich aus Blasorchester, Trachten­gruppe, Neptun und Gefolge, Rostocker Vereinen, Schauspielern des Rostocker Theaters, Info­mobilen des ansässigen Gewerbes sowie Einwohnern und Gästen Warnemündes.

„Außerdem haben wir während der Warnemünder Woche noch das Trachten- und das Shantytreffen sowie ein Bühnenprogramm“, sagt Regenthal.

Zwei Veranstaltungen schon abgesagt

Zwei der beliebten Events mussten für 2021 aber bereits abgesagt werden. Das traditionelle Turmleuchten „Leuchtturm im Flammen“ zum Neujahrstag ist der Pandemie und dem damit verbundenen Lockdown zum Opfer gefallen. Auch das Wintervergnügen, das eigentlich im Februar stattfindet, wurde bereits abgesagt. „Das ist zu früh“, sagt Rosenthal. „Wir werden uns auch vereinstechnisch auf Ende März konzentrieren.“

Von Katharina Ahlers