Warnemünde

Eigentlich sollte es in diesen Tagen die großen öffentlichen Foren zur Entwicklung des Ostseebades Warnemünde geben. Doch im Angesicht der Corona-Pandemie und der daraus resultierenden Herausforderungen musste umgedacht werden.

Und so fand nun der erste von fünf Versuchen statt, die Zukunft des Ostseebads Warnemünde im Rahmen einer Digitalvariante zu diskutieren. Gestartet ist man mit den Themen „Wirtschaft, Einzelhandel, Tourismus & Kreuzschifffahrt“.

Anzeige

Ein knapper Zeitrahmen und das digitale Format ließen nur einen oberflächlichen Blick auf die Herausforderungen, denen sich das Ostseebad künftig stellen muss, zu. „Wir hoffen, dass wir zum Anfang des nächsten Jahres auch noch mal ein analoges Format anbieten können“, sagt Moderator Wolfgang Oehler vom Büro für Stadt- und Regionalentwicklung ( BSR).

60 Minuten für vier Themenblöcke

Insgesamt hatten sich 23 Personen zum Forum angemeldet. Neben interessierten Anwohnern und Mitgliedern des Wirtschaftsausschusses des Ortsbeirates waren auch Vertreter von Rostock Port, verschiedener Stadtämter und Tourismusdirektor Matthias Fromm zugeschaltet, um die wirtschaftliche Entwicklung des Ostseebades Warnemünde zu diskutieren.

Nach einer etwa halbstündigen Einordnung – Ziel ist die Fortschreibung des Strukturkonzeptes für Warnemünde im Frühjahr 2021 – sollte es losgehen. Über eine Live-Online-Umfrage wählten die Teilnehmer das Thema Kreuzschifffahrt für den Beginn des Forums.

Verkehrsprobleme durch Kreuzfahrttourismus

Als Vertreter von Rostock Port stellte sich Thomas Biebig, Abteilungsleiter Strategische Entwicklung, den Fragen von Wolfgang Oehler und den anwesenden Teilnehmern. „Wir sind verhalten optimistisch, dass der heimische Markt sich bald wieder erholen kann“, sagte er direkt zu Beginn. Dennoch sei es schwierig, konkrete Perspektiven aufzuzeigen.

Marc Hannemann (Rostocker Bund) spricht anschließend ein Problem an, das vor allem den Verkehr in Warnemünde immer wieder vor Herausforderungen stellt. „Wenn die Schiffe in Warnemünde anlegen, herrscht Chaos“, sagt er. Die Taxi-Stellplätze werden zugeparkt, die Fährspur sei nicht mehr vernünftig nutzbar. Was also plant Rostock Port, um dem Problem Herr zu werden?

Mehr Wege für Warnemünde

In diesem Zuge wurde die zukünftige Nutzung des Südendes vom Werftbecken diskutiert. Demnach gebe es hier bereits ein Planfeststellungsverfahren, das Werftbecken zu einem Teil zuzuschütten, dort Parkmöglichkeiten zu schaffen und damit den Autoverkehr noch vor der Mittelmole abzufangen, sagt Oehler.

Laut Biebig sei es kein Geheimnis, dass die Flächen rund um die Liegeplätze P7 und P8 sehr übersichtlich sind. „Die Verkehrsführung ist dort nicht optimal. Das muss angegangen werden.“ Da dies jedoch nicht in der Hand von Rostock Port liege, müsse die Stadt handeln. „Um künftig Überschwemmungssituationen in Warnemünde zu verhindern, müssten mehr Wege zu den Terminals geschaffen werden.“ So wurde auch ein altes Thema wieder aufgeworfen: Eine neue Fußgängerbrücke am Südende des Alten Stroms.

Ein Strukturkonzept für Warnemünde Im Frühjahr 2021 soll ein neues Strukturkonzept für Warnemünde festgeschrieben werden. Über die bisherigen Ergebnisse der Bürgerbeteiligung können sich Interessierte unter www.strukturkonzept-warnemuende.de informieren. Die Anmeldung für die noch ausstehenden Themenforen sei bis einen Tag vor der Durchführung unter der E-Mail-Adresse FSK-Warnemuende@bsr-hamburg.de noch möglich. Themenforum Grün- und Freiraum, Umwelt- und Klimaschutz, Montag, 30. November 2020, 18 – 20.30 Uhr Themenforum Wohnen & Infrastruktur, Donnerstag, 3. Dezember 2020, 18 – 20.30 Uhr Themenforum Städtebau & Ortsbild, Mittelmole, Mittwoch, 9. Dezember 2020, 18.00 – 20.30 Uhr Rückfragen beantworten Anja Epper (Tel.: 0381 381-6126) und Uta Janssen (Tel.: 0381 381-6125) aus dem Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft sowie Wolfgang Oehler vom BSR (Tel.: 0381 25639019).

Ein neues Konzept für Warnemündes Tourismus

Tourismusdirektor Matthias Fromm ist der Meinung, dass eine weitere Brücke über den Alten Strom helfen könne. In diesem Zuge weist er auf das Tourismuskonzept 2022 hin, welches sich derzeit in Arbeit befinde und auch die touristischen Überschwemmungssituationen behandeln soll. „Wir haben bereits einen Zuschlag erteilt und wollen eine breite Meinungsvielfalt einbinden. Am Anfang steht aber erst mal die Evaluierung“, sagt Fromm.

Zur Situation des Einzelhandels im Ostseebad ging es vor allem um zwei Themen: die Mühlenstraße und die Mittelmole. Es sei kein Geheimnis, dass der Edeka am Kirchenplatz vor allem im Sommer überfordert sei, sagt Anka Schröder, Sachgebietsleiterin Wirtschaftsentwicklung im Stadtplanungsamt. „Die Mittelmole könnte durchaus noch einen kleinen Supermarkt gebrauchen.“

Lesen Sie auch:

Mühlenstraße im Fokus der Anwohner

Wolfgang Oehler hebt heraus, dass die Bürger in vorherigen Beteiligungsformaten deutlich gemacht haben, dass sie viel Wert auf die Entwicklung der Mühlenstraße legen. Dabei handele es sich um eine umfassende Querschnittaufgabe, die nicht so einfach zu lösen sei. „Es fehlt ein Anker am westlichen Ende“, sagt Anja Epper vom Stadtplanungsamt.

Am Ende stellt Carsten Schiele von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rostock Business heraus, wie wichtig es sei, hochwertige Unternehmen in Warnemünde anzusiedeln. Hier werde vor allem auf den Technologiepark gesetzt, der sich in Zukunft gerne in Richtung des Sportplatzes in der Friedrich-Barnewitz-Straße entwickeln wolle. „Die Nachfrage in Warnemünde ist ungebrochen“, sagt er.

Nicht vergleichbar mit analogem Forum

Jedoch könne man Unternehmen, die mehr als 1000 Quadratmeter Fläche benötigen, nichts mehr anbieten. „Es war schon eine große Herausforderung, die Erweiterung von Cortronik im Technologiepark zu realisieren“, sagt Schiele.

Am Ende wurden aus den geplanten eineinhalb Stunden knappe zwei. Dabei wurden einige Nachfragen über den Chat – so etwa von Mathias Stagat und Torsten Gebert – nicht mehr berücksichtigt. „Es ist einfach nicht vergleichbar mit einem analogen Forum. Jedoch wissen wir aber, wie es läuft“, sagt Oehler im Nachhinein. Anja Epper vom Stadtplanungsamt ergänzt: „Es fehlt die Interaktion, aber so zu reden, ist besser als gar nicht.“

Von Moritz Naumann