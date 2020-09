Warnemünde

Immer wieder mussten die Planer der dritten „Rost(r)ock Suite“ umdisponieren: Anfangs wollte man das Event, welches ganz im Zeichen von 30 Jahren Wiedervereinigung steht, in der Warnemünder Kirche aufführen. Doch dann kam Corona und eine Aufführung in der Kirche war plötzlich nicht mehr denkbar. Auch das Kurhaus bietet unter den aktuellen Corona-Verordnungen lediglich Platz für 100 Menschen. Doch nun scheint alles klar: Pünktlich am 3. Oktober soll es die multimediale Aufführung im Warnemünder Kurhausgarten geben.

Georg und Burkhard sind Brüder mit unterschiedlicher Vergangenheit. Während Georg bei seiner Mutter in Warnemünde aufwächst, flieht der Vater mit Burkhard in den Westen. Erst nach der Wende treffen die beiden wieder aufeinander. Burkhard zieht zu seinem Bruder in das Haus der Mutter nach Warnemünde. Dort verbringen sie 30 Jahre gemeinsam.

Zwei Brüder erzählen die deutsch-deutsche Vergangenheit

Als sich beide entscheiden, das Leben im Haus gegen eines im betreuten Wohnen einzutauschen, steigen sie letztmalig die Treppe zu ihrem Dachboden hinauf. Dort wühlen sie sich nochmal durch ihre Erinnerungen, die sich in alten Ordnern, Kisten und Schubladen befinden. Da ist die alte Perücke, die Gedenkmünze der Weltfestspiele oder die Udo-Lindenberg-Platte. Sie erzählen sich ihre Geschichten anhand der Fundstücke, Geschichten aus einer unterschiedlichen deutschen Vergangenheit.

Dies bietet die Grundlage für die Inszenierung von „Dreißig – Die Rost(r)ock Suite Nr. 3“ – inspiriert von der Sendung „Rumpelkammer“ mit Willi Schwabe aus dem DDR-TV. Pünktlich am 3. Oktober, zum 30-jährigen-Jubiläum der Wiedervereinigung, soll das Event im Warnemünder Kurhausgarten aufgeführt werden. Die Inszenierung wird ein Melodram, in dem Text-, Schauspiel- und Musikanteile sich die Wage halten, in der die deutsch-deutsche Kulturgeschichte verhandelt wird. Darüber hinaus sollen verschiedene Filmsequenzen die Aufführung ergänzen.

Auf der Suche nach der Rumpelkammer

Und vor allem dafür stecken die Akteure gerade mitten in der Vorbereitung. Hauptverantwortlich sind die Sprecherlegende Jobst Mehlan, Regisseur Robert Kirschneck, Schauspieler und Radiomoderator Burkhard Seidel und der Warnemünder Kulturförderer Andreas Buhse.

Die entsprechende Rumpelkammer haben sie bereits ausgemacht. Im Dachstuhl der Rostocker Margaretenkirche finden sie perfekte Bedingungen vor. Robert Kirschneck soll den Film über die beiden Brüder hier in Szene setzen. „Wir brauchen noch Requisiten wie alte Koffer und Stühle“, sagt er nachdem er den leeren, aber markanten Raum unter dem Dach der Kirche betritt.

Eine Inszenierung für Leinwand und Bühne

Für die Vorbereitung bleibt nicht mehr viel Zeit. „Wir suchen nun noch einen Termin für die Filmaufnahmen“, sagt Mehlan. In nicht mal einem Monat soll die Inszenierung schließlich auf die Bühne gebracht werden. Darüber hinaus soll auch ein ganzer Film entstehen. „Ich werde jedoch erstmal alle Szenen für die Inszenierung fertig schneiden und den kompletten Film erst später liefern“, sagt Kirschneck. Dieser könnte in den Kinos und bei öffentlichen Veranstaltungen gezeigt werden – auch überregional. „Zum Beispiel zum Tag des Mauerfalls“, regt Burkhard Seidel an.

Für die eigentliche Aufführung der dritten „Rost(r)ock Suite“ sind 2,5 Stunden vorgesehen. „Auf einer Seite der Bühne ist die Leinwand zu sehen, auf der anderen wird gelesen, es gibt Schauspiel und Live-Musik“, verrät Mehlan. Er selbst wird verschiedene Texte aus der deutschen Vergangenheit vorlesen – „von Brecht oder auch Schorlemmer wird es etwas zu hören geben.“

Livemusik von regionalen Größen

Bands wie Bad Penny und Spill und auch einige Einzelinterpreten werden Hits aus beiden deutschen Staaten live spielen. Andreas Buhse hatte bereits im Mai eine CD herausgebracht, die im Zeichen der dritten Auflage der „Rost(r)ock Suite“ steht. Auf dieser covern die erwähnten und andere lokale und auch überregionale Musikgrößen Hits aus beiden deutschen Staaten.

„Noch hängt das Corona-Damoklesschwert über der Veranstaltung“, sagt Burkhard Seidel. Dennoch sei man zuversichtlich, die Inszenierung pünktlich auf die Kurhausgarten-Bühne zu bringen. Die Tickets für das Event werden 15 Euro kosten. Reservierungen nimmt Andreas Buhse in seinem Schallplattencafé „Cooast“ am Warnemünder Leuchtturm entgegen.

Von Moritz Naumann