Rüdiger L. aus Rostock hatte den Eisbadeverein Seehunde mit gegründet, ging seit mehr als 30 Jahren regelmäßig in die beißend kalten Fluten. Am Sonntag starb der 70-Jährige in Warnemünde bei einem Ausflug in die Ostsee. Eine Mitbadende berichtet, warum sie den Notfall erst spät erkannte.