Warnemünde: Fällt der Weihnachtsmarkt im Ostseebad in Zukunft größer aus?

Warnemünde

Die Vorbereitungen für den Warnemünder Weihnachtsmarkt laufen auf Hochtouren: Wenn alles nach Plan läuft, sollen am 27. November die zwölf Buden auf dem Kirchenplatz öffnen. „Unter anderem haben wir wieder die leckersten Mutzen MVs im Angebot“, sagt der erste Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins Ostseebad Warnemünde, Dietmar Vogel. Im Veranstaltungszelt soll ein kulturelles Angebot geboten werden, lokale Künstler auftreten.

Corona-Regeln und Glühwein-Gutschein

Derzeit werde an einem Hygienekonzept gearbeitet. „Wenn die Corona-Ampel der Stadt auf gelb steht, was derzeit der Fall ist, würde im Veranstaltungszelt die 3G-Regelung gelten“, betont Vogel. Der Gewerbeverein betreibt die Testzentren im Ostseebad und hat sich dafür ein besonderes Angebot überlegt: Wir verkaufen Eintrittskarten zum Zelt für 9,90 Euro. Darin enthalten sind zwei Tassen Glühwein und ein Test“, verrät der Warnemünder. Voraussetzung sei, dass in diesem Jahr Alkohol ausgeschenkt werden darf – das stehe noch in den Sternen.

Markt soll zukünftig vergrößert werden

Zuletzt hatten Gerüchte im Ostseebad die Runde gemacht, dass der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr statt wie gewohnt auf dem Kirchenplatz im Kurpark stattfinden soll. Diese bewahrheiten sich aber nicht: „Ich weiß nicht, wo das Gerücht herkommt, aber wir planen keinen Weihnachtsmarkt im Kurpark“, so Vogel. Am Standort auf dem Kirchenplatz wolle man nicht rütteln.

Dennoch ist für die Zukunft geplant, die Meile auf die Mühlenstraße zu erweitern und diese stärker mit einzubeziehen. „Das liegt unter anderem daran, dass der Mark immer beliebter wird, aber auch daran, dass uns in Zukunft durch den geplanten Brunnen, den wir sehr unterstützen, Fläche verloren geht“, erklärt Vogel. Von ansässigen Gastronomen habe es viel Zuspruch gegeben. „Das Problem ist aber, dass die alle Glühwein verkaufen wollen und wir nicht nur Glühweinstände haben können.“

Pläne für dieses Jahr verworfen

Der Organisator hofft, perspektivisch auch Händler und Handwerker gewinnen zu können. „Aufgrund der unsicheren Corona-Lage wäre es nicht gut, wenn wir das jetzt anschieben und dann doch abbrechen müssen“, so Vogel. Gerade in der Anfangszeit müsste in solche Vorhaben Zeit und Geld investiert werden. „Wir wollen diese Pläne im nächsten Jahr rechtzeitig in Angriff nehmen.“

Ein Vorhaben, das Betroffene in der Mühlenstraße freut. „Sobald der Weihnachtsmarkt öffnet, wird die Mühlenstraße durch dieses riesige Zelt verdeckt. Dann gehen viele Menschen auf den Kirchenplatz, aber niemand wird mehr in die Mühlenstraße geleitet“, sagt Michael Brügmann, der unter anderem Carls Bistro und das Restaurant Fabelhaft betreibt.

Außerdem sei der Markt in der bisherigen Form „lächerlich“, so der Gastronom. „Niemand aus Rostock oder aus einer anderen Stadt sagt: ‚Heute fahre ich mal zum Warnemünder Weihnachtsmarkt‘. Eine Wurst- und ein Glühweinverkauf, ein oder zwei Karussells. Das lohnt sich nicht.“

Größere Meile würde Ostseebad beleben

Eine Möglichkeit, in der Weihnachtszeit von der Bahnhofsbrücke bis zum Kirchenplatz und in die Mühlenstraße zu flanieren, würde er begrüßen. „Das würde alles etwas beleben. Ein schöner, kleiner und gemütlicher Weihnachtsmarkt.“ Auch wenn Brügmann enttäuscht ist, dass aus einer Erweiterung in diesem Jahr nichts wird, räumt er ein: „Es war zu kurzfristig angedacht. Wie soll man das auch kurzfristig realisieren?“ Immerhin: Die Mühlenstraße soll in diesem Jahr wieder weihnachtlich leuchten. „Die Lichterkette wird von vorne bis hinten durchgehangen.“

Wegen Corona: 2020 kein Weihnachtsmarkt

Bereits im vergangenen Jahr kam so wenigstens etwas Weihnachtsstimmung ins Ostseebad. Auf dem Kirchenplatz wurde trotz Weihnachtsmarktabsage ein Baum aufgestellt, geschmückt und beleuchtet. Auch die Mühlenstraße brachte mit weihnachtlicher Beleuchtung etwas Licht in die dunkle Zeit. Der Weihnachtsmarkt hingegen wurde aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt.

Bis zuletzt hatte der Handels- und Gewerbeverein gehofft, eine Variante auf die Bein stellen zu können, die mit den damaligen Verordnungen in Einklang zu bringen ist. Drei standen zur Auswahl. Doch das Gesundheitsamt untersagte jede Form der Durchführung. „Wenn uns die Pandemie keinen Strich durch die Rechnung macht, wird es in diesem Jahr wieder einen Weihnachtsmarkt geben“, ist Dietmar Vogel zuversichtlich.

Von Katharina Ahlers und Pauline Rabe