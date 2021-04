Warnemünde

Eyke Düwel und sein Kutter „Barth“ gehören zu Warnemünde wie der Leuchtturm. Sie sind urige Originale am Alten Strom. Beliebte Fotomotive und ein Stückchen maritime Seele des Seebades. Doch nun droht dem 65 Jahre alten Fischkutter das Ende. Bis Ende April soll die „Barth“, die in erster Reihe an der Mittelmole vertäut ist, aus dem Alten Strom verschwinden. „Gefahr im Vollzug“ heißt es vom Hafen- und Seemannsamt der Stadt Rostock. Dringend müsste der Kutter repariert werden, um die Schwimmfähigkeit wiederherzustellen. Doch Eyke Düwel ist schwer erkrankt und kann den Pflichten eines Boots-Besitzers zurzeit nicht nachkommen. Außerdem fehlt dem 71-Jährigen das Geld für die Reparaturen.

Eyke Düwel ist einer der letzten Fischer Warnemündes und ein Original im Seebad. Quelle: privat

Der Kutter ist seine Familie

Eyke Düwel und sein Kutter sind beide in keinem guten Zustand. Bis vor ein paar Jahren fuhr er als einer der letzten und ältesten Fischer Warnemündes täglich vor Sonnenaufgang zu seinen Dorsch- und Heringsnetzen. Doch die Kosten stiegen, die Fangquoten sanken und so entschied Düwel sich, der Fischerei nur noch im Nebenerwerb nachzugehen. Reich ist er von seiner harten Arbeit nicht geworden. Die Rente ist klein. Die „Barth“ und seine Hunde Lotte und Peggy, das sind Eyke Düwels Familie. „Das Schiff hat mich von der Sauferei weggebracht“, sagt er offen. Nun hegt er für seinen Kutter nur noch wenige Wünsche: „Dass er erhalten bleibt. Dass irgendjemand etwas mit ihm anfangen kann.“ Doch das ist leichter gesagt als getan. Die rechte Seite des Alten Stroms, von der Bahnhofsbrücke aus betrachtet, ist ausschließlich für aktive Fischer reserviert.

Der Slogan machte ihn bekannt. Quelle: Carolin Riemer

Aida-Künstler und Marteria

Fischen werde Eyke Düwel nicht mehr selbst können. „Raucherbein“, erklärt er und fügt hinzu: „Aber wenn es mir wieder besser geht, möchte ich wieder an meinem Stand verkaufen.“ Mit seinem Slogan „Hier verkauft der Düwel persönlich“ hat er sich einen Namen und viele Stammkunden gemacht. Der Vater des Aida-Kussmundes Feliks Büttner fertigte Logos und Bilder von Eyke Düwel an und verzierte den Kutter, der zuletzt vor zehn Jahren in einer Werft war. Im Video zum Lied „Mein Rostock“ des Sängers Marteria fand Düwel ebenfalls einen kurzen Auftritt. Nun scheint der kleine Ruhm vorbei und der Fischer allein mit seinen Sorgen zu sein.

Geld ist nicht alles

Doch als Alexander Kammerath von dem Schicksal hört, steht für den 38-Jährigen fest: Ich will helfen! Ein großer Teil seiner Familie stamme aus Warnemünde, sagt der Berliner Hobbyfotograf. Auch für ihn macht der Kutter das Flair Warnemündes aus. Unermüdlich zermartert er sich seitdem den Kopf, was mit dem Fischerboot passieren soll. „Ich habe schnell gespürt, Geld allein reicht nicht aus.“ Trotzdem bietet er an, den Kutter aus dem Alten Strom heben zu lassen und zunächst drei Monate lang einen Liege- oder Lagerplatz zu bezahlen.

Alexander Kammerath möchte dem Kutter ein neues Leben schenken. Quelle: privat

Ideen und Unterstützer gesucht

Doch Kammeraths größter Wunsch wäre: „Dass die ,Barth’ an ihrem Liegeplatz bleiben darf und ein langfristiges Konzept erstellt wird, wie der historische Kutter vielleicht auch von der Öffentlichkeit genutzt werden kann.“ Und weiter: „Es fehlt uns vor allem an Partnern, Ideen und Zeit, um ein gutes Konzept zu erarbeiten.“ Er hofft auf eine Schonfrist, damit die „Barth“ nicht sofort an Land muss und dann verschrottet wird. „Damit würde ein Teil maritimer Geschichte und ein Zeitzeuge sterben.“ Und es würde das Herz des Fischers brechen. Das findet auch Roswitha Genge (67), die fast 20 Jahre lang neben dem Düwel und seinem Kutter Fisch verkaufte. „Was nützen uns neue Segelboote. Eyke gehört einfach zu Warnemünde.“ Kontakt: info@kutter-barth.de

Von Carolin Riemer