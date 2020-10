Warnemünde

Die besten Aussichtsplätze bleiben frei: Als am Freitag gegen 11 Uhr das MS „Europa“ vor Warnemünde auftaucht, steht das Riesenrad auf der Mittelmole noch still. Dafür ist die Kaikante schon sehr belebt. Gerlind und Karl-Heinz Raddatz sind nicht nur zum Bestaunen des Kreuzliners gekommen. „Einer unserer engsten Freunde ist Erster Offizier auf dem Schiff“, erklärt die Rostockerin, bevor sie ein Bettlaken mit Grüßen für Offizier Tobias hochhält. Und das ist bei dem herrschenden Wind gar nicht so leicht.

Die frische Brise ist es auch, die überhaupt erst dazu geführt hat, dass es den ersten Kreuzfahrtanlauf des Jahres im Ostseebad gibt. „Wir mussten die Route aufgrund der Wetterbedingungen ändern – eigentlich war Binz geplant. Aber Warnemünde ist doch eine gute Alternative“, erklärt eine Sprecherin der Reederei Hapag-Lloyd.

Anzeige

Das finden auch viele der rund 200 Gäste an Bord, die gegen Mittag das Schiff verlassen. Zu den ersten Landgängern zählen Antonia und Bernd Gräske. Das Ehepaar aus dem sächsischen Grimma ist voll des Lobes für die einwöchige Ostseekreuzfahrt unter Corona-Bedingungen. „Es gibt ein grandioses Hygienekonzept, das an Bord hervorragend umgesetzt wird“, lobt der Urlauber. „Jeder hält sich an die Maßnahmen, deswegen fühlen wir uns sehr gut aufgehoben und sicher“, ergänzt seine Frau.

Corona-Kreuzfahrt. „Das kann man machen“

Regulär bietet MS „ Europa“ Platz für 400 Gäste. Bei der einwöchigen Fahrt, die für einen Tag nach Warnemünde führt und am Samstag am Start- und Zielhafen Hamburg endet, sind rund 200 Personen an Bord. „Unter Einhaltung der Hygieneregeln waren auch die Landgänge in Malmö, Travemünde und Gdansk möglich“, erzählt Passagier Bernd Gräske.

Antonia und Bernd Gräske aus Grimma vor der „EUROPA“. Quelle: Frank Hormann

Seine Frau und er seien erfahrene Kreuzfahrttouristen und öfter auf Flüssen und mit kleineren Schiffen auf den Meeren unterwegs. Ihr Fazit nach der ersten Corona-Tour sei durchweg positiv. „Das kann man absolut machen – und Urlaub braucht ja auch jeder mal“, sagt Antonia Gräske, bevor sie mit ihrem Mann zum Bummel durch Warnemünde aufbricht.

Händler froh über Umsatz durch Passagiere und Schiffsfans

Auch die einheimischen Händler freuen sich über den überraschenden ersten Kreuzfahrtanlauf des Jahres. „Man merkt schon, dass plötzlich viel mehr los ist. Nicht nur durch die Passagiere, sondern auch durch diejenigen, die zum Gucken kommen“, sagt Kerstin Arndt vom Softeis-Stand am Neuen Strom.

Bildergalerie vom Kreuzfahrteinlauf in Warnemünde

Zur Galerie Mit der „Europa“ der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd Cruises hat am Freitag am Warnemünder Passagierkai das erste Kreuzfahrtschiff der Saison 2020 angelegt. Einige Schaulustige verfolgten das Einlaufen.

Zwei Tage vor Saisonende kann sie so noch einmal jede Menge Eis über den Tresen reichen. „Auch für uns ist das natürlich eine schöne Abwechslung“, erzählt die Verkäuferin, gibt aber zu: „Uns würde aber auch in der normalen Saison ein Schiff pro Tag reichen. Sonst wird es zu doll mit dem Qualm“, spielt sie darauf an, dass die meisten Kreuzliner während des Aufenthaltes die Generatoren laufen lassen.

Keine Antwort auf das Typhon

Viele Zaungäste freuen sich dennoch darüber, dass am Warnemünder Kai wieder ein Kreuzliner liegt. Gesine und Michael Ziske sind mit Christiane Pohl extra aus dem Umland ins Ostseebad gekommen. „Ich bin früher selbst zur See gefahren. Wenn man das einmal so drinhat, dann braucht man das immer“, erzählt die Nienhägerin Christiane Pohl.

Christiane Pohl (Mitte) sowie Gesine und Michael Ziske vor der „EUROPA“. Quelle: Frank Hormann

Das Ehepaar Ziske wäre am Freitag eigentlich gerade selbst von einer Mittelmeer-Kreuzfahrt zurückgekommen, die coronabedingt aber ausgefallen ist. „Dann kommen wir eben stattdessen zum Schauen und Winken“, erklärt Gesine Ziske. „Wir haben die Europa sogar schon in Wismar begrüßt, sind extra hingefahren, als sie Mitte September dort angelegt hat“, erzählt ihr Mann.

Lesen Sie auch: Chef von Costa und Aida zu Kreuzfahrten in Corona-Zeiten: „April 2021 fahren wieder alle unsere Schiffe“

Als echter Kreuzfahrt-Fan ist er etwas enttäuscht, dass es am Freitag vonseiten des Warnemünder Turms keine Antwort auf die klassischen Typhon-Signale gibt, die der Kreuzliner beim Einlaufen ertönen lässt. Dass es in normalen Saisons anders ist, wissen die Ziskes aus Erfahrung. „Wir sind immer dabei, wenn ein Kreuzfahrtschiff nach Warnemünde kommt“, erklärt die Elmenhorsterin. In diesem Jahr hatten beide aufgrund der Ausfälle durch die Pandemie ungewollt viel Freizeit. „MS ‚ Europa‘ ist der einzige offizielle Kreuzfahrtanlauf in diesem Jahr“, bilanziert Jörg Litschka, Sprecher von Rostock Port.

Oktober traditionell Ende der Saison

Die Aufenthalte der Aida-Schiffe, die im Juli in Warnemünde und im Überseehafen gelegen hatten, um die Crew an Bord zu holen, würden nicht in die Statistik fallen. Und normalerweise ende die Saison auch im Oktober. „Aber wer weiß – so, wie uns dieser Anlauf überrascht hat, gibt es vielleicht noch mal einen, auch wenn bisher nichts geplant ist“, hält Litschka alles offen.

Lesen Sie auch: 400 Schiffbauer arbeiten in Wismar weiter an der „ Global Dream“

Der Warnemünder Hafen sei jedenfalls immer bereit. „Wir haben ja für die Mini-Törns, die Aida ab August anbieten wollte, bereits ein Hygienekonzept erarbeitet und genehmigt bekommen“, so der Sprecher. Das hat nun am Freitag für die „ Europa“ Anwendung gefunden. „Es ist auch für uns ein Test, aber reibungslos gelaufen“, erklärt Litschka. Die Rostocker Reederei Aida hatte den Kreuzfahrt-Start immer wieder verschoben, will nach letzten Berichten Mitte Oktober wieder loslegen. Dann aber nicht von Rostock aus, sondern mit Touren im Mittelmeer.

Von Claudia Labude-Gericke